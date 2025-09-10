ना रोशनी, ना खुली हवा... मां-बाप ने अपनी ही बेटी को रखा अंधेरे कमरे में, सालों बाद जब खुला सच तो हिल गई पूरी दुनिया
Advertisement
trendingNow12915920
Hindi Newsजरा हटके

ना रोशनी, ना खुली हवा... मां-बाप ने अपनी ही बेटी को रखा अंधेरे कमरे में, सालों बाद जब खुला सच तो हिल गई पूरी दुनिया

Shocking News: ब्राजील से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मासूम बच्ची को उसके ही माता-पिता ने छह साल तक एक अंधेरे कमरे में कैद कर रखा. बच्ची को कभी बाहर की रोशनी देखने तक की इजाजत नहीं दी गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ना रोशनी, ना खुली हवा... मां-बाप ने अपनी ही बेटी को रखा अंधेरे कमरे में, सालों बाद जब खुला सच तो हिल गई पूरी दुनिया

Brazil child abuse case: ब्राजील से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मासूम बच्ची को उसके ही माता-पिता ने छह साल तक एक अंधेरे कमरे में कैद कर रखा. बच्ची को कभी बाहर की रोशनी देखने तक की इजाजत नहीं दी गई. भूख, गंदगी और तन्हाई में पल रही इस बच्ची की हालत देखकर पुलिस और डॉक्टर दोनों ही हैरान रह गए.

यह भी पढ़ें: 2 बीवियां, एक गर्लफ्रेंड और एक ही बेड... दुनिया हैरान पर इन्हें परवाह नहीं! इस अनोखी फैमली की है अटपटी LOVE STORY

बच्ची किस हाल में मिली?

Add Zee News as a Preferred Source

साओ पाउलो राज्य के सोरोकाबा शहर में पुलिस को एक अनजान शिकायत मिली. जब अधिकारियों ने छापा मारा तो उन्होंने एक छोटा-सा अंधेरा कमरा खोला. अंदर छह साल की बच्ची बेहद कमजोर और घबराई हुई हालत में मिली. दीवारों पर उसके कद के निशान बने हुए थे, जो इस बात का सबूत थे कि उसने अपना पूरा बचपन उसी कमरे में बिताया.

बच्ची को खाना कैसे मिलता था?

जांच में सामने आया कि बच्ची को सही खाना कभी नहीं दिया गया. माता-पिता उसे केवल तरल पदार्थों पर जिंदा रखते थे. यही वजह थी कि उसकी सेहत बेहद खराब थी. जब उसे बाहर निकाला गया तो उसने सामान्य खाना खाने से भी इनकार कर दिया और अजीब आवाजों में संवाद करने की कोशिश करने लगी. चाइल्ड प्रोटेक्शन काउंसलर लिजिया गुएरा ने बच्ची की हालत देखकर कहा कि उसका बाल शायद कभी धुला ही नहीं गया था. उसे किसी तरह का वैक्सीन नहीं दिया गया था. बच्ची बोलना तक नहीं जानती थी और अपने चारों ओर की दुनिया से पूरी तरह अनजान थी.

यह भी पढ़ें: इस देश में जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री ने ली शपथ, स्टेज पर ही चक्कर खाकर गिर पड़ी! Video देख लोग बोले- जनता तो गई...

माता-पिता ने ऐसा क्यों किया?

पुलिस ने माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया. उन पर गैरकानूनी कैद और बच्ची के साथ अमानवीय व्यवहार के आरोप लगे हैं. पुलिस प्रमुख रेनेट जनिन के अनुसार, पूछताछ में माता-पिता कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए. मां को तो अपने किए की गंभीरता का भी एहसास नहीं था. शुरुआती जांच में यह भी नहीं पाया गया कि किसी मानसिक बीमारी की वजह से उन्होंने ऐसा किया.

अब बच्ची कहां है और आगे क्या होगा?

फिलहाल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों और काउंसलरों की एक टीम उसकी सेहत और मानसिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही है. यह मामला सिर्फ ब्राज़ील ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा घर की चारदीवारी के भीतर ही छिपा होता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

brazil

Trending news

मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
;