हॉस्टल में कच्छे के लिए लड़ गए लड़के, पहचानने के लिए किया ऐसा काम! Video देखकर लोटपोट हो जाएंगे आप

Boys Fighting for Underwear: अक्सर लड़की और लड़कों की दोस्ती की तुलना में ऐसा कह जाता है कि लड़के ज्यादा शेयरिंग टाइप पर्सनैलिटी होते हैं और वो अपने दोस्त के साथ सब कुछ शेयर करने को तैयार रहते हैं. यहां तक कि जरूरत होने पर भी हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं. इसमें कोई दोराय भी नहीं है अपनी बाइक, कार से लेकर जूते-चप्पल और कपड़े भी दोस्तों के बीच शेयर करके पहन लिए जाते हैं लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें तीन दोस्त कच्छे यानी अंडरवियर के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं. तीनों दावा कर रहे हैं कि अंडरवियर उनका है और फिर इसके लिए तीनों में लड़ाई होती है और पहचान के लिए तरीका भी अपनाते नजर आते हैं.

हॉस्टल में कच्छे के लिए लड़ गए लड़के

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देख सकते हैं एक साथ रहने वाले तीन लड़कों के बीच तब लड़ाई हो जाती है जब एक लड़का Get Ready Video क्रिएट कर रहा होता है. इस दौरान वो तैयार होते हुए वीडियो शूट करता है. नहाकर बाहर आया लड़का वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू करता ही है एक साथी आकर तौलिया खींचने लगता है. जबकि, दूसरा लड़का भी तौलिया लेने की कोशिश करता है. पहले तीनों के बीच एक तौलिए की लड़ाई होती है और फिर कच्छे के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है. तीनों के बीच लंबी बहस इस चीज को लेकर होती है कि ये कच्छा उनका है.

पहचानने के लिए किया ये काम

तीनों के बीच कच्छे को लेकर जबरदस्त लड़ाई होने लगती है. पहला कहता है कि कच्छे में दो छेद है और वो उसका है, दूसरा कहता है कि कच्छे में तीन छेद है और वो उसका है, तीसरा आकर कहता है कि ये देखो पांच छेद है और कच्छा मेरा है. इस तरह से तीनों मिलकर अंडरवियर को खींचने लगते हैं और आखिर में कच्छा किसी का नहीं रहता क्योंकि वो फट जाता है. इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. इंस्टाग्राम पर @taiyabalam0 नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है.

वीडियो में आगे देख सकते हैं कि तीनों लड़के बॉडी लोशन को लेकर लड़ने लगते हैं. आखिर में फाइनल आउटफिट के साथ लड़का अपने आप को दिखा देता है लेकिन दोनों दोस्त आकर अपनी पैंट, शर्ट और जूते निकाल कर ले जाते हैं और आखिर में बचता है तो सिर्फ अंडरवियर, बनियान और चश्मा. इस वीडियो पर यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं.

