Advertisement
trendingNow13045066
Hindi Newsजरा हटकेहड्डी के 14 टुकड़े और दिमाग को चकरा देने वाला चैलेंज! क्या आप पहचान पाएंगे सही हिस्सा? 99% लोग हुए फेल

हड्डी के 14 टुकड़े और दिमाग को चकरा देने वाला चैलेंज! क्या आप पहचान पाएंगे सही हिस्सा? 99% लोग हुए फेल

Brain Teaser: क्या आपकी आंखें सच में सही देख पा रही हैं? सोशल मीडिया पर वायरल इस बोन पजल ने लोगों की सोच और नजरों दोनों की परीक्षा ले ली है. तस्वीर में हड्डी का एक हिस्सा गायब है और 14 विकल्प दिए गए हैं. जानिए क्यों ज्यादातर लोग 7 नंबर चुनकर गलती कर बैठे और आखिर सही जवाब क्या निकला.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 18, 2025, 12:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हड्डी के 14 टुकड़े और दिमाग को चकरा देने वाला चैलेंज! क्या आप पहचान पाएंगे सही हिस्सा? 99% लोग हुए फेल

Optical Illusion Brain Teaser: सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों पोस्ट आती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी होती हैं जो यूजर्स को रुककर सोचने पर मजबूर कर देती हैं. ऐसा ही एक ब्रेन टीजर एक्स पर वायरल हुआ है. पहली नजर में यह बच्चों की पहेली जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसे हल करने की कोशिश करते हैं, दिमाग उलझने लगता है. यही वजह है कि यह तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गई.

तस्वीर में दी गई चुनौती असल में क्या है?

इस वायरल इमेज में एक बड़ी कार्टून जैसी हड्डी दिखाई देती है. हड्डी के बीचों-बीच एक लाल गोले के अंदर उसका एक हिस्सा गायब है. इसी खाली जगह को भरने के लिए नीचे 1 से 14 नंबर तक अलग-अलग आकार के टुकड़े दिए गए हैं. चुनौती यह है कि कौन सा टुकड़ा उस खाली हिस्से में बिल्कुल सटीक फिट बैठेगा. जैसे ही यह पोस्ट सामने आई, लोगों ने बिना देर किए कमेंट करना शुरू कर दिया. ज्यादातर यूजर्स को 7 नंबर वाला टुकड़ा सही लग रहा था. देखने में वह आकार से काफी मिलता-जुलता था, इसलिए कई लोगों ने पूरे भरोसे के साथ 7 को ही सही जवाब बताया. कुछ देर तक यही नंबर सबसे आगे बना रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिछड़ा प्यार 54 साल बाद मिला, लेकिन इस मुलाकात में खुशी नहीं बल्कि छिपा था ऐसा दर्द; जिसने दुनिया को रुला दिया

7 नंबर को गलत बताने के बाद क्यों बढ़ गया कन्फ्यूजन?

जब पोस्ट करने वाले यूजर ने खुद रिप्लाई करके बताया कि 7 सही जवाब नहीं है, तो लोगों की उलझन और बढ़ गई. अगर 7 नहीं है, तो फिर कौन सा टुकड़ा सही होगा. इसके बाद लोगों ने तस्वीर को और ध्यान से देखना शुरू किया और किनारों, कटाव और एंगल पर फोकस किया. कई यूजर्स ने 4, 10 और 12 नंबर को भी आजमाया, लेकिन कोई भी टुकड़ा पूरी तरह फिट नहीं बैठ रहा था. यहीं पर इस पहेली की असली चाल सामने आती है. यह पजल सिर्फ आकार नहीं, बल्कि टुकड़े के कोनों और झुकाव को समझने की परीक्षा लेता है.

 

 

यह भी पढ़ें: 87 साल के बुढ़उ पेंटर का 50 साल छोटी इस खूबसूरत लड़की से हुआ बेटा, 2500 करोड़ की है संपत्ति!

आखिर सही जवाब 13 ही क्यों निकला?

काफी देर बाद एक यूज़र ने 13 नंबर को सही बताया और पोस्ट करने वाले ने इसकी पुष्टि भी कर दी. 13 नंबर के टुकड़े का ऊपरी हिस्सा और नीचे का कटाव बिल्कुल उसी पैटर्न से मेल खाता है जो हड्डी में गायब है. 7 और 13 दिखने में मिलते-जुलते हैं, लेकिन 7 का एंगल थोड़ा अलग है, जबकि 13 पूरी तरह फिट बैठता है. इस तरह के ब्रेन टीजर न सिर्फ मनोरंजन करते हैं, बल्कि दिमागी कसरत भी कराते हैं. यही वजह है कि यह बोन पजल सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ और लोगों को देर तक सोचने पर मजबूर कर गया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Brain TeaserPersonality testOptical illusion

Trending news

'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
Telangana
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
ram v sutar
नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
Maharashtra news
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
PM Modi
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
AI Technology
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
delhi pollution news
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
Jawaharlal Nehru
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
Punjab News
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत