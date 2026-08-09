/गर्लफ्रेंड की ड्रीम रिंग के लिए दिन-रात किया काम! पाई-पाई जोड़कर खरीदी सगाई की अंगूठी; वायरल हुई लव स्टोरी

सोशल मीडिया पर आए दिन रिलेशनशिप से जुड़ी कई कहानियां वायरल होती हैं, लेकिन ब्रैडली चो की कहानी थोड़ी अलग है. यहां मामला सिर्फ महंगी रिंग खरीदने का नहीं, बल्कि उस रिंग के पीछे की महीनों की मेहनत का है. ब्रैडली ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक ऐसी एंगेजमेंट रिंग खरीदने का फैसला किया, जो सिर्फ देखने में खूबसूरत न हो, बल्कि उनके रिश्ते से भी जुड़ी हो.
इसके लिए उन्होंने करीब आठ महीने का टारगेट बनाया और अपनी पूरी दिनचर्या ही बदल दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी इस जर्नी को लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया. हर दिन एक वीडियो के जरिए बताते कि वह अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंचे हैं और रिंग खरीदने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं.
ब्रैडली की जिंदगी इन आठ महीनों में आसान नहीं रही. दिन की शुरुआत उनकी कॉर्पोरेट नौकरी से होती थी. ऑफिस के लंबे घंटों के बाद जब ज्यादातर लोग घर जाकर आराम करते हैं, तब ब्रैडली दूसरी शिफ्ट के लिए निकल जाते थे. वह रात में फूड डिलीवरी करते थे. मतलब एक ही दिन में दो अलग-अलग नौकरियां संभालना उनकी रोज की जिंदगी बन गई थी. डिलीवरी खत्म होने के बाद घर लौटकर उन्हें अपने सोशल मीडिया वीडियो भी एडिट करने होते थे. कई दिनों तक उनकी नींद महज चार घंटे के आसपास रह गई. वह रात करीब 2 बजे सोते और सुबह 6 बजे फिर ऑफिस जाने के लिए उठ जाते थे. इसके बावजूद उन्होंने अपना रूटीन जारी रखा.
लगातार काम करने का असर ब्रैडली की सेहत पर भी पड़ा. इस दौरान वह करीब दो हफ्ते तक बीमार रहे. इतनी कम नींद और लगातार काम के बीच शरीर को आराम की जरूरत थी, लेकिन उनके सामने एक लक्ष्य था. मुश्किल सिर्फ थकान और बीमारी तक सीमित नहीं रही. सोशल मीडिया पर चल रही उनकी यह जर्नी उनके ऑफिस तक भी पहुंच गई. ब्रैडली के बॉस ने उनके वीडियो देख लिए, जिसके बाद उनकी नौकरी को लेकर भी चिंता पैदा हो गई. ऐसे समय में उनके लिए हालात और मुश्किल हो सकते थे. एक तरफ ड्रीम रिंग के लिए बचत का टारगेट था, तो दूसरी तरफ अपनी रेगुलर नौकरी को लेकर भी स्थिति साफ नहीं थी. फिर भी उन्होंने अपने मिशन को बीच में नहीं छोड़ा.
ब्रैडली की मेहनत आखिरकार रंग लाई. करीब आठ महीने तक दिन-रात काम करने और खर्चों को कंट्रोल करने के बाद उन्होंने 6,500 डॉलर यानी करीब 6 लाख रुपये बचा लिए. इसके बाद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक कस्टम एंगेजमेंट रिंग तैयार कराने का फैसला किया. यह कोई सामान्य रिंग नहीं थी. इसमें उन्होंने ऐसी डिटेल्स शामिल कराईं, जो इसे उनके रिश्ते के लिए खास बनाती हैं. रिंग में लैब-ग्रोन डायमंड का इस्तेमाल किया गया. साथ ही दोनों के बर्थस्टोन भी इसमें लगाए गए. मतलब रिंग को सिर्फ महंगी चीज बनाने के बजाय उन्होंने उसमें दोनों की पर्सनल कहानी जोड़ने की कोशिश की.
रिंग तैयार करने वाले डिजाइनर ने भी ब्रैडली की इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दी. डिजाइनर के लिए सबसे खास बात रिंग की कीमत या उसमें लगा डायमंड नहीं था. उन्हें यह बात ज्यादा प्रभावित कर गई कि ब्रैडली ने अपनी गर्लफ्रेंड की पसंद और उनकी छोटी-छोटी डिटेल्स को समझकर रिंग तैयार कराई. उनके लिए यह सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं, बल्कि कई महीनों की मेहनत और रिश्ते की यादों से जुड़ी चीज थी.
ब्रैडली की कहानी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने खूब कमेट्स किए. हजारों यूजर्स ने उनकी मेहनत की तारीफ की और कपल को आगे की जिंदगी के लिए शुभकामनाएं भी दी. कई लोगों ने कहा कि इस कहानी की असली खूबसूरती रिंग में नहीं, बल्कि उस रिंग को खरीदने के पीछे छिपी मेहनत औप प्रयास में है. लोगों का कहना था कि किसी महंगी चीज को गिफ्ट करना और किसी चीज के लिए महीनों तक खुद को झोंक देना, दोनों में बड़ा फर्क है. कुछ यूजर्स ने तो ब्रैडली से यह भी पूछा कि आखिर उन्होंने गर्लफ्रेंड को प्रपोज कैसे किया. कई लोग अब उस पल का वीडियो देखने का इंतजार कर रहे हैं, जब ब्रैडली ने अपनी मेहनत से खरीदी गई रिंग उन्हें पहनाई होगी.
ब्रैडली चो की कहानी आज इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि यह सिर्फ एक एंगेजमेंट रिंग खरीदने की कहानी नहीं है. यह बताती है कि किसी रिश्ते में सामने वाले की खुशी को लेकर इंसान किस हद तक मेहनत कर सकता है. हालांकि, लगातार सिर्फ चार घंटे सोकर काम करना सेहत के लिए सही नहीं माना जाता और ऐसी दिनचर्या को आदर्श नहीं बनाया जाना चाहिए. लेकिन ब्रैडली की कहानी में जो चीज लोगों को छू रही है, वह है अपने पार्टनर के सपने को समझना और उसे पूरा करने की कोशिश करना.