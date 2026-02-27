हुड़दंग के नाम पर 'छेड़खानी', ब्रज की होली के बहाने महिलाओं से बदतमीजी, Video वायरल

Braj Vrindavan Holi Video: देशभर में होली की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र जैसे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंद गांव और गोकुल में होली का उत्साह अलग ही स्तर पर होता है. इसी बीच ब्रज की होली से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसने उत्सव के माहौल पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल क्लिप में कई महिलाएं भीड़भाड़ वाली गलियों से गुजरती नजर आती हैं, जहां उन पर रंग डाला जा रहा है.

होली में रंग लगाना आम बात है, लेकिन वीडियो में कुछ पुरुषों को महिलाओं को कथित रूप से अनुचित तरीके से छूते और उनका हाथ जबरन पकड़ते देखा गया. कुछ महिलाएं असहज दिखाई देती हैं और अपने चेहरे को दुपट्टे से ढकती नजर आती हैं, मानो वे रंगों के साथ-साथ अनवान्टेड टच से भी खुद को बचाने की कोशिश कर रही हों.

सोशल मीडिया पर लोगों की क्या रही प्रतिक्रियाएं?

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने इसे त्योहार के नाम पर छेड़छाड़ बताया. एक व्यक्ति ने लिखा कि वह अपनी किसी भी महिला मित्र या परिवार की सदस्य को ब्रज में होली मनाने नहीं भेजते, क्योंकि उनके मुताबिक वहां कानून का डर नजर नहीं आता. दूसरे व्यक्ति ने इसे ब्रज की होली का अंधेरा पक्ष बताते हुए कहा कि धर्म, संस्कृति या परंपरा के नाम पर उत्पीड़न को सही नहीं ठहराया जा सकता.

क्या ‘बुरा न मानो होली है’ बन गया है बहाना?

कई लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि होली रंगों और खुशी का त्योहार है, न कि बिना सहमति किसी को छूने का अवसर. एक व्यक्ति ने लिखा कि त्योहार के नाम पर उत्पीड़न को सामान्य मत बनाइए और यह कि ‘बुरा न मानो होली है’ किसी भी सीमा को पार करने की खुली छूट नहीं हो सकती. कुछ लोगों ने कहा कि समस्या त्योहार में नहीं, बल्कि उन मानसिकताओं में है जो इसका गलत फायदा उठाती हैं.

क्या पहले भी सामने आए हैं ऐसे मामले?

यह पहला मौका नहीं है जब ऐसी बहस छिड़ी हो. पिछले साल बरसाना की होली के दौरान एक वीडियो यूजर द्वारा शेयर किया गया वीडियो चर्चा में आया था, जिसमें महिलाओं के साथ कथित अभद्र टिप्पणियों और अनचाहे तरीके से संपर्क पर सवाल उठाए गए थे. उस घटना के बाद भी सुरक्षा और सहमति को लेकर चिंताएं सामने आई थीं. पूरा विवाद इस बात की ओर इशारा करता है कि किसी भी उत्सव में सहमति और सम्मान सबसे जरूरी हैं. होली का असली अर्थ रंग, आनंद और सांस्कृतिक विरासत है. अगर कोई भी उत्सव किसी को असुरक्षित या अपमानित महसूस कराए तो उस पर खुलकर चर्चा होना जरूरी है.