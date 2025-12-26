3 लड़कों ने मिलकर किया ऐसा लालची प्रैंक, लड़की ने मुंह पर फेंक कर मारे सारे पैसे

Funny Prank Video: सोशल मीडिया पर लाखों प्रैंक के वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर ताजा वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में 3 लड़के और 1 लड़की दिखाई देती है. पहले ये लड़के लड़की को लालच देते हैं और फिर ऐसा प्रैंक करते हैं कि लड़की उन लड़कों के ऊपर पैसे फेंककर मारती है.

कैसे हुई प्रैंक का शिकार?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़की आराम से खड़ी है. उसे अचानक जमीन पर कुछ पैसे पड़े दिखाई देते हैं. पैसों को देखकर लड़की स्वभाविक रूप से खुश हो जाती है और झुक कर उठाने लगती है. जैसे ही वो कुछ नोट उठाती है उसके आगे कुछ नोट और पड़े होते हैं. इसके अलावा जब वो आगे के नोट उठाती है तो उसके एक कदम आगे और पैसे दिखते हैं और वह ऊपर उठकर नहीं देखती है और कदम बढ़ाते हुए नोट उठाती रहती है. नोटों की लाइन दीवार के पीछे सीढ़ियों पर बैठे लड़कों की ओर जाती है और वो लड़को नोट उठाते हुए लड़कों के प्रैंक का शिकार हो जाती है. जैसे ही वो लड़की पैसे उठाकर उपर देखती है तो उसके सामने 3 लड़के बैठे होते हैं जो उसपर हंस रहे होते हैं. लड़की समझ चुकी होती है कि वो प्रैंक का शिकार हुई. उन लड़कों को हंसता देखकर उस लड़की का रिएक्शन ऐसा था कि जैसे उसके सारे सपने एक झटके में टूट गए हों.

लड़की ने पैसों का क्या किया?

इसके बाद लड़की को गुस्सा आता है और वो पैसों को उन लड़कों के ऊपर ही फेंक कर जाने लगती है और दो कदम रुककर गुस्से में कुछ बोलकर जाती है. दीदी का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @devafab02 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 23 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

