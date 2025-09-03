बीपी-शुगर टेस्ट नहीं करवाया तो 1 लाख का जुर्माना, इस कंपनी ने किया चौंकाने वाला ऐलान

Deloitte Company Rule: मुंबई से आई एक हैरान कर देने वाली खबर में, कर्मचारियों को सेहत के प्रति लापरवाह रहने पर अब जेब ढीली करनी पड़ सकती है. डेलॉइट कंपनी ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत सीनियर अधिकारियों को ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी जरूरी जांच अनिवार्य रूप से करानी होगी. अगर कोई अधिकारी इन टेस्ट को नजरअंदाज करता है तो उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

आखिर कंपनी ने ऐसा सख्त कदम क्यों उठाया?

कंपनी का मानना है कि बड़े पदों पर बैठे अधिकारी लगातार काम के दबाव और तनाव में रहते हैं. ऐसे में अगर उनकी सेहत बिगड़ती है तो इसका असर सीधा उनके काम और टीम पर पड़ता है. इसीलिए डेलॉइट ने ये कदम उठाया ताकि अधिकारी समय-समय पर अपनी जांच कराते रहें और गंभीर बीमारियों को पहले ही पहचानकर बचाव कर सकें.

क्या अब अन्य कंपनियां भी अपनाएंगी ये नियम?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई बड़ी कंपनियां अब कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर सख्त हो रही हैं. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हेल्थ चेकअप को अब सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं बल्कि प्रोफेशनल जरूरत माना जा रहा है. संभावना है कि आने वाले समय में और भी कंपनियां इस तरह के नियम लागू करेंगी.

कर्मचारियों पर इसका क्या असर होगा?

सीनियर अधिकारियों के लिए यह नियम चेतावनी की तरह है. अब उन्हें न केवल अपने काम बल्कि सेहत पर भी उतना ही ध्यान देना होगा. हालांकि कुछ लोगों को यह दखलअंदाज़ी लग सकती है, लेकिन लंबे समय में यह कदम उनकी भलाई और कार्यक्षमता के लिए ही है.

क्या हेल्थ चेकअप कराने से सच में फर्क पड़ता है?

विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित हेल्थ चेकअप से ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों को शुरुआती स्तर पर पकड़ा जा सकता है. समय रहते इलाज शुरू करने से गंभीर हालत से बचा जा सकता है. यही कारण है कि कंपनियां अब इसे अनिवार्य बनाने की ओर बढ़ रही हैं.