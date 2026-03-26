फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में मॉडल ने खुद करवा लिया किडनैप, फिर पुलिस ने खोला राज तो उड़ गए सबके होश

सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ाने के लिए लोग कभी-कभी अजीबोगरीब काम कर देते हैं. ब्राजील की 27 साल की मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मोनिकी फ्रागा ने भी ऐसा ही किया. उसने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए खुद की किडनैपिंग की साजिश रची. अप्रैल में उसने दावा किया कि उसके घर के बाहर तीन हथियारबंद लोगों ने उन पर और उसके पति लुकास पर हमला किया. सोशल मीडिया पर उसने अपने 48000 से अधिक फॉलोअर्स को बताया कि यह एक भयानक अनुभव था.

असली और नकली में क्या फर्क था?

न्यूयॉर्क पोस्ट कि रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के लगभग एक साल बाद पुलिस ने मोनिकी और उसके तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि अपहरण पूरी तरह से फर्जी और मीडिया आकर्षण के लिए किया गया था. जासूस क्ले एंडरसन के मुताबिक, कथित फिरौती और मारपीट सिर्फ साजिश का हिस्सा थी, जबकि मोनिकी ने इस पूरे खेल में सक्रिय भूमिका निभाई. पति लुकास इस साजिश से पूरी तरह अनजान थे और उनका शिकार होने का दावा सच में हुआ जैसा दिखाया गया, लेकिन असल में यह सब मोनिकी की योजना का हिस्सा था.

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ऑपरेशन ‘स्मोकस्क्रीन ऑफ लाइक्स’

इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने ‘स्मोकस्क्रीन ऑफ लाइक्स’ नाम का ऑपरेशन चलाया, जिसमें 30 अधिकारियों ने हिस्सा लिया. जांच में पता चला कि मोनिकी ने पहले से साजिश की योजना बनाई थी और बाद में भी इसमें शामिल लोगों में से एक से संपर्क बनाए रखा. पुलिस ने साफ कहा कि मोनिकी के पति को पूरी घटना का पता नहीं था और उन्होंने हमेशा यह माना कि यह एक वास्तविक अपहरण था. यह मामला सोशल मीडिया की सनसनी और फेम के पीछे की हकीकत को बेपर्दा कर देता है.