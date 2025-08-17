ब्राजील की लड़की को हुआ भारतीय से प्यार! कोरोना में पहली मुलाकात के 5 महीने बाद कर ली शादी, कहानी हुई वायरल
ब्राजील की लड़की को हुआ भारतीय से प्यार! कोरोना में पहली मुलाकात के 5 महीने बाद कर ली शादी, कहानी हुई वायरल

Viral Love Story: भारतीय पुरुष और ब्राजीलियाई महिला की प्रेम कहानी इन दिनों खूब वायरल हो रही है. दरअसल महिला ने सोशल मीडिया पर अपने प्यार के बारे में बताया कि कैसे पहली मुलाकात हुई और संस्कृति अलग होने के बाद भी दोनों ने किस तरह शादी कर ली. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:34 PM IST
Viral Love Story: ब्राजील की एक महिला और भारतीय शख्स की प्रेम कहानी ने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब दिल जीता है. दरअसल इस कहानी को ताइना शाह नाम की एक ब्राजीलियाई महिला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जो अब खूब वायरल हो रही है. उनकी यह कहानी साबित करती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, न तो संस्कृति की और न ही दूरी की. जहां लोग भी दोनों की प्रेम कहानी की खूब तारीफ कर रहे हैं. 

ऑनलाइन हुई था प्यार
ताइना शाह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि कैसे उनकी और उनके पति की प्रेम कहानी साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुई थी. दोनों की मुलाकात ऑनलाइन हुई थी और जल्द ही दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया. उस समय दुनिया भर में ट्रैवल पर पाबंदियां थीं, लेकिन भारतीय शख्स इन मुश्किलों के बावजूद उनसे मिलने के लिए ब्राजील पहुंच गए. उस वक्त कोविड-19 की वैक्सीन भी नहीं आई थी, फिर भी उनका प्यार उन्हें खींच लाया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@tainashah)

5 महीने बाद कर ली शादी
दोनों ने सिर्फ पांच महीनों की मुलाकात के बाद ही शादी करने का फैसला कर लिया. ताइना कहती हैं कि यह फैसला उनके और उनके पति के लिए बिलकुल सही था. उनकी शादी ब्राजील में हुई और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके भारतीय पति के परिवार ने इस रिश्ते को शुरू से ही पूरा सपोर्ट किया. ताइना ने यह भी बताया कि भले ही हम दोनों अलग-अलग संस्कृतियों से आते हैं, लेकिन मूल्य एक जैसे हैं. उनका प्यार और एक-दूसरे के प्रति सम्मान हर दिन बढ़ता जा रहा है. उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि वे अपनी इस कहानी से लोगों को अलग-अलग संस्कृतियों को अपनाने और रंगभेद जैसे सामाजिक मुद्दों के प्रति खुले विचार रखने के लिए प्रेरित कर रही हैं.

लोगों ने दी बधाई
जैसे ही यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हजारों लोगों ने इसे पसंद किया और सैकड़ों कमेंट्स के जरिए इस जोड़े को बधाई दी. एक यूजर ने लिखा- प्यार तो प्यार होता है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों न हो. आप दोनों को बधाई. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- बधाई हो, आप अपनी शादी के दिन बहुत खूबसूरत दिख रही थीं. इसी तरह कई लोगों ने दोनों को बधाई दी. 

