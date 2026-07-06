/क्या बिल्ली के श्राप ने डुबो दिया ब्राजील का सपना? FIFA World Cup से बाहर होते ही फिर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

ब्राजील फुटबॉल की दुनिया की सबसे सफल टीमों में से एक गिनी जाती है. पांच बार वर्ल्ड कप जीतने वाली इस टीम से हर टूर्नामेंट में खिताब की उम्मीद की जाती है. लेकिन 2026 फीफा वर्ल्ड कप में एक बार फिर ब्राजील का सपना अधूरा रह गया. प्री-क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से 2-1 की हार के साथ टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई.
मैच खत्म होते ही खिलाड़ियों की मायूसी कैमरे में कैद हुई. ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार मैदान पर भावुक नजर आए, जबकि लाखों ब्राजीलियाई फैंस निराश हो गए. लेकिन हार के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा सिर्फ मैच की नहीं, बल्कि चार साल पुरानी एक बिल्ली की भी होने लगी.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 'कैट कर्स' थ्योरी की शुरुआत साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप से जुड़ी है. उस दौरान ब्राजील की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें विनीसियस जूनियर मौजूद थे. तभी एक आवारा बिल्ली अचानक टेबल पर कूदकर बैठ गई. पहले तो वहां मौजूद लोग मुस्कुरा दिए, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ब्राजील टीम के प्रेस अधिकारी ने बिल्ली को गर्दन से पकड़कर टेबल से नीचे फेंक दिया. उस समय यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ था. कई लोगों ने इसे मजेदार बताया, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने बिल्ली के साथ किए गए व्यवहार को गलत बताते हुए इसकी आलोचना भी की थी.
enquanto não acharem esse gato e colocarem ele de volta nessa mesa a maldição não será quebrada pic.twitter.com/RQlIh0zRZU
— Rafael, um socialista de iPhone (@tuitero_rafael) July 5, 2026
दिलचस्प बात यह रही कि उसी वर्ल्ड कप में ब्राजील, जिसे खिताब का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया से हारकर बाहर हो गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाक-मजाक में कहना शुरू कर दिया कि बिल्ली के साथ हुई बदसलूकी की वजह से टीम पर श्राप लग गया है. धीरे-धीरे यह मजाक एक वायरल इंटरनेट थ्योरी में बदल गया, जिसे लोगों ने 'द कैट कर्स' नाम दे दिया. अब 2026 वर्ल्ड कप में भी ब्राजील के जल्दी बाहर होने के बाद यही थ्योरी एक बार फिर ट्रेंड करने लगी है.
ब्राजील की हार के बाद एक्स, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों ने इस घटना को एक बार फिर याद किया. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि जब तक उस बिल्ली को वापस उसी टेबल पर सम्मान से नहीं बैठाया जाएगा, तब तक यह श्राप खत्म नहीं होगा. एक दूसरे यूजर ने लिखा कि इतना बड़ा श्राप शायद मिस्र की प्लेग भी नहीं था. एक और कमेंट में लिखा गया कि बिल्लियों का सम्मान करना चाहिए. जिस तरह उसे उठाकर फेंका गया था, उसके बाद नतीजा तो यही होना था. कुछ लोगों ने तो यह तक दावा कर दिया कि वीडियो में दिखाई देने वाली बिल्ली और बाद में दिखी दूसरी बिल्ली एक जैसी लग रही है. हालांकि, इन दावों का कोई आधार नहीं है.
Brasil afuera del mundial
Destruidos por un gato. pic.twitter.com/lLkmwVRKqi
Mati Smith (@Trumperizar) July 5, 2026
अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या बिल्ली का श्राप सच में होता है? तो आपको बता दें कि असलियत यह है कि 'कैट कर्स' सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक मजाकिया थ्योरी है. इसका कोई वैज्ञानिक या तथ्यात्मक आधार नहीं है. लेकिन इंटरनेट पर ऐसी बातें अक्सर लोगों का ध्यान खींच लेती हैं, खासकर तब जब किसी बड़ी टीम को लगातार असफलता मिल रही हो. इसलिए ब्राजील की हार के बाद यह कहानी फिर चर्चा में आ गई.
फुटबॉल के जानकारों का मानना है कि ब्राजील की मौजूदा परेशानियों का कारण किसी श्राप से ज्यादा टीम का प्रदर्शन है. एक समय खूबसूरत और आक्रामक फुटबॉल खेलने के लिए मशहूर ब्राजील पिछले कुछ सालों से उस लय में नजर नहीं आ रहा. टीम में प्रतिभाशाली खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन पुराने दौर जैसी एकजुटता और दबदबा दिखाई नहीं दे रहा. लगातार दो वर्ल्ड कप में उम्मीद से पहले बाहर होने के बाद अब ब्राजील की टीम पर नए सिरे से बदलाव करने का दबाव भी बढ़ गया है.
खेल की दुनिया में अंधविश्वास और मजेदार किस्से हमेशा चर्चा का हिस्सा रहे हैं. कोई लकी जर्सी पहनता है, कोई खास जूते पहनकर मैदान में उतरता है और अब इसमें ब्राजील के साथ 'कैट कर्स' जैसी कहानी भी जुड़ गई है. भले ही यह सिर्फ सोशल मीडिया की कल्पना हो, लेकिन हर बार ब्राजील के हारते ही यह पुरानी घटना फिर वायरल होने लगती है. इस बार भी वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद लोगों ने उसी बिल्ली को याद किया और मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद ब्राजील की किस्मत बदलने की चाबी अब उसी के पास है.
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