/क्या बिल्ली के श्राप ने डुबो दिया ब्राजील का सपना? FIFA World Cup से बाहर होते ही फिर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

ब्राजील की हार के बाद एक्स, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों ने इस घटना को एक बार फिर याद किया. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि जब तक उस बिल्ली को वापस उसी टेबल पर सम्मान से नहीं बैठाया जाएगा, तब तक यह श्राप खत्म नहीं होगा. एक दूसरे यूजर ने लिखा कि इतना बड़ा श्राप शायद मिस्र की प्लेग भी नहीं था. एक और कमेंट में लिखा गया कि बिल्लियों का सम्मान करना चाहिए. जिस तरह उसे उठाकर फेंका गया था, उसके बाद नतीजा तो यही होना था. कुछ लोगों ने तो यह तक दावा कर दिया कि वीडियो में दिखाई देने वाली बिल्ली और बाद में दिखी दूसरी बिल्ली एक जैसी लग रही है. हालांकि, इन दावों का कोई आधार नहीं है.