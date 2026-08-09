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गर्लफ्रेंड की ड्रीम रिंग के लिए दिन-रात किया काम! पाई-पाई जोड़कर खरीदी सगाई की अंगूठी; वायरल हुई लव स्टोरी

प्यार में बड़ी-बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन किसी के सपने को अपना मिशन बनाकर उसके लिए महीनों तक मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं है. सोशल मीडिया पर ब्रैडली चो की कहानी इसी वजह से लोगों का दिल जीत रही है. गर्लफ्रेंड की पसंद की एंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए उन्होंने दिन में कॉर्पोरेट जॉब की और रात में फूड डिलीवरी की. करीब आठ महीने बाद जब 6,500 डॉलर जुटे, तो उन्होंने अपनी ड्रीम रिंग तैयार कराई.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 09, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:32 AM IST
गर्लफ्रेंड की ड्रीम रिंग के लिए दिन-रात किया काम! पाई-पाई जोड़कर खरीदी सगाई की अंगूठी; वायरल हुई लव स्टोरी
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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