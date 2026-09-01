/डैशबोर्ड पर रखा था फोन, चोरों ने तोड़ा कार का शीशा और कर दिया हाथ साफ... फिर जो हुआ; जानकर रह जाएंगे हैरान

सड़क पर कार चलाते समय शायद ही कोई सोचता है कि अगले ही पल कोई उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर सामान छीन लेगा. लेकिन ब्राजील की कंटेंट क्रिएटर तबाता लेंक के साथ यही हुआ. तबाता एवेनिडा तानक्रेडो नेवेस से अपनी कार लेकर गुजर रही थीं. तभी दो लोग अचानक उनकी गाड़ी के पास पहुंचे. इससे पहले कि वह कुछ समझ पातीं, उनमें से एक ने कार का शीशा तोड़ दिया.
शीशा टूटते ही चोर ने अंदर हाथ डाला और डैशबोर्ड पर लगा फोन उठा लिया. इसके बाद दोनों वहां से तेजी से भाग निकले. पूरी वारदात इतनी तेजी से हुई कि तबाता को संभलने तक का मौका नहीं मिला. इतना ही नहीं, फोन अनलॉक होने के कारण शातिर चोरों ने कुछ ही मिनटों के अंदर महिला के बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स और डिजिटल वॉलेट्स से पूरा पैसा भी उड़ा दिया.
इस घटना का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि तबाता की कार में लगा कैमरा पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों लोग कार की तरफ आते हैं और अचानक शीशा तोड़ देते हैं. इसके बाद एक चोर अंदर हाथ डालकर फोन निकालता है और वहां से भाग जाता है. घटना के बाद तबाता काफी घबराई हुई नजर आईं. वह मदद के लिए आवाज लगाती हैं. आसपास मौजूद कुछ लोग उनकी तरफ आते हैं. कुछ पल तक वह जैसे समझ ही नहीं पातीं कि अभी-अभी उनके साथ क्या हो गया. फिर इस घटना का डर उन पर हावी हो जाता है और वह रोने लगती हैं.
A Brazilian content creator was stuck in traffic when a thief reached into her car and stole her iPhone in one second.
The strange part came after: thieves moved money out of her bank account even though they did not have her password, her face unlock, or her transfer PIN.…
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 31, 2026
अगर मामला सिर्फ फोन चोरी तक रहता तो भी यह घटना डराने वाली थी. लेकिन इसके कुछ देर बाद जो हुआ, उसने तबाता की परेशानी और बढ़ा दी. तबाता के मुताबिक, चोरों ने उनके बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर कर दिए. उन्होंने बताया कि चोरों के पास न तो उनका बैंक पासवर्ड था और न ही फेस रिकग्निशन की जानकारी. यहां तक कि उन्हें बैंक ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होने वाला पिन भी नहीं पता था. इसके बावजूद खाते से ट्रांसफर कैसे हो गया, यही सवाल तबाता को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी हैरानी जाहिर करते हुए लिखा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर चोरों ने ऐसा कैसे कर लिया.
घटना के बाद तबाता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने चोरी हुए फोन को भी ब्लॉक कर दिया और बैंक से उस ट्रांसफर को लेकर शिकायत की. इसका मतलब फोन चोरी होने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से जरूरी कदम उठाने की कोशिश की. लेकिन खाते से पैसे निकलने की वजह उनके लिए अभी भी एक बड़ा सवाल बनी हुई थी. तबाता ने लोगों से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील भी की, जिससे घटना सामने आए और दूसरे लोग ऐसी वारदात से सावधान रहें.
ब्राजील के कई शहरों में ट्रैफिक के बीच कारों से फोन और दूसरी चीजें छीनने की घटनाएं सामने आती रही हैं. खासकर जब गाड़ियां ट्रैफिक सिग्नल या भीड़भाड़ वाली सड़क पर धीमी होती हैं, तब चोरों के लिए हमला करना आसान हो जाता है. कार में मोबाइल फोन डैशबोर्ड पर रखना या खिड़की के पास इस्तेमाल करना भी कई बार जोखिम बढ़ा सकता है. चोर कुछ ही सेकंड में शीशा तोड़कर फोन या दूसरी कीमती चीज लेकर भाग सकते हैं. तबाता के मामले में भी यही तरीका दिखाई देता है. उन्हें न तो चोरों के आने का अंदाजा हुआ और न ही प्रतिक्रिया देने का समय मिला.
इस घटना ने सिर्फ सड़क पर होने वाली चोरी को लेकर सवाल नहीं खड़े किए हैं. मामला डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा तक पहुंच गया है. फोन चोरी होने के बाद बैंकिंग ऐप और उससे जुड़े दूसरे अकाउंट को सुरक्षित करना बेहद जरूरी होता है. लेकिन तबाता का दावा कि जरूरी सुरक्षा जानकारी चोरों के पास नहीं थी और फिर भी पैसे ट्रांसफर हो गए, इस मामले को और गंभीर बना देता है. हालांकि, यह साफ नहीं है कि चोरों ने खाते तक किस तरीके से पहुंच बनाई या ट्रांसफर कैसे किया. इसकी सही जानकारी जांच के बाद ही सामने आ सकती है. इसलिए अभी यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि बैंक की सुरक्षा में किस स्तर पर सेंध लगी.
सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने तबाता के साथ हुई घटना पर चिंता जताई. कई लोगों ने कहा कि वीडियो में सिर्फ चोरी नहीं दिखती, बल्कि उस पल का डर भी साफ नजर आता है. लोगों का ध्यान तबाता के रोने और घबराने पर भी गया. कुछ यूजर्स ने कहा कि किसी के सामने अचानक कार का शीशा टूटना अपने आप में बेहद डरावना अनुभव हो सकता है. इस घटना ने लोगों को यह सोचने पर भी मजबूर किया कि सड़क पर चलते समय सिर्फ सामान की सुरक्षा ही जरूरी नहीं है, बल्कि फोन में मौजूद बैंकिंग और निजी जानकारी की सुरक्षा भी उतनी ही अहम है.
तबाता लेंक के लिए यह घटना कुछ सेकंड में हुई, लेकिन उसका असर लंबे समय तक रहने वाला है. पहले कार का शीशा टूटा, फिर फोन गया और उसके बाद बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर होने की खबर ने चिंता और बढ़ा दी. फिलहाल यह साफ नहीं है कि चोरों ने बैंक खाते तक कैसे पहुंच बनाई. पुलिस और बैंक की जांच से ही इस सवाल का जवाब मिल सकेगा. लेकिन इस घटना से एक बात जरूर सामने आती है कि आज मोबाइल सिर्फ फोन नहीं रह गया है. उसमें हमारी तस्वीरों और निजी बातचीत से लेकर बैंक अकाउंट तक की जानकारी मौजूद होती है. इसलिए फोन चोरी होने पर सिर्फ सिम बंद कराना या डिवाइस ब्लॉक करना ही काफी नहीं हो सकता. बैंकिंग ऐप, ईमेल और दूसरे जरूरी अकाउंट भी तुरंत सुरक्षित करना जरूरी है.
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