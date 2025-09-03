बीपी-शुगर टेस्ट नहीं करवाया तो 1 लाख का जुर्माना, इस कंपनी ने किया चौंकाने वाला ऐलान
Advertisement
trendingNow12907088
Hindi Newsजरा हटके

बीपी-शुगर टेस्ट नहीं करवाया तो 1 लाख का जुर्माना, इस कंपनी ने किया चौंकाने वाला ऐलान

BP Sugar Test: मुंबई से आई एक हैरान कर देने वाली खबर में, कर्मचारियों को सेहत के प्रति लापरवाह रहने पर अब जेब ढीली करनी पड़ सकती है. डेलॉइट कंपनी ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत सीनियर अधिकारियों को ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी जरूरी जांच अनिवार्य रूप से करानी होगी. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीपी-शुगर टेस्ट नहीं करवाया तो 1 लाख का जुर्माना, इस कंपनी ने किया चौंकाने वाला ऐलान

Deloitte Company Rule: मुंबई से आई एक हैरान कर देने वाली खबर में, कर्मचारियों को सेहत के प्रति लापरवाह रहने पर अब जेब ढीली करनी पड़ सकती है. डेलॉइट कंपनी ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत सीनियर अधिकारियों को ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी जरूरी जांच अनिवार्य रूप से करानी होगी. अगर कोई अधिकारी इन टेस्ट को नजरअंदाज करता है तो उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: जब दूल्हे ने बारातियों की जगह बुलाए सड़क के कुत्ते, शादी में डोगेश भाई और उनकी गैंग ने मचा दिया धमाल!

आखिर कंपनी ने ऐसा सख्त कदम क्यों उठाया?

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी का मानना है कि बड़े पदों पर बैठे अधिकारी लगातार काम के दबाव और तनाव में रहते हैं. ऐसे में अगर उनकी सेहत बिगड़ती है तो इसका असर सीधा उनके काम और टीम पर पड़ता है. इसीलिए डेलॉइट ने ये कदम उठाया ताकि अधिकारी समय-समय पर अपनी जांच कराते रहें और गंभीर बीमारियों को पहले ही पहचानकर बचाव कर सकें.

क्या अब अन्य कंपनियां भी अपनाएंगी ये नियम?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई बड़ी कंपनियां अब कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर सख्त हो रही हैं. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हेल्थ चेकअप को अब सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं बल्कि प्रोफेशनल जरूरत माना जा रहा है. संभावना है कि आने वाले समय में और भी कंपनियां इस तरह के नियम लागू करेंगी.

यह भी पढ़ें: बारिश में नहीं मिली कैब तो बुक करनी पड़ी ट्रक, सामान की तरह लद के घर पहुंचे 'बेचारे' ऑफिस वाले! Video ने चौंकाया

कर्मचारियों पर इसका क्या असर होगा?

सीनियर अधिकारियों के लिए यह नियम चेतावनी की तरह है. अब उन्हें न केवल अपने काम बल्कि सेहत पर भी उतना ही ध्यान देना होगा. हालांकि कुछ लोगों को यह दखलअंदाज़ी लग सकती है, लेकिन लंबे समय में यह कदम उनकी भलाई और कार्यक्षमता के लिए ही है.

क्या हेल्थ चेकअप कराने से सच में फर्क पड़ता है?

विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित हेल्थ चेकअप से ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों को शुरुआती स्तर पर पकड़ा जा सकता है. समय रहते इलाज शुरू करने से गंभीर हालत से बचा जा सकता है. यही कारण है कि कंपनियां अब इसे अनिवार्य बनाने की ओर बढ़ रही हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

BP sugar test

Trending news

मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
;