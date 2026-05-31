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Hindi Newsजरा हटकेजब गर्मी ने किया बेहाल, तो मम्मी की मैक्सी बनी ढाल! लड़कों का जुगाड़ देख हंसते-हंसते पेट में हो जाएगा दर्द

जब गर्मी ने किया बेहाल, तो मम्मी की मैक्सी बनी ढाल! लड़कों का जुगाड़ देख हंसते-हंसते पेट में हो जाएगा दर्द

Boys Wore Mothers Maxi to Beat the Heat: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ लड़के गर्मी से बचने के लिए अपनी मम्मी की मैक्सी पहने नजर आ रहे हैं. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि गर्मी के मौसम में इससे ज्यादा आरामदायक कपड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता. लड़कों का जुगाड़ देख लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 08:47 AM IST
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Image credit: instagram/@relatables__76
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Boys Wore Mothers Maxi to Beat the Heat: कई जगहों पर भीषण गर्मी ने इस साल लोगों का हाल बेहाल कर रखा है. तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ते तापमान से लोगों को राहत पाने के लिए तरह-तरह के जुगाड़ करने पड़ रहे हैं. कोई दिनभर एसी में बैठना चाहता है तो कोई ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहा है. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ लड़कों का ऐसा देसी जुगाड़ वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. वायरल वीडियो में कुछ लड़के गर्मी से बचने के लिए मम्मी की ढीली-ढाली मैक्सी पहनकर घूमते नजर आ रहे हैं. उनका दावा है कि गर्मी के मौसम में इससे ज्यादा आरामदायक कपड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता. वीडियो में लड़कों का आत्मविश्वास, उनका मजेदार अंदाज और गर्मी से लड़ने का यह अनोखा तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

गर्मी ने कराया फैशन में बड़ा बदलाव

आमतौर पर लोग गर्मी के मौसम में हल्के और ढीले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जिससे शरीर को आराम मिल सके. लेकिन इन लड़कों ने तो इस मामले में एक कदम आगे बढ़कर ऐसा तरीका खोज निकाला, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ लड़के घर में पहनी जाने वाली मैक्सी पहनकर पूरे आत्मविश्वास के साथ घूम रहे हैं. कोई कैमरे के सामने मॉडलिंग करता नजर आ रहा है, तो कोई कूलर से हवा खाता दिख रहा है. लड़कों का कहना है कि गर्मी में यह कपड़ा इतना आरामदायक है कि एक बार पहन लेने के बाद दूसरे कपड़े पहनने का मन ही नहीं करता.

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वीडियो देखकर लोगों की छूट गई हंसी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का दिखावा नहीं है. लड़के पूरी मस्ती और मजाकिया अंदाज में अपने इस नए समर फैशन ट्रेंड को दिखा रहे हैं. वीडियो देखने वाले लोग भी उनकी बातों और अंदाज का खूब आनंद ले रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में यह आइडिया बुरा नहीं है. वहीं, कुछ यूजर्स इसे साल 2026 का सबसे आरामदायक फैशन ट्रेंड तक बता रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @relatables__76 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट होते ही यह लोगों का ध्यान खींचने लगा. देखते ही देखते हजारों लोगों ने इसे शेयर किया और लाखों लोग वीडियो देख चुके हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. कई यूजर्स इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों को भेजकर मजे ले रहे हैं. कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि गर्मी का असली समाधान एयर कंडीशनर नहीं, बल्कि मैक्सी है.

कमेंट सेक्शन में आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि भाई लोगों ने गर्मी से बचने का सबसे सस्ता और असरदार तरीका खोज लिया है. दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि फैशन डिजाइनर्स को इन लड़कों से ट्रेनिंग लेनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा कि जब तापमान 45 डिग्री पार कर जाए, तो मैक्सी ही असली हीरो बन जाती है. कई लोगों ने इसे देसी समर फैशन का नाम दिया है. वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा कि अब लड़कों के लिए भी मैक्सी का नया मार्केट तैयार हो सकता है.

क्यों पसंद आ रहा है लोगों को यह वीडियो?

सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो अपनी सादगी की वजह से लोगों का दिल जीत लेते हैं. यह वीडियो भी उन्हीं में से एक है. न इसमें कोई महंगा सेटअप है और न ही किसी तरह की एक्टिंग. सिर्फ कुछ लड़के हैं, जो भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए मजेदार तरीका अपनाते नजर आ रहे हैं. यही सादगी लोगों को खूब पसंद आ रही है.

गर्मी के बीच मनोरंजन का नया कारण बना वीडियो

तेज गर्मी के बीच यह वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहा है. इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि कभी-कभी सबसे साधारण चीजें ही सबसे ज्यादा मनोरंजन कर देती हैं. मम्मी की मैक्सी पहनकर गर्मी से लड़ने का यह देसी जुगाड़ अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है. फिलहाल यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देखकर हंस रहे हैं. कई यूजर्स तो मजाक में कह रहे हैं कि अगर गर्मी इसी तरह बढ़ती रही, तो आने वाले दिनों में मैक्सी लड़कों की भी पहली पसंद बन सकती है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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