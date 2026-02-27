Advertisement
trendingNow13124315
Hindi Newsजरा हटकेहुड़दंग के नाम पर छेड़खानी, ब्रज की होली के बहाने महिलाओं से बदतमीजी, Video वायरल

हुड़दंग के नाम पर 'छेड़खानी', ब्रज की होली के बहाने महिलाओं से बदतमीजी, Video वायरल

Braj Ki Holi Video: ब्रज की होली से जुड़ा एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें महिलाओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार दिखने के बाद सहमति और सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई है. जानिए क्या है पूरा मामला और सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हुड़दंग के नाम पर 'छेड़खानी', ब्रज की होली के बहाने महिलाओं से बदतमीजी, Video वायरल

Braj Vrindavan Holi Video: देशभर में होली की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र जैसे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंद गांव और गोकुल में होली का उत्साह अलग ही स्तर पर होता है. इसी बीच ब्रज की होली से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसने उत्सव के माहौल पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल क्लिप में कई महिलाएं भीड़भाड़ वाली गलियों से गुजरती नजर आती हैं, जहां उन पर रंग डाला जा रहा है.

होली में रंग लगाना आम बात है, लेकिन वीडियो में कुछ पुरुषों को महिलाओं को कथित रूप से अनुचित तरीके से छूते और उनका हाथ जबरन पकड़ते देखा गया. कुछ महिलाएं असहज दिखाई देती हैं और अपने चेहरे को दुपट्टे से ढकती नजर आती हैं, मानो वे रंगों के साथ-साथ अनवान्टेड टच से भी खुद को बचाने की कोशिश कर रही हों.

यह भी पढ़ें: कलियुगी बेटे की शर्मनाक करतूत: चलती कार से बूढ़े पिता को सड़क पर फेंका, तड़पता छोड़ हुआ फरार!

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर लोगों की क्या रही प्रतिक्रियाएं?

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने इसे त्योहार के नाम पर छेड़छाड़ बताया. एक व्यक्ति ने लिखा कि वह अपनी किसी भी महिला मित्र या परिवार की सदस्य को ब्रज में होली मनाने नहीं भेजते, क्योंकि उनके मुताबिक वहां कानून का डर नजर नहीं आता. दूसरे व्यक्ति ने इसे ब्रज की होली का अंधेरा पक्ष बताते हुए कहा कि धर्म, संस्कृति या परंपरा के नाम पर उत्पीड़न को सही नहीं ठहराया जा सकता.

 

 

क्या ‘बुरा न मानो होली है’ बन गया है बहाना?

कई लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि होली रंगों और खुशी का त्योहार है, न कि बिना सहमति किसी को छूने का अवसर. एक व्यक्ति ने लिखा कि त्योहार के नाम पर उत्पीड़न को सामान्य मत बनाइए और यह कि ‘बुरा न मानो होली है’ किसी भी सीमा को पार करने की खुली छूट नहीं हो सकती. कुछ लोगों ने कहा कि समस्या त्योहार में नहीं, बल्कि उन मानसिकताओं में है जो इसका गलत फायदा उठाती हैं.

क्या पहले भी सामने आए हैं ऐसे मामले?

यह पहला मौका नहीं है जब ऐसी बहस छिड़ी हो. पिछले साल बरसाना की होली के दौरान एक वीडियो यूजर द्वारा शेयर किया गया वीडियो चर्चा में आया था, जिसमें महिलाओं के साथ कथित अभद्र टिप्पणियों और अनचाहे तरीके से संपर्क पर सवाल उठाए गए थे. उस घटना के बाद भी सुरक्षा और सहमति को लेकर चिंताएं सामने आई थीं. पूरा विवाद इस बात की ओर इशारा करता है कि किसी भी उत्सव में सहमति और सम्मान सबसे जरूरी हैं. होली का असली अर्थ रंग, आनंद और सांस्कृतिक विरासत है. अगर कोई भी उत्सव किसी को असुरक्षित या अपमानित महसूस कराए तो उस पर खुलकर चर्चा होना जरूरी है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Braj ki holiHolitrending

Trending news

जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
CM Foreign Visit
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
Tamil Nadu
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर