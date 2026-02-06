Advertisement
Laddu Gopal: ऐसे बनाए जाते हैं पीतल के लड्डू गोपाल, वायरल VIDEO में देखें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

Laddu Gopal Making Process: क्या आप जानते हैं कि जो पीतल के 'लड्डू गोपाल' आपके घर के मंदिर में हैं उन (बाल कृष्ण) की मूर्तियां कैसे बनाई जाती हैं. आज हम ऐसा ही एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें लड्डू गोपाल को बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया गया है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 06, 2026, 05:31 PM IST
Laddu Gopal: क्या आप जानते हैं कि पीतल से लड्डू गोपाल (बाल कृष्ण) की प्रतिमाओं को कैसे बनाया जाता है. आज हम ऐसा ही एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें लड्डू गोपाल को बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया गया है. भक्ति के साथ साथ कमाल की कलाकारी का ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे. चलिए वीडियो में देखते हैं कि एक कलाकार (कारीगर) ने पीतल के टुकड़े से लड्डू गोपाल की मूर्ति कैसे बना दी.

कैसे बनाए जाते हैं ये सांचे?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का घर से पीतल का एक टुकड़ा लेकर आता है और जहां मूर्तियां बनाई जाती हैं उनको दे देता है और पूछता है कि इस पीतल के लड्डू गोपाल बन जाएंगे और कितना टाइम लगेगा. इस पर बनाने के लिए राजी होने के बाद कलाकार ने कहा कि 1 घंटे का समय लगेगा. इसके बाद वो पीतल का टुकड़ा लेकर भट्टी में डाल देता है और वो पीतल भी बाकी पीतल के साथ पिघलकर पानी बन जाता है. जब तक पीतल गर्म होता है, तब तक मूर्तियों के फर्में (सांचे) तैयार किए जाते हैं. इसके बाद इन फर्मों के अंदर मूर्ति के छोटे छोटे हिस्से (पैटर्न) रखे जाते हैं. इसके बाद उस पर एक बारीक पाउडर जैसा पदार्थ छिड़का जाता है जिससे मिट्टी चिपके नहीं. इसके बाद सांचो के दोनों हिस्सों को जोड़ दिया जाता है और अंदर मूर्ति के अलग अलग पार्ट के सांचे तैयार हो जाते हैं. 
यह भी पढ़ें: ये है भारत का इकलौता अफ्रीकी गांव! VIDEO में देखें कैसे रहते हैं यहां के लोग

ये है फाइनल प्रोसेस?
इसके बाद जब पीतल पिघलाकर पानी की तरह हो जाता है, तब इन सांचो के छेद में डाला जाता है और बाद में हल्का ठंडा होते ही खोल दिया जाता है. अंदर से पीतल के छोटे पार्ट बनकर निकलते हैं. इसके बाद उनकी मिट्टी हटाकर, उनको फिनिशिंग दी जाती है और कुछ पार्ट जोड़े जाते हैं और इस तरह पीतल के लड्डू गोपाल बनाए जाते हैं.
यह भी पढ़ें: गरीब के ठेले पर भगवान के दर्शन! यूजर्स बोले- इससे अमीर कोई नहीं, देखें ये खूबसूरत VIDEO

Add Zee News as a Preferred Source

 

कैसे बनाई जाती हैं ये मूर्तियां?
जानकारी के अनुसार? पीतल के लड्डू गोपाल(बाल कृष्ण) की मूर्तियों मुख्य रूप से ढलाई (Casting) तकनीक के जरिए बनाया जाता है. इस दौरान कारीगर पीतल को पिघलाकर पानी बना देता है और लड्डू गोपाल की विशेष बाल मुद्रा वाले सांचों में डाल देता है. इस प्रोसेस को ही ढलाई कहा जाता है और इसलिए मूर्ति का सुडौल और आकर्षक रूप मिलता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने पोस्ट किया ये विडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @foodiesohail नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इनता ही नहीं, बड़ी संख्या में यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

