बच्चे की जान के लिए खुद यमराज से भिड़ गई मां! जंगल से आया हैरान कर देने वाला वीडियो

जंगल का कानून बहुत छोटा और सीधा होता है. जो कमजोर है वो किसी न किसी ताकतवर का शिकार है. ज्यादातर जंगली जानवर रोज शिकार करके खाते हैं. शिकार के लिए चुनौती होती है कि वो किसी खूंखार जानवर के चंगुल में न फंस जाए और शिकारी किसी तरह अपनी भूख शांत करना चाहता है. लेकिन कई बार जंगल से ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसे देख लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या जो दिख रहा है वो सच है. कई बार शिकारी शिकार के साथ मस्ती करता नजर आता है जो कभी शिकारी ही शिकार हो जाता है. इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है उसे देख आप भी भैंस के हौसले की तारीफ करेंगे. चलिए जानते हैं ये भैंस शेरों के क्यों भिड़ गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मां यानी भैंस अपने बछड़े की जान बचाने के लिए शेरों से भिड़ रही है. जंगल में एक बछड़े को शेरों का झुंड घेर लेता है. जैसे ही एक शेर ने बछड़े को शिकार बनाने की कोशिश की वैसे ही बीच में मां ढाल बनकर खड़ी हो गई. अकेली भैंस 5 शेरों से भिड़ गई और बछड़े को खरोंच भी नहीं आने दी. जैसे ही भैंस एक शेर को पीछे खदेड़ती है तो दूसरा शेर बछड़े के पास पहुंच जाता है.

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काफी देर तक संभाला मोर्चा

काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा. भैंस ने किसी भी शेर को बछड़े के हाथ नहीं लगाने दिया. तभी जंगल में भैंसों की एकजुटता दिखाई देती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पीछे से भैंसों का एक झुंड आता है और सारे शेर वहां से उल्टे पांव भाग जाते हैं. जब तक भैंसों का झुंड वहां नहीं पहुंचा, तब तक अकेली इस भैंस ने ही मोर्चा संभाल रखा था.

Mom held off the lions until backup arrived. pic.twitter.com/v0T6Y9VkID — Damn Nature You Scary (@AmazingSights) April 21, 2026

वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AmazingSights नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 2.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.