/लंबी टांगें, लोमड़ी जैसा चेहरा और भेड़िये का शरीर! रात में महिला को दिखा अतरंगी जानवर, Video देख घूमा लोगों का माथा

मैनड वुल्फ आमतौर पर इंसानों से दूरी बनाए रखता है. इसलिए किसी इंसानी ठिकाने के आसपास इसका दिखाई देना लोगों के लिए खास अनुभव हो सकता है. हालांकि, सिर्फ वीडियो के आधार पर यह तय करना मुश्किल है कि वह जानवर उस जगह क्यों आया था. संभव है कि वह खाने की तलाश में इस इलाके से गुजर रहा हो या आसपास की किसी हलचल की वजह से उस तरफ आया हो. वायरल वीडियो में भी उसके इंसान पर हमला करने जैसी कोई बात नजर नहीं आती. वह बस कुछ दूरी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है. यही वजह है कि वीडियो ने लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी. एक तरफ लोग उसकी अजीब शक्ल देखकर हैरान हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग इस बात से उत्साहित हैं कि उन्हें एक ऐसे जंगली जीव को करीब से देखने का मौका मिला, जिसे उन्होंने शायद पहले कभी नहीं देखा था.