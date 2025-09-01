इन लड़कों ने बदल दिए किक्रेट के कायदे कानून, अब बिना फील्डर के खेल सकते हैं मैच!
इन लड़कों ने बदल दिए किक्रेट के कायदे कानून, अब बिना फील्डर के खेल सकते हैं मैच!

Cricket Viral Video: सोशल मीडिया पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है. हर बार कुछ यूनिक देखने को मिलता है. इस बार क्रिकेट खेलते लड़कों को वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फील्डर की जरूरत ही नहीं.

Sep 01, 2025
Viral Video: इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें कुछ नया आइडिया निकलकर आता है. इन वीडियो को देखने के बाद लगता है कि ये आइडिया पहले दिमाग में क्यों नहीं आया था. ऐसा ही एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है. जिसमें कुछ लड़के पहाड़ी इलाके में ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं जिसमें फील्डर की जरूरत ही नहीं है. इसके अलावा बार-बार बॉल उठाकर लाने का झंझट ही खत्म. इस क्रिकेट को दो लोग भी आराम से खेल सकते हैं. 
क्या कहता है क्रिकेट का नियम?

क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी  खेलते हैं. एक बॉलिंग करता है और एक कीपिंग करता है और ​बाकी खिलाड़ी फील्डिंग करते हैं, लेकिन आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसपर ये रूल काम नहीं कर रहा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा हैं जिसमें 2 लोग भी क्रिकेट खेल सकते हैं, फील्डर की जरूरत ही नहीं है. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है. 

कैसे निकाला ये आइडिया?
दरअसल, इन लड़कों ने क्रिकेट बॉल को एक रस्सी से बांध रखा है और रस्सी का दूसरा सिरा जमीन में किसी चीज से बंधा है. ऐसे में बॉलर बॉल फेंकता है और बैट्समैन शॉट खेलता है, लेकिन रस्सी में बंधी होने के कारण बॉल दूर नहीं जाती है. रस्सी में बंधी होने के कारण बॉल पास में ही गिर जाती है इसलिए फील्डर की जरूरत ही नहीं पड़ती. इस क्रिकेट को दो लोग भी आराम से खेल सकते हैं.
किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @sohil_naseer_1.0 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है जिस पर अभी तक 1.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 19 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इसने तो फील्डिंग की ही फील्डिंग सेट कर दी." दूसरे यूजर ने लिखा, "दूसरी बॉल की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये खोने की ही नहीं." तीसरे यूजर ने लिखा, "ये आइडिया बचपन में आया होता तो इतनी फील्डिंग नहीं करनी पड़ती." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

;