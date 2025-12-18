हड्डी के 14 टुकड़े और दिमाग को चकरा देने वाला चैलेंज! क्या आप पहचान पाएंगे सही हिस्सा? 99% लोग हुए फेल

Trending Photos
Optical Illusion Brain Teaser: सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों पोस्ट आती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी होती हैं जो यूजर्स को रुककर सोचने पर मजबूर कर देती हैं. ऐसा ही एक ब्रेन टीजर एक्स पर वायरल हुआ है. पहली नजर में यह बच्चों की पहेली जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसे हल करने की कोशिश करते हैं, दिमाग उलझने लगता है. यही वजह है कि यह तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गई.
तस्वीर में दी गई चुनौती असल में क्या है?
इस वायरल इमेज में एक बड़ी कार्टून जैसी हड्डी दिखाई देती है. हड्डी के बीचों-बीच एक लाल गोले के अंदर उसका एक हिस्सा गायब है. इसी खाली जगह को भरने के लिए नीचे 1 से 14 नंबर तक अलग-अलग आकार के टुकड़े दिए गए हैं. चुनौती यह है कि कौन सा टुकड़ा उस खाली हिस्से में बिल्कुल सटीक फिट बैठेगा. जैसे ही यह पोस्ट सामने आई, लोगों ने बिना देर किए कमेंट करना शुरू कर दिया. ज्यादातर यूजर्स को 7 नंबर वाला टुकड़ा सही लग रहा था. देखने में वह आकार से काफी मिलता-जुलता था, इसलिए कई लोगों ने पूरे भरोसे के साथ 7 को ही सही जवाब बताया. कुछ देर तक यही नंबर सबसे आगे बना रहा.
7 नंबर को गलत बताने के बाद क्यों बढ़ गया कन्फ्यूजन?
जब पोस्ट करने वाले यूजर ने खुद रिप्लाई करके बताया कि 7 सही जवाब नहीं है, तो लोगों की उलझन और बढ़ गई. अगर 7 नहीं है, तो फिर कौन सा टुकड़ा सही होगा. इसके बाद लोगों ने तस्वीर को और ध्यान से देखना शुरू किया और किनारों, कटाव और एंगल पर फोकस किया. कई यूजर्स ने 4, 10 और 12 नंबर को भी आजमाया, लेकिन कोई भी टुकड़ा पूरी तरह फिट नहीं बैठ रहा था. यहीं पर इस पहेली की असली चाल सामने आती है. यह पजल सिर्फ आकार नहीं, बल्कि टुकड़े के कोनों और झुकाव को समझने की परीक्षा लेता है.
Which one will fit ?? pic.twitter.com/dEOyqqqNwA
— (@iman_560) December 16, 2025
आखिर सही जवाब 13 ही क्यों निकला?
काफी देर बाद एक यूज़र ने 13 नंबर को सही बताया और पोस्ट करने वाले ने इसकी पुष्टि भी कर दी. 13 नंबर के टुकड़े का ऊपरी हिस्सा और नीचे का कटाव बिल्कुल उसी पैटर्न से मेल खाता है जो हड्डी में गायब है. 7 और 13 दिखने में मिलते-जुलते हैं, लेकिन 7 का एंगल थोड़ा अलग है, जबकि 13 पूरी तरह फिट बैठता है. इस तरह के ब्रेन टीजर न सिर्फ मनोरंजन करते हैं, बल्कि दिमागी कसरत भी कराते हैं. यही वजह है कि यह बोन पजल सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ और लोगों को देर तक सोचने पर मजबूर कर गया.