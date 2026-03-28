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Hindi Newsजरा हटकेजीजाजी ने ससुराल में किया ताबाड़तोड़ डांस, नई नवेली दुल्हन को गोद में उठाकर यूं जीता सबका दिल

जीजाजी ने ससुराल में किया ताबाड़तोड़ डांस, नई नवेली दुल्हन को गोद में उठाकर यूं जीता सबका दिल

सोशल मीडिया पर इन दिनों शादी से जुड़े वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक खास वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है. इसमें एक नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद जागरण गोंधल कार्यक्रम में ऐसा डांस करता नजर आ रहा है, जिसे देखकर हर कोई खुश हो रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 28, 2026, 01:17 PM IST
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नवविवाहित जोड़े का शादी के बाद डांस- (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)
नवविवाहित जोड़े का शादी के बाद डांस- (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

Marathi Wedding Tradition: सोशल मीडिया पर इन दिनों शादी से जुड़े वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक खास वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है. इसमें एक नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद जागरण गोंधल कार्यक्रम में ऐसा डांस करता नजर आ रहा है, जिसे देखकर हर कोई खुश हो रहा है. दूल्हा-दुल्हन की केमिस्ट्री और खुशी इस वीडियो में साफ दिखाई दे रही है.

क्या होता है जागरण गोंधल और क्यों है खास?

जागरण गोंधल महाराष्ट्र की एक पारंपरिक और धार्मिक रस्म है, जो शादी के बाद की जाती है. इसमें कुलदेवता जैसे खंडोबा या भवानी माता की पूजा होती है. गोंधली लोग पारंपरिक वेशभूषा में देवी-देवताओं के गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं. यह रस्म नए जोड़े के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए की जाती है. वीडियो में दुल्हन पारंपरिक अंदाज में साड़ी पहनकर, सिर पर पल्लू लेकर नाचती नजर आती है. वह “तुझ्या हाताला धरुन लगीन करुन… जेजुरी नेईन गं” गाने पर शानदार डांस करती है. उसकी खुशी और आत्मविश्वास लोगों को खूब पसंद आ रहा है. खास बात यह है कि उसने अपनी संस्कृति को निभाते हुए यह डांस किया.

(पढ़ें: लॉटरी जीतने का 'धांसू' फॉर्मूला: शख्स ने एक ही ड्रॉ में जीते 20 इनाम, रातों-रात बन..)

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क्या दूल्हा भी पीछे रहा?

दूल्हा भी इस मौके पर पीछे नहीं रहा. वह दुल्हन को कंधे पर उठाकर डांस करता दिखा, जिससे माहौल और भी मजेदार हो गया. दोनों की जोड़ी और उनकी एनर्जी ने इस वीडियो को और भी खास बना दिया. यह पल उनके रिश्ते की मजबूत शुरुआत को दर्शाता है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर renuka_aatya_chwan_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है.

 

 

लोगों ने क्या कहा इस वीडियो पर?

वीडियो पर यूजर्स की दिलचस्प प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, “जब दुल्हन को मनचाहा ससुराल मिलता है, तो वह ऐसी ही खुश नजर आती है.” वहीं कई लोगों ने दुल्हन के डांस और उसकी सादगी की जमकर तारीफ की. यह वीडियो अब खुशी और पॉजिटिविटी का प्रतीक बन गया है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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