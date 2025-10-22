दुनिया में एक ऐसा देश जहां खुलेआम बनती है मच्छरों की 'फैक्ट्री'; खास कारण से पैदा किए जाते हैं लाखों कीड़े

दुनिया में कई तरह की तकनीकी खोजें होती हैं, लेकिन ब्राजील की मच्छर फैक्ट्री सच में सबको चौंका देती है. साओ पाओलो के कैंपिनास शहर में स्थित इस फैक्ट्री में हर हफ्ते 1.9 करोड़ मच्छर तैयार होते हैं. सुनने में अजीब लगता है कि लोग मच्छर पैदा कर रहे हैं, लेकिन यह डेंगू जैसी घातक बीमारियों से लड़ने का विज्ञान है. इन मच्छरों में वोलबाचिया बैक्टीरिया डाला जाता है, जो वायरस को फैलने नहीं देता. वैज्ञानिक कहते हैं कि यह तरीका सुरक्षित और असरदार है, और देश में डेंगू मामलों को कम कर रहा है.

सुरक्षित मच्छरों का निर्माण

फैक्ट्री में एडीज एजिप्टी मच्छरों का उत्पादन होता है, जो आमतौर पर डेंगू और ज़ीका वायरस फैलाते हैं. फर्क केवल इतना है कि इन मच्छरों को वोलबाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित किया गया है. इस बैक्टीरिया की वजह से मच्छर किसी इंसान को काटें, तब भी वायरस नहीं फैलता. मच्छर प्रजनन करते हैं और यह बैक्टीरिया अगली पीढ़ी में भी चला जाता है. धीरे-धीरे आसपास की मच्छर आबादी में बदलाव आता है और डेंगू फैलने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है.

तैयारी और पालन-पोषण की प्रक्रिया

फैक्ट्री में मच्छर हजारों ट्रे में पैदा किए जाते हैं, जिनमें पानी भरा होता है. अंडों से लार्वा निकलते हैं और विकसित होकर मच्छर बनते हैं. मादा मच्छरों के लिए नकली खून और नर मच्छरों के लिए मीठा घोल दिया जाता है. पिंजरों में मच्छरों को चार हफ्ते तक रखा जाता है, जिसमें वे प्रजनन करते हैं और नई पीढ़ी के वोलबाचिया मच्छर तैयार होते हैं. तापमान, नमी और रोशनी को नियंत्रित रखा जाता है और अंडों तथा लिंग की पहचान स्वचालित मशीनों से की जाती है.

सार्वजनिक स्वास्थ्य और भविष्य की उम्मीद

ब्राजील सरकार ने इस परियोजना को बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान के रूप में शुरू किया है. देश के कई हिस्सों में मच्छर छोड़ने के बाद डेंगू के मामलों में तेजी से कमी आई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तरीका मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिकारक नहीं है. भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इसी तकनीक पर प्रयोग चल रहे हैं. उम्मीद है कि यह तरीका डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने का सबसे असरदार हथियार बनेगा.