ना रोशनी, ना खुली हवा... मां-बाप ने अपनी ही बेटी को रखा अंधेरे कमरे में, सालों बाद जब खुला सच तो हिल गई पूरी दुनिया

Brazil child abuse case: ब्राजील से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मासूम बच्ची को उसके ही माता-पिता ने छह साल तक एक अंधेरे कमरे में कैद कर रखा. बच्ची को कभी बाहर की रोशनी देखने तक की इजाजत नहीं दी गई. भूख, गंदगी और तन्हाई में पल रही इस बच्ची की हालत देखकर पुलिस और डॉक्टर दोनों ही हैरान रह गए.

बच्ची किस हाल में मिली?

साओ पाउलो राज्य के सोरोकाबा शहर में पुलिस को एक अनजान शिकायत मिली. जब अधिकारियों ने छापा मारा तो उन्होंने एक छोटा-सा अंधेरा कमरा खोला. अंदर छह साल की बच्ची बेहद कमजोर और घबराई हुई हालत में मिली. दीवारों पर उसके कद के निशान बने हुए थे, जो इस बात का सबूत थे कि उसने अपना पूरा बचपन उसी कमरे में बिताया.

बच्ची को खाना कैसे मिलता था?

जांच में सामने आया कि बच्ची को सही खाना कभी नहीं दिया गया. माता-पिता उसे केवल तरल पदार्थों पर जिंदा रखते थे. यही वजह थी कि उसकी सेहत बेहद खराब थी. जब उसे बाहर निकाला गया तो उसने सामान्य खाना खाने से भी इनकार कर दिया और अजीब आवाजों में संवाद करने की कोशिश करने लगी. चाइल्ड प्रोटेक्शन काउंसलर लिजिया गुएरा ने बच्ची की हालत देखकर कहा कि उसका बाल शायद कभी धुला ही नहीं गया था. उसे किसी तरह का वैक्सीन नहीं दिया गया था. बच्ची बोलना तक नहीं जानती थी और अपने चारों ओर की दुनिया से पूरी तरह अनजान थी.

माता-पिता ने ऐसा क्यों किया?

पुलिस ने माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया. उन पर गैरकानूनी कैद और बच्ची के साथ अमानवीय व्यवहार के आरोप लगे हैं. पुलिस प्रमुख रेनेट जनिन के अनुसार, पूछताछ में माता-पिता कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए. मां को तो अपने किए की गंभीरता का भी एहसास नहीं था. शुरुआती जांच में यह भी नहीं पाया गया कि किसी मानसिक बीमारी की वजह से उन्होंने ऐसा किया.

अब बच्ची कहां है और आगे क्या होगा?

फिलहाल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों और काउंसलरों की एक टीम उसकी सेहत और मानसिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही है. यह मामला सिर्फ ब्राज़ील ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा घर की चारदीवारी के भीतर ही छिपा होता है.