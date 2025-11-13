IAS-PCS भी नहीं दे पाएं जवाब! अगर है हिम्मत तो इस सिंपल सवाल को हल करके दिखाएं तो जानें

Brain Teaser IQ Test: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया है. इसमें एयरपॉड्स, एक आदमी और स्मार्टवॉच के प्रतीक दिख रहे हैं, जिन्हें जोड़-घटाकर एक गणितीय पहेली बनाई गई है. पहली नजर में यह एक सिंपल मैथ क्विज लगती है, लेकिन इसमें छिपे हैं कई ट्रिक पॉइंट्स. अगर आप अपने दिमाग को चुनौती देना पसंद करते हैं, तो ये टेस्ट आपके लिए परफेक्ट है.

क्या आप एयरपॉड्स की असली वैल्यू पहचान सकते हैं?

पहले समीकरण में तीन जोड़े एयरपॉड्स का योग 30 दिया गया है. यानी हर जोड़े का मान हुआ 10. लेकिन ध्यान रहे अंतिम समीकरण में एक ‘सिंगल एयरपॉड’ दिखता है, न कि जोड़ा! इसका मतलब है कि एक एयरपॉड का मूल्य होगा 5. यही छोटी-सी डिटेल कई लोगों से छूट जाती है, और वे यहीं गलती कर बैठते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरे समीकरण में दो आदमियों और एक जोड़े एयरपॉड्स का योग 20 है. चूंकि एक जोड़े एयरपॉड्स की वैल्यू 10 है, तो बचा 10 दो आदमियों का. यानी एक आदमी का मूल्य हुआ 5. अब जब आप इसे समझ गए, तो ध्यान रखें कि अंतिम समीकरण में सिर्फ एक आदमी है इसलिए उसका मान वही रहेगा लेकिन आदमी ने क्या-क्या पहना है उसे भी गौर फरमाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: जहां सांस भी जम जाए, वहां सैनिकों ने बनाई ‘कड़क चाय’... सियाचिन के वीडियो ने पूरे देश को रुला दिया

स्मार्टवॉच का गणित क्या कहता है?

तीसरे समीकरण में दो जोड़े स्मार्टवॉच और एक आदमी का योग 13 है. आदमी का मान पहले से 5 तय है, तो 13 - 5 = 8 बचा. यानी दो जोड़े स्मार्टवॉच की वैल्यू 8, तो एक जोड़े की वैल्यू 4 होगी. इसका मतलब एक सिंगल स्मार्टवॉच का मूल्य सिर्फ 2 है. यही बारीकी अक्सर लोगों से छूट जाती है.

कौन हैं इस वायरल पहेली के असली ‘जीनियस’?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर यूजर साईकुमार (@Asksai1) ने इस वायरल IQ टेस्ट को न सिर्फ हल किया, बल्कि उसका शानदार एक्सप्लेनेशन भी शेयर किया. जहां लोग 15, 25 या 35 जैसे जवाब दे रहे थे, वहीं साईकुमार ने बताया कि सही जवाब है 39 और उनका लॉजिक इतना दमदार था कि सभी मान गए.

एयरपॉड्स, आदमी और घड़ी तीनों का असली गणित क्या है?

साईकुमार ने शुरुआत की बेसिक वैल्यू से एक जोड़ा एयरपॉड्स = 10, एक आदमी = 5, एक जोड़ा स्मार्टवॉच = 4. लेकिन असली ट्रिक थी आखिरी लाइन में छिपा क्लू, जिसे ज्यादातर लोगों ने मिस कर दिया.

अंतिम समीकरण में ये दिया गया था-

सिंगल ईयरबड + (एयरपॉड्स और सिंगल घड़ी के साथ एक इंसान) × सिंगल घड़ी

अब देखते हैं साईकुमार का तर्क:

एक सिंगल ईयरबड = 5

आदमी जिसने एयरपॉड्स (10) और एक वॉच (2) पहनी है = 5 + 10 + 2 = 17

एक स्मार्टवॉच = 2

अब समीकरण हल करें तो जवाब क्या आता है?

समीकरण होगा- 5 + (17 × 2) = 5 + 34 = 39... यानी सही जवाब है- 39!

Ans : 39 Explanation :

pair of earbuds =10

Human = 5

pair of watches = 4

In the last line we have

single ear bud = 5

Human with a pair of earbuds & single watch = 5+10+2 =17

single watch = 2

5+17 x 2 =5+34

Finally answer is 39 pic.twitter.com/sKtwk4bpWM — Saikumar (@Asksai1) November 12, 2025

क्या आपने सही जवाब दिया?

अगर आपका जवाब 39 आया, तो बधाई! आपने न सिर्फ इस पहेली को सुलझाया, बल्कि अपनी तर्कशक्ति और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को भी साबित किया. यह IQ टेस्ट दिखाता है कि सफलता सिर्फ गणित नहीं, बल्कि बारीकियों पर ध्यान देने में भी छिपी है. अब ये पहेली अपने दोस्तों को भेजें और देखें कौन वाकई स्मार्ट इनफ है इसे हल करने के लिए.