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क्या बिल्ली के श्राप ने डुबो दिया ब्राजील का सपना? FIFA World Cup से बाहर होते ही फिर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

FIFA World Cup 2026 से ब्राजील के बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पुरानी घटना फिर चर्चा में आ गई है. लोग दावा कर रहे हैं कि 2022 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बिल्ली के साथ हुई बदसलूकी के बाद से टीम पर 'कैट कर्स' यानी बिल्ली का श्राप लग गया है. भले ही यह सिर्फ एक इंटरनेट थ्योरी हो, लेकिन करोड़ों लोग इस पर मजेदार और हैरान करने वाली कमेंट्स कर रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 06, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:58 PM IST
क्या बिल्ली के श्राप ने डुबो दिया ब्राजील का सपना? FIFA World Cup से बाहर होते ही फिर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
Image Credit: Image credit: x/@tuitero_rafaelSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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