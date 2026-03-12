अंतिम संस्कार की थी तैयारी, अर्थी को एंबुलेंस से ले जाते वक्त गड्ढे से लगा ऐसा झटका कि फिर जिंदा हो गई पत्नी!

Advertisement
एक महिला को ब्रेन-डेड घोषित कर दिया गया था और परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, लेकिन एंबुलेंस के एक गड्ढे से टकराने के बाद अचानक उसमें सांस लौट आई. इससे पहले महाराष्ट्र और इटली में भी ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आ चुके हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 12, 2026, 06:59 AM IST
50 साल की विनीता शुक्ला के परिवार के लिए 24 फरवरी का दिन बेहद दुखद होने वाला था. गंभीर बीमारी के बाद डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन-डेड घोषित कर दिया था और परिवार को उनके बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी. उनके पति कुलदीप कुमार शुक्ला ने बरेली से एंबुलेंस मंगवाई ताकि उन्हें घर ले जाया जा सके और अंतिम संस्कार की तैयारी की जा सके. एंबुलेंस में बैठे सभी लोग शोक में डूबे हुए थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर एक अजीब मोड़ लेने वाला है.

क्या एंबुलेंस में जीवन के कोई संकेत नहीं थे?

परिवार के मुताबिक, अस्पताल से निकलने से पहले विनीता में जीवन के लगभग कोई संकेत नहीं थे. उनकी सांसें रुक चुकी थीं और दिल की धड़कन बेहद धीमी बताई जा रही थी. कुलदीप ने रिश्तेदारों को फोन करके अंतिम संस्कार की तैयारी करने को भी कह दिया था. एंबुलेंस बरेली–हरिद्वार हाईवे पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी और सभी लोग यही मान चुके थे कि वे एक निर्जीव शरीर को घर ले जा रहे हैं. लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको चौंका दिया.

कैसे एक गड्ढे ने बदल दी पूरी कहानी?

जब एंबुलेंस हाफिजगंज के पास नेशनल हाईवे-74 के खराब रास्ते से गुजर रही थी, तभी वह एक गहरे गड्ढे से टकरा गई. झटका इतना तेज था कि एंबुलेंस के अंदर बैठे सभी लोग हिल गए. शुरुआत में यह एक सामान्य सड़क का झटका ही लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अंदर बैठे लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसने माहौल ही बदल दिया. इस झटके के बाद विनीता के शरीर में हलचल महसूस होने लगी.

क्या सच में वापस आने लगी सांसें?

कुलदीप ने अचानक देखा कि उनकी पत्नी की सांसें फिर से चलती हुई दिखाई दे रही हैं. शुरुआत में यह हल्की सी हरकत थी, लेकिन धीरे-धीरे यह साफ दिखने लगा कि उनके शरीर में कुछ प्रतिक्रिया हो रही है. एंबुलेंस में बैठे लोग एक-दूसरे को देखकर हैरान रह गए. कुछ मिनट पहले जो स्थिति पूरी तरह निराशाजनक लग रही थी, वह अचानक उम्मीद में बदलने लगी. तुरंत रिश्तेदारों को फोन करके अंतिम संस्कार की तैयारी रोकने को कहा गया.

डॉक्टरों ने पहले क्या कहा था?

पहले की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक विनीता के ब्रेनस्टेम रिफ्लेक्स खत्म हो चुके थे और उनकी पुतलियां फैल चुकी थीं, जो गंभीर न्यूरोलॉजिकल नुकसान का संकेत माना जाता है. उनका ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर सिर्फ तीन था, जो गहरी बेहोशी को दर्शाता है. डॉक्टरों ने उनके खून में भारी मात्रा में न्यूरोटॉक्सिन भी पाया था. ऐसे मामलों में रिकवरी की संभावना लगभग शून्य मानी जाती है. इसलिए जो हुआ वह डॉक्टरों के लिए भी बेहद चौंकाने वाला था.

झटके के बाद एंबुलेंस का रास्ता बदलकर पीलीभीत के न्यूरोसिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया. धीरे-धीरे विनीता की हालत में सुधार होने लगा और परिवार के अनुसार वह बाद में होश में भी आ गईं और बात करने लगीं. इससे पहले 2023 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पांडुरंग उलपे नाम के व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन एंबुलेंस के स्पीड ब्रेकर से गुजरने पर उनके हाथ की उंगलियां हिलने लगी थीं. बाद में इलाज के बाद वह ठीक होकर घर लौट आए.

