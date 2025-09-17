इस लड़की ने आलू पर कर डाला ब्राइडल मेकअप, अब पहचान में नहीं आ रहे 'पोटेटो भैय्या'
Bridal Makeup Ka Video: सोशल मीडिया पर लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाते रहते हैं. अब एक लड़की ने आलू का ब्राइडल मेकअप (Bridal Makeup) कर दिया. वीडियो देखकर आलू को पहचान नहीं पाएंगे आप.

 

Sep 17, 2025, 08:36 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर क्रिएटिव लोगों की कोई कमी नहीं है. ऐसे कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि पहले कला की तारीफ करें या पहले खुलकर हंस लें. सोशल मीडिया पर एक लड़की ने अपनी कला का ऐसा वीडियो डाला है जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और कलाकारी की तारीफ भी कर रहे हैं. चलिए देर ना करते हुए आपको बता देते हैं कि लड़की ने आलू का ऐसा मेकअप कर दिया. वीडियो देखकर यकीन ही नहीं हो रहा कि ये आलू है.

कैसे बनाया आलू को दुल्हन?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़की आलू का मेकअप कर रही है. सबसे पहले वो आलू को एक हेयर बैंड पहनाती है. उसके बाद वो आलू का फेस वॉश करती है. उसके बाद ये लड़की आलू के चेहरे पर थोड़ा सा क्रीम लगाकर रेजर से शेव करती है और आलू को पूरी तरह क्लीन कर देती है. इसके बाद ये फाउंडेशन लगाकर आलू पर ग्लो लाती है और फिर पाउडर लगाकर ब्लैक शेड से पलकों को बनाती है. इतना ही नहीं, वो सब करती है जो एक लड़की के मेकअप में किया जाता है. इसके बाद ये आलू की पलकों पर आईलैशेज भी लगाती है. इसके बाद होंठो को बनाकर लिपस्टिक लगाती है और पूरी तरह दुल्हन बना देती है. वीडियो देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते है कि ये आलू है या कोई लड़की.
यह भी पढ़ें: क्रिएटिविटी की हो गई हद! ऑमलेट पर बना डाली मोनालिसा की तस्वीर; वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरान

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@ishq_zulfa)



वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?
वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, "पूरे आलू समाज में खुशी की लहर." दूसरे यूजर ने लिखा, "आलू इतना खूबसूरत हो सकता है तो हम क्यों नहीं." तीसरे यूजर ने लिखा, "कालू आलू को गोरा आलू बना दिया."
यह भी पढ़ें: इस शख्स ने बाइक के टायर में कर दिया ऐसा जुगाड़, पंचर का सवाल ही पैदा नहीं होगा

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ishq_zulfa नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, इस वीडियो को 4.5 लाख से ज्यादा लोग शेयर भी कर चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

