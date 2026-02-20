खौफनाक परीक्षा देते हैं इस जनजाति के लड़के? असली मर्द बनने का प्रोसेस जान कांप जाएगा कलेजा

Brazilian Tribe: दुनिया के सबसे बड़े और घने जंगल अमेजन (amazon forest) के बारे में तो सुना ही होगा. यहां पर आज भी ऐसी खौफनाक परंपराएं मौजूद हैं जिसे सुनकर आम आदमी की रूह कांप जाएगी. आज हम आपको एक ऐसी अजीब और डरावनी परंपरा के बारे में बता रहे हैं जिसमें लड़कों को असली योद्धा और मर्द बनाने लिए खतरनाक ‘बुलेट एंट’ (Bullet Ant) से भरे ग्लव्स में पहनाए जाते हैं. चलिए ब्राजील की सातरे-मेवे (Satere-Mawe) की अनोखी परंपरा के बारे में जानतें हैं.

क्या है इस परंपरा का नाम?

Satere-Mawe जनजाति के लोग मर्द बनने के लिए जिस ग्लव्स में हाथ देते हैं उसमें हजारों की संख्या में ऐंट बुलेट होती हैं. इन खतरनाक चीटियों से भरे ग्लव्स में हाथ डालना होता है. इन चीटियों का एक एक डंक गोली लगने के बराबर होता है. ये परिक्षा इतनी दर्दनाक हेाती है जिसे जानकर आपका कलेजा कांप जाएगा. ब्राजील की इस जनजाति में मर्द बनने के लिए नरक जैसे दर्द से गुजरना होता है. इस खौफनाक रस्म को ‘वाउमत (Waumat)’ कहा जाता है.

कितने दिन चलती है ये परीक्षा?

Satere-Mawe जनजाति में लड़का जब बड़ा होता है ऐंट चींटियों से भरे दस्ताने पहनाए जाते हैं. इसके अलावा 10 मिनट तक अपना हाथ उसी दस्ताने में रखना होता है. ये प्रोसेस खाफी खतरनाक होता है. इस दौरान उनका हाथ सुन्न हो जाता है, शरीर कांपने लगता है. इस रस्म के बाद कई दिनों तक शरीर दर्द से ठीक नहीं हो पाता है. डराने वाली बात ये है कि ये रस्म एक बार नहीं बल्कि 20 बार झेलनी पड़ती है. ये प्रोसेस महीनों या सालों भी चलता है. जब कोई लड़का इस पूरे प्रोसेस को झेल लेता है तब उसे असली मर्द या योद्धा माना जाता है.

