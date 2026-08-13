/लंबी टांगें, लोमड़ी जैसा चेहरा और भेड़िये का शरीर! रात में महिला को दिखा अतरंगी जानवर, Video देख घूमा लोगों का माथा

रात का वक्त था और चारों तरफ घुप अंधेरा था. ऐसे में एक महिला अपने कमरे से बाहर निकली, लेकिन उसका मकसद कोई रोमांचक जंगल सफारी नहीं, बल्कि बस इतना था कि उसे बेहतर Wi-Fi सिग्नल मिल जाए. लेकिन कुछ ही देर में उसके सामने ऐसा जानवर आ गया, जिसे देखकर शायद अच्छे-अच्छों की धड़कन बढ़ जाए.
लंबी टांगें, पतला शरीर, लाल-भूरा रंग और अंधेरे में चमकती आंखें. कैमरे के सामने धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे इस जीव को देखकर पहली नजर में पहचान पाना आसान नहीं था. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी यही सवाल घूमने लगा कि आखिर यह जानवर है कौन? लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं.
वायरल वीडियो की कहानी भी काफी दिलचस्प है. ब्राजील के पैंटानाल इलाके से जुड़ा यह वीडियो Flavia Tasso के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया, जिसमें बताया गया कि महिला अपने कमरे से बेहतर Wi-Fi सिग्नल की तलाश में बाहर आई थीं. तभी उनकी नजर कुछ दूरी पर मौजूद एक अजीब जानवर पर पड़ी. अंधेरे में जानवर का शरीर पूरी तरह साफ दिखाई नहीं दे रहा था. कैमरे की रोशनी पड़ते ही उसकी आंखें चमकने लगीं. उसके बेहद लंबे पैर और पतला शरीर उसे सामान्य जंगली जानवरों से बिल्कुल अलग दिखा रहे थे. वीडियो देखने वालों ने अपनी-अपनी तरफ से अंदाजा लगाना शुरू कर दिया. किसी को इसमें भेड़िए की झलक दिखाई दी, तो किसी ने इसे किसी दूसरे शिकारी जानवर से जोड़ दिया. लेकिन असली पहचान सामने आने के बाद मामला और भी खास हो गया.
वीडियो में दिखाई दे रहा जीव मैनड वुल्फ है. इसका नाम सुनकर भले ही आपको लगे कि यह भेड़िए की कोई खास प्रजाति होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. मैनड वुल्फ सामान्य भेड़ियों से अलग जानवर है. इसका वैज्ञानिक नाम Chrysocyon brachyurus है और यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है. इस जीव की सबसे खास पहचान इसकी लंबी टांगें हैं. शरीर की तुलना में इसके पैर इतने लंबे होते हैं कि दूर से देखने पर इसका पूरा लुक किसी दूसरे ही जानवर जैसा लगता है.
लाल-भूरे रंग के शरीर के साथ गर्दन के पीछे काले और लंबे बालों की पट्टी होती है. इन्हीं बालों की वजह से इसे 'मैनड वुल्फ' नाम दिया गया है. यहां 'मैनड' का मतलब गर्दन के आसपास मौजूद लंबे बालों से है. रात में जब इसके शरीर पर रोशनी पड़ती है, तो इसकी आंखों की चमक और लंबी टांगों की वजह से यह और भी रहस्यमय दिखाई देता है.
मैनड वुल्फ को देखकर भले ही यह कोई बड़ा शिकारी जानवर लगे, लेकिन इसकी लाइफस्टाइल काफी अलग है. यह न तो सामान्य भेड़ियों की तरह झुंड में रहता है और न ही बड़े जानवरों का पीछा करना इसका मुख्य काम है. यह आमतौर पर अकेले रहना पसंद करता है. इसकी लंबी टांगें भी सिर्फ इसे डरावना दिखाने के लिए नहीं हैं. खुले घास वाले इलाकों में चलते समय ये लंबे पैर इसे काफी फायदा देते हैं. अपनी टांगों की वजह से इसे लंबी घास के बीच से गुजरते हुए दूर तक देखने और आसपास की हलचल को समझने में मदद मिलती है. मैनड वुल्फ को दक्षिण अमेरिका के खुले घास वाले इलाकों और खासकर ब्राजील के सेराडो क्षेत्र से जोड़ा जाता है. पैंटानाल जैसे बड़े वेटलैंड इलाके में भी इसे देखा जा सकता है.
मैनड वुल्फ की डाइट भी इसे बाकी बड़े दिखने वाले शिकारी जानवरों से अलग बनाती है. यह केवल मांस पर निर्भर नहीं रहता. इसके खाने में फल, पौधों से मिलने वाला भोजन और छोटे जानवर शामिल होते हैं. खास तौर पर 'वुल्फ एप्पल' नाम का एक फल इसकी डाइट का जाना-पहचाना हिस्सा है. इस वजह से इसे कई बार ऐसा जानवर भी माना जाता है, जिसकी डाइट में पौधों से मिलने वाले भोजन की अच्छी हिस्सेदारी रहती है. इसका मतलब कैमरे में दिखाई देने वाला यह जीव भले ही किसी खतरनाक शिकारी जैसा नजर आए, लेकिन इसकी खाने की आदत काफी अलग है. यही बात इसे दुनिया के दूसरे कैनिड्स से खास बनाती है.
मैनड वुल्फ आमतौर पर इंसानों से दूरी बनाए रखता है. इसलिए किसी इंसानी ठिकाने के आसपास इसका दिखाई देना लोगों के लिए खास अनुभव हो सकता है. हालांकि, सिर्फ वीडियो के आधार पर यह तय करना मुश्किल है कि वह जानवर उस जगह क्यों आया था. संभव है कि वह खाने की तलाश में इस इलाके से गुजर रहा हो या आसपास की किसी हलचल की वजह से उस तरफ आया हो. वायरल वीडियो में भी उसके इंसान पर हमला करने जैसी कोई बात नजर नहीं आती. वह बस कुछ दूरी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है. यही वजह है कि वीडियो ने लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी. एक तरफ लोग उसकी अजीब शक्ल देखकर हैरान हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग इस बात से उत्साहित हैं कि उन्हें एक ऐसे जंगली जीव को करीब से देखने का मौका मिला, जिसे उन्होंने शायद पहले कभी नहीं देखा था.