Bizarre News: सुंदर दिखने की चाहत में महिला ने करवाई सर्जरी, हुआ ऐसा हाल, हिलना-डुलना तो दूर...

Bizarre News: अमेरिका की 50 वर्षीय डैडिस पेन्या गार्सेस की जिंदगी असफल ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट सर्जरी के बाद बदल गई. अब वे न चल सकती हैं, न बोल सकती हैं. इलाज पर भारी खर्च और कानूनी लड़ाई जारी है.
Bizarre News: सुंदर दिखने की चाहत आखिर किसे नहीं होती है. सुंदरता के पैमाने पर खरा उतरने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. लेकिन, कई बार यह ख्वाहिश बेहद भारी पड़ जाती है. ऐसा ही मामला अमेरिका के मियामी में रहने वाली 50 वर्षीय डैडिस पेन्या गार्सेस की जिंदगी एक असफल कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद पूरी तरह बदल गई. आकर्षक शरीर पाने के लिए उन्होंने ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट (BBL) सर्जरी कराई, लेकिन इसका नतीजा बेहद डरावना निकला. अब वे न चल सकती हैं, न बोल सकती हैं और न ही खुद से खा सकती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सर्जरी एक ऐसे डॉक्टर ने की, जिसके पास न तो सही ट्रेनिंग थी और न ही बोर्ड सर्टिफिकेशन.
सर्जरी के बाद बिगड़ गई हालत
मई 2023 में कराई गई सर्जरी के कुछ हफ्तों बाद गार्सेस को पल्मोनरी एंबोलिज़्म हो गया, जिसमें फेफड़ों में खून का थक्का जम जाता है. इससे उनके दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंचा और वे स्थायी रूप से अपंग हो गईं. बीबीएल सर्जरी में पेट, कमर या जांघों से फैट निकालकर हिप्स में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि शरीर का आकार बदला जा सके. डॉक्टरों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यह सर्जरी बेहद खतरनाक हो सकती है और कई बार जानलेवा भी साबित होती है.
पति ने शुरू की कानूनी लड़ाई
गार्सेस के पति जॉर्ज फर्नांडीज़ का कहना है कि अब उनकी पत्नी पूरी तरह उनकी देखभाल पर निर्भर हैं. उन्होंने कानूनी लड़ाई शुरू की है. उनके वकील लावेना सैंटोस का कहना है कि यदि गार्सेस को पता होता कि सर्जन बोर्ड-सर्टिफाइड नहीं है तो वे कभी यह जोखिम नहीं उठातीं. लेकिन फ्लोरिडा में कानून डॉक्टरों को बिना बोर्ड सर्टिफिकेशन के भी ऐसी सर्जरी करने की अनुमति देता है.
इलाज पर भारी खर्च
गार्सेस को सात महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा और उनकी हालत अब भी गंभीर है. इलाज पर हो रहे भारी खर्च के लिए उनके परिवार ने GoFundMe अभियान शुरू किया है. इसके बावजूद लोग सिर्फ सुंदर दिखने की चाह में ऐसी खतरनाक सर्जरी करा रहे हैं, जिनके जोखिम बार-बार उजागर किए जा चुके हैं.