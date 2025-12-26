Advertisement
trendingNow13054485
Hindi Newsजरा हटके3 लड़कों ने मिलकर किया ऐसा लालची प्रैंक, लड़की ने मुंह पर फेंक कर मारे सारे पैसे

3 लड़कों ने मिलकर किया ऐसा लालची प्रैंक, लड़की ने मुंह पर फेंक कर मारे सारे पैसे

Funny Prank Video: सोशल मीडिया पर एक से एक फनी प्रैंक वीडियो मौजूद हैं. कई लोग पब्लिक प्लेस में जाकर लोगों के साथ प्रैंक करते हैं और उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं. इस बार 3 लड़कों ने मिलकर 1 लड़की के साथ ऐसा प्रैंक किया कि दीदी गुस्सा हो गई. चलिए वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 लड़कों ने मिलकर किया ऐसा लालची प्रैंक, लड़की ने मुंह पर फेंक कर मारे सारे पैसे

Funny Prank Video: सोशल मीडिया पर लाखों प्रैंक के वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर ताजा वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में 3 लड़के और 1 लड़की दिखाई देती है. पहले ये लड़के लड़की को लालच देते हैं और फिर ऐसा प्रैंक करते हैं कि लड़की उन लड़कों के ऊपर पैसे फेंककर मारती है.

कैसे हुई प्रैंक का शिकार?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़की आराम से खड़ी है. उसे अचानक जमीन पर कुछ पैसे पड़े दिखाई देते हैं. पैसों को देखकर लड़की स्वभाविक रूप से खुश हो जाती है और झुक कर उठाने लगती है. जैसे ही वो कुछ नोट उठाती है उसके आगे कुछ नोट और पड़े होते हैं. इसके अलावा जब वो आगे के नोट उठाती है तो उसके एक कदम आगे और पैसे दिखते हैं और वह ऊपर उठकर नहीं देखती है और कदम बढ़ाते हुए नोट उठाती रहती है. नोटों की लाइन दीवार के पीछे सीढ़ियों पर बैठे लड़कों की ओर जाती है और वो लड़को नोट उठाते हुए लड़कों के प्रैंक का शिकार हो जाती है. जैसे ही वो लड़की पैसे उठाकर उपर देखती है तो उसके सामने 3 लड़के बैठे होते हैं जो उसपर हंस रहे होते हैं. लड़की समझ चुकी होती है कि वो प्रैंक का शिकार हुई. उन लड़कों को हंसता देखकर उस लड़की का रिएक्शन ऐसा था कि जैसे उसके सारे सपने एक झटके में टूट गए हों. 
यह भी पढ़ें: स्टेज पर हो रहा था फोटोशूट, भीड़ से निकला लड़का और दुल्हन पर कर दिया ये कमेंट; Video देखें
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by devafab02 (@devafab02)

Add Zee News as a Preferred Source

लड़की ने पैसों का क्या किया?
इसके बाद लड़की को गुस्सा आता है और वो पैसों को उन लड़कों के ऊपर ही फेंक कर जाने लगती है और दो कदम रुककर गुस्से में कुछ बोलकर जाती है. दीदी का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @devafab02 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 23 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है
 

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

social mediafunny prank video

Trending news

भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान