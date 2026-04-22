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Hindi Newsजरा हटकेबच्चे की जान के लिए खुद यमराज से भिड़ गई मां! जंगल से आया हैरान कर देने वाला वीडियो

बच्चे की जान के लिए खुद यमराज से भिड़ गई मां! जंगल से आया हैरान कर देने वाला वीडियो

Brave mother buffalo saves calf: जब बछड़े को शेरों के झुंड ने घेर लिया और मदद के लिए कोई नहीं था, तो भैंस ने अकेले ही मोर्चा संभाला और बच्चे की जान बचाने के लिए शेरों से भिड़ गई. जंगल से आया ये खौफनाक वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:19 PM IST
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जंगल का कानून बहुत छोटा और सीधा होता है. जो कमजोर है वो किसी न किसी ताकतवर का शिकार है. ज्यादातर जंगली जानवर रोज शिकार करके खाते हैं. शिकार के लिए चुनौती होती है कि वो किसी खूंखार जानवर के चंगुल में न फंस जाए और शिकारी किसी तरह अपनी भूख शांत करना चाहता है. लेकिन कई बार जंगल से ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसे देख लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या जो दिख रहा है वो सच है. कई बार शिकारी शिकार के साथ मस्ती करता नजर आता है जो कभी शिकारी ही शिकार हो जाता है. इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है उसे देख आप भी भैंस के हौसले की तारीफ करेंगे. चलिए जानते हैं ये भैंस शेरों के क्यों भिड़ गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मां यानी भैंस अपने बछड़े की जान बचाने के लिए शेरों से भिड़ रही है. जंगल में एक बछड़े को शेरों का झुंड घेर लेता है. जैसे ही एक शेर ने बछड़े को शिकार बनाने की कोशिश की वैसे ही बीच में मां ढाल बनकर खड़ी हो गई. अकेली भैंस 5 शेरों से भिड़ गई और बछड़े को खरोंच भी नहीं आने दी. जैसे ही भैंस एक शेर को पीछे खदेड़ती है तो दूसरा शेर बछड़े के पास पहुंच जाता है. 

यह भी पढ़ें: कुत्ते ने निभाया दोस्ती का फर्ज, जान बचाने के लिए भिड़ गया कालू! उल्टे पांव भागा ये खूंखार शिकारी

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काफी देर तक संभाला मोर्चा

काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा. भैंस ने किसी भी शेर को बछड़े के हाथ नहीं लगाने दिया. तभी जंगल में भैंसों की एकजुटता दिखाई देती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पीछे से भैंसों का एक झुंड आता है और सारे शेर वहां से उल्टे पांव भाग जाते हैं. जब तक भैंसों का झुंड वहां नहीं पहुंचा, तब तक अकेली इस भैंस ने ही मोर्चा संभाल रखा था.

वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AmazingSights नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 2.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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