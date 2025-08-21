Bizarre News: सुंदर दिखने की चाहत में महिला ने करवाई सर्जरी, हुआ ऐसा हाल, हिलना-डुलना तो दूर...
Advertisement
trendingNow12891059
Hindi Newsजरा हटके

Bizarre News: सुंदर दिखने की चाहत में महिला ने करवाई सर्जरी, हुआ ऐसा हाल, हिलना-डुलना तो दूर...

Bizarre News: अमेरिका की 50 वर्षीय डैडिस पेन्या गार्सेस की जिंदगी असफल ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट सर्जरी के बाद बदल गई. अब वे न चल सकती हैं, न बोल सकती हैं. इलाज पर भारी खर्च और कानूनी लड़ाई जारी है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bizarre News: सुंदर दिखने की चाहत में महिला ने करवाई सर्जरी, हुआ ऐसा हाल, हिलना-डुलना तो दूर...

Bizarre News: सुंदर दिखने की चाहत आखिर किसे नहीं होती है. सुंदरता के पैमाने पर खरा उतरने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. लेकिन, कई बार यह ख्वाहिश बेहद भारी पड़ जाती है. ऐसा ही मामला अमेरिका के मियामी में रहने वाली 50 वर्षीय डैडिस पेन्या गार्सेस की जिंदगी एक असफल कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद पूरी तरह बदल गई. आकर्षक शरीर पाने के लिए उन्होंने ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट (BBL) सर्जरी कराई, लेकिन इसका नतीजा बेहद डरावना निकला. अब वे न चल सकती हैं, न बोल सकती हैं और न ही खुद से खा सकती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सर्जरी एक ऐसे डॉक्टर ने की, जिसके पास न तो सही ट्रेनिंग थी और न ही बोर्ड सर्टिफिकेशन.

सर्जरी के बाद बिगड़ गई हालत

मई 2023 में कराई गई सर्जरी के कुछ हफ्तों बाद गार्सेस को पल्मोनरी एंबोलिज़्म हो गया, जिसमें फेफड़ों में खून का थक्का जम जाता है. इससे उनके दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंचा और वे स्थायी रूप से अपंग हो गईं. बीबीएल सर्जरी में पेट, कमर या जांघों से फैट निकालकर हिप्स में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि शरीर का आकार बदला जा सके. डॉक्टरों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यह सर्जरी बेहद खतरनाक हो सकती है और कई बार जानलेवा भी साबित होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

पति ने शुरू की कानूनी लड़ाई

गार्सेस के पति जॉर्ज फर्नांडीज़ का कहना है कि अब उनकी पत्नी पूरी तरह उनकी देखभाल पर निर्भर हैं. उन्होंने कानूनी लड़ाई शुरू की है. उनके वकील लावेना सैंटोस का कहना है कि यदि गार्सेस को पता होता कि सर्जन बोर्ड-सर्टिफाइड नहीं है तो वे कभी यह जोखिम नहीं उठातीं. लेकिन फ्लोरिडा में कानून डॉक्टरों को बिना बोर्ड सर्टिफिकेशन के भी ऐसी सर्जरी करने की अनुमति देता है.

इलाज पर भारी खर्च

गार्सेस को सात महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा और उनकी हालत अब भी गंभीर है. इलाज पर हो रहे भारी खर्च के लिए उनके परिवार ने GoFundMe अभियान शुरू किया है. इसके बावजूद लोग सिर्फ सुंदर दिखने की चाह में ऐसी खतरनाक सर्जरी करा रहे हैं, जिनके जोखिम बार-बार उजागर किए जा चुके हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Bizarre News

Trending news

इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
आज की ताजा खबर LIVE: सीएम रेखा पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलचा बने पुलिस कमिश्नर
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: सीएम रेखा पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलचा बने पुलिस कमिश्नर
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
;