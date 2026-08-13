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लंबी टांगें, लोमड़ी जैसा चेहरा और भेड़िये का शरीर! रात में महिला को दिखा अतरंगी जानवर, Video देख घूमा लोगों का माथा

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में रात के अंधेरे में बेहद लंबी टांगों और चमकती आंखों वाला अजीब जानवर दिखाई दे रहा है. पहली नजर में इसे देखकर किसी को भेड़िया लगा तो किसी को कोई जंगली शिकारी जानवर. लेकिन यह दक्षिण अमेरिका का बेहद अनोखा मैनड वुल्फ है, जो अपनी अजीब कद-काठी और अलग लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 13, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:28 AM IST
लंबी टांगें, लोमड़ी जैसा चेहरा और भेड़िये का शरीर! रात में महिला को दिखा अतरंगी जानवर, Video देख घूमा लोगों का माथा
Image Credit: ब्राजील के पैंटानाल में दिखा अजीब जानवर, Image credit: instagram/@flaviatasso

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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