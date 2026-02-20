Advertisement
trendingNow13117087
Hindi Newsजरा हटकेखौफनाक परीक्षा देते हैं इस जनजाति के लड़के? असली मर्द बनने का प्रोसेस जान कांप जाएगा कलेजा

खौफनाक परीक्षा देते हैं इस जनजाति के लड़के? असली मर्द बनने का प्रोसेस जान कांप जाएगा कलेजा

Brazilian Tribe: ब्राजील की सातवे-मेवे (Satere-Mawe) जनजाति में लड़कों को खुद को साबित करने या मर्द बनने के लिए एक खौफनाक परीक्षा से गुजरना होता है. ये परीक्षा इतनी खतरनाक और दर्दनाक होती है जिसकी कोई हद नहीं. इसमें बुलेट ऐंट ग्लव्स को पहनाया जाता है. इन चीटियों (Bullet Ant) का डंक बंदूक की गोली लगने जितना दर्द देता है. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 20, 2026, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खौफनाक परीक्षा देते हैं इस जनजाति के लड़के? असली मर्द बनने का प्रोसेस जान कांप जाएगा कलेजा

Brazilian Tribe: दुनिया के सबसे बड़े और घने जंगल अमेजन (amazon forest) के बारे में तो सुना ही होगा. यहां पर आज भी ऐसी खौफनाक परंपराएं मौजूद हैं जिसे सुनकर आम आदमी की रूह कांप जाएगी. आज हम आपको एक ऐसी अजीब और डरावनी परंपरा के बारे में बता रहे हैं जिसमें लड़कों को असली योद्धा और मर्द बनाने लिए खतरनाक ‘बुलेट एंट’ (Bullet Ant) से भरे ग्लव्स में पहनाए जाते हैं. चलिए ब्राजील की सातरे-मेवे (Satere-Mawe) की अनोखी परंपरा के बारे में जानतें हैं.

क्या है इस परंपरा का नाम?
Satere-Mawe जनजाति के लोग मर्द बनने के लिए जिस ग्लव्स में हाथ देते हैं उसमें हजारों की संख्या में ऐंट बुलेट होती हैं. इन खतरनाक चीटियों से भरे ग्लव्स में हाथ डालना होता है. इन चीटियों का एक एक डंक गोली लगने के बराबर होता है. ये परिक्षा इतनी दर्दनाक हेाती है जिसे जानकर आपका कलेजा कांप जाएगा. ब्राजील की इस जनजाति में मर्द बनने के लिए नरक जैसे दर्द से गुजरना होता है. इस खौफनाक रस्म को ‘वाउमत (Waumat)’ कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: ये है अफ्रीका की सबसे खतरनाक जनजाति! खूबसूरती का अलग पैमाना, जानें क्यों पहनते हैं होंठों में प्लेट?

Add Zee News as a Preferred Source

 

कितने दिन चलती है ये परीक्षा?
Satere-Mawe जनजाति में लड़का जब बड़ा होता है ऐंट चींटियों से भरे दस्ताने पहनाए जाते हैं. इसके अलावा 10 मिनट तक अपना हाथ उसी दस्ताने में रखना होता है. ये प्रोसेस खाफी खतरनाक होता है. इस दौरान उनका हाथ सुन्न हो जाता है, शरीर कांपने लगता है. इस रस्म के बाद कई दिनों तक शरीर दर्द से ठीक नहीं हो पाता है. डराने वाली बात ये है कि ये रस्म एक बार नहीं बल्कि 20 बार झेलनी पड़ती है. ये प्रोसेस महीनों या सालों भी चलता है. जब कोई लड़का इस पूरे प्रोसेस को झेल लेता है तब उसे असली मर्द या योद्धा माना जाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

manhood Traditionsbrazilian tribe

Trending news

US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
Punjab
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
video
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
West Bengal
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया