Advertisement
trendingNow12971204
Hindi Newsजरा हटके

दुनिया में एक ऐसा देश जहां खुलेआम बनती है मच्छरों की 'फैक्ट्री'; खास कारण से पैदा किए जाते हैं लाखों कीड़े

Worlds largest mosquito factory​; ब्राजील की मच्छर फैक्ट्री में वोलबाचिया बैक्टीरिया वाले मच्छर तैयार किए जाते हैं, जिसके वजह से डेंगू फैलने से रोकते हैं. फैक्ट्री में उत्पादन और प्रजनन नियंत्रित माहौल में होता है. यह तरीका सुरक्षित और असरदार साबित हो रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 22, 2025, 03:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया में एक ऐसा देश जहां खुलेआम बनती है मच्छरों की 'फैक्ट्री'; खास कारण से पैदा किए जाते हैं लाखों कीड़े

दुनिया में कई तरह की तकनीकी खोजें होती हैं, लेकिन ब्राजील की मच्छर फैक्ट्री सच में सबको चौंका देती है. साओ पाओलो के कैंपिनास शहर में स्थित इस फैक्ट्री में हर हफ्ते 1.9 करोड़ मच्छर तैयार होते हैं. सुनने में अजीब लगता है कि लोग मच्छर पैदा कर रहे हैं, लेकिन यह डेंगू जैसी घातक बीमारियों से लड़ने का विज्ञान है. इन मच्छरों में वोलबाचिया बैक्टीरिया डाला जाता है, जो वायरस को फैलने नहीं देता. वैज्ञानिक कहते हैं कि यह तरीका सुरक्षित और असरदार है, और देश में डेंगू मामलों को कम कर रहा है.

सुरक्षित मच्छरों का निर्माण

फैक्ट्री में एडीज एजिप्टी मच्छरों का उत्पादन होता है, जो आमतौर पर डेंगू और ज़ीका वायरस फैलाते हैं. फर्क केवल इतना है कि इन मच्छरों को वोलबाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित किया गया है. इस बैक्टीरिया की वजह से मच्छर किसी इंसान को काटें, तब भी वायरस नहीं फैलता. मच्छर प्रजनन करते हैं और यह बैक्टीरिया अगली पीढ़ी में भी चला जाता है. धीरे-धीरे आसपास की मच्छर आबादी में बदलाव आता है और डेंगू फैलने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

तैयारी और पालन-पोषण की प्रक्रिया

फैक्ट्री में मच्छर हजारों ट्रे में पैदा किए जाते हैं, जिनमें पानी भरा होता है. अंडों से लार्वा निकलते हैं और विकसित होकर मच्छर बनते हैं. मादा मच्छरों के लिए नकली खून और नर मच्छरों के लिए मीठा घोल दिया जाता है. पिंजरों में मच्छरों को चार हफ्ते तक रखा जाता है, जिसमें वे प्रजनन करते हैं और नई पीढ़ी के वोलबाचिया मच्छर तैयार होते हैं. तापमान, नमी और रोशनी को नियंत्रित रखा जाता है और अंडों तथा लिंग की पहचान स्वचालित मशीनों से की जाती है.

सार्वजनिक स्वास्थ्य और भविष्य की उम्मीद

ब्राजील सरकार ने इस परियोजना को बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान के रूप में शुरू किया है. देश के कई हिस्सों में मच्छर छोड़ने के बाद डेंगू के मामलों में तेजी से कमी आई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तरीका मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिकारक नहीं है. भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इसी तकनीक पर प्रयोग चल रहे हैं. उम्मीद है कि यह तरीका डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने का सबसे असरदार हथियार बनेगा.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

brazil Denguedengue mosquitomosquito factory

Trending news

लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
Air India flight
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
Weather Systems
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
tigers death
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
Droupadi Murmu
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक