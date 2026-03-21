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Hindi Newsजरा हटके3 मिनट तक थम गई थीं सांसें, यमराज के द्वार से लौटते ही महिला में आईं दैवीय शक्तियां; अब बताती है किसकी कब होगी मौत!

3 मिनट तक थम गई थीं सांसें, यमराज के द्वार से लौटते ही महिला में आईं दैवीय शक्तियां; अब बताती है किसकी कब होगी मौत!

लुइसा पेक का दावा है कि 1982 में क्लिनिकली डेड होने के दौरान उन्होंने दूसरी दुनिया का अनुभव किया. वहां से लौटने के बाद उन्हें आत्माओं को महसूस करने और भविष्य का आभास होने जैसी शक्तियां मिलीं. वे अब मौत को अंत नहीं, बल्कि एक नई रूहानी शुरुआत मानती हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 21, 2026, 07:46 AM IST
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3 मिनट तक थम गई थीं सांसें, यमराज के द्वार से लौटते ही महिला में आईं दैवीय शक्तियां; अब बताती है किसकी कब होगी मौत!

मौत के बाद क्या होता है? यह एक ऐसा अनसुलझा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा है. लेकिन अमेरिका के ओरेगन की रहने वाली 65 वर्षीय लुइसा पेक का दावा इस रहस्य से पर्दा उठाता नजर आता है. लुइसा का कहना है कि उन्होंने न केवल मौत के बाद का मंजर देखा है, बल्कि वे वहां से कुछ ऐसी 'अलौकिक शक्तियां' लेकर लौटी हैं, जो आम इंसान के बस की बात नहीं. यह कहानी उस वक्त शुरू हुई जब लुइसा महज 22 साल की थीं और एक हादसे ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया. जो महिला पहले ईश्वर और आत्माओं के अस्तित्व को सिरे से नकारती थी, आज वह खुद रूहानी ताकतों की सबसे बड़ी गवाह बन चुकी है.

कैसे हुआ ये चमत्कार?

दरअसल, यह घटना साल 1982 की है, जब एक नाइटक्लब में ड्रग्स की ओवरडोज के कारण लुइसा को भयानक दिल का दौरा पड़ा. डॉक्टरों ने उन्हें 'क्लीनिकली डेड' घोषित कर दिया था. लुइसा बताती हैं कि उस दौरान उनकी आत्मा शरीर छोड़कर एक रॉकेट की रफ्तार से आसमान की ओर निकल गई. उन्होंने मैनहट्टन के ऊपर उड़ान भरी और समुद्र की गहराइयों को महसूस किया. अंत में वे एक नीले रंग के 'पूर्वजों के घर' पहुंचीं, जहां उन्हें असीम शांति और अपने पुरखों की मौजूदगी का एहसास हुआ. वहां की लकड़ी के फर्श पीढ़ियों के चलने से घिसकर पाउडर बन चुके थे. तभी एक रहस्यमयी रोशनी के बीच से आवाज आई, "तुम यहां नहीं रुक सकती, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है."

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क्या पुनर्जन्म के बाद लुइसा को मिल गई 'तीसरी आंख'?

ठीक 3 मिनट तक बेसुध रहने के बाद जब लुइसा को होश आया, तो उनकी नास्तिक विचारधारा का अंत हो चुका था. इस 'पुनर्जन्म' ने उन्हें रूहानी ऊर्जा (Spirit Energy) को महसूस करने की शक्ति दे दी थी. होश में आने के 5 साल बाद उन्होंने पहली बार एक समुद्र तट पर एक बुजुर्ग का 'भूत' देखा जो पलक झपकते ही गायब हो गया. इतना ही नहीं, 1993 में उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि उनके परिवार में एक अजन्मे बच्चे की मृत्यु होने वाली है, जो बाद में सच साबित हुआ. लुइसा का दावा है कि अब वे लोगों को देखकर उनकी रूहानी स्थिति और भविष्य की अनहोनी को पहले ही भांप लेती हैं.

क्या इंसान का शरीर महज एक कठपुतली है?

लुइसा की शक्तियों का सबसे भावुक पल 1997 में आया, जब उनकी बहन अंतिम सांसें ले रही थी. उसी रहस्यमयी आवाज ने लुइसा को निर्देश दिया कि वह अपनी बहन को 'उस पार की रोशनी' के बारे में बताए ताकि वह सुकून से शरीर छोड़ सके. बहन की मृत्यु के तुरंत बाद लुइसा ने उसकी रूह को कमरे में अपने ऊपर मंडराते हुए महसूस किया. आज लुइसा कहती हैं कि हमारा शरीर सिर्फ एक नश्वर खोल है, असली अस्तित्व तो रूहानी है. उन्होंने अपनी इस यात्रा पर 'Die-Hard Atheist' नाम की किताब भी लिखी है. उनका मानना है कि ब्रह्मांड का आधार प्यार है और मौत अंत नहीं, बल्कि एक नई और खूबसूरत शुरुआत है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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