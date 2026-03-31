शादी या जंग का मैदान? स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन ने एक-दूसरे पर तानी बंदूकें, आग की लपटों ने उड़ाए होश!

सोशल मीडियी दुनिया बड़ी अजीब है यहां कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहां नहीं जा सकता है. इन दिनों शादी से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. वीडियो में दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं और एक-दूसरे की तरफ स्पार्क गन तान रहे हैं. चिंगारियां सीधे चेहरे तक पहुंचती दिख रही हैं. यूजर्स इसे देखकर मजाक में कह रहे हैं कि यह शादी है या जंग का मैदान. वायरल वीडियो न सिर्फ चर्चा का विषय बना है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर रहा है कि क्या ऐसे इफेक्ट्स शादी में इस्तेमाल करना सुरक्षित है.

स्पार्क गन क्या है?

वीडियो में दिखाई दे रही बंदूक असल में स्पार्क गन है, जिसे तकनीकी भाषा में कोल्ड पायरो कहा जाता है. इसे आमतौर पर शादी की एंट्री या जयमाला के दौरान माहौल को शानदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसमें खास केमिकल या टाइटेनियम पाउडर होता है, जिससे ठंडी चिंगारियां निकलती हैं. दिखने में यह खतरनाक लग सकती है, लेकिन इसे स्टेज इफेक्ट माना जाता है. हालांकि, इसे सही दिशा और दूरी से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है.

इस्तेमाल में खतरा क्यों है?

स्पार्क गन को अगर बहुत पास से चलाया जाए या भीड़ में यूज किया जाए, तो यह आंख या चेहरे पर चोट कर सकता है. वीडियो में देखा गया कि दूल्हा-दुल्हन इसे सीधे एक-दूसरे की तरफ चला रहे हैं. स्टेज इफेक्ट के रूप में कोल्ड पायरो सुरक्षित है क्योंकि यह कपड़ों को तुरंत नहीं जलाता और नीचे गिरते ही बुझ जाता है. फिर भी, नजदीक से चलाने पर गंभीर चोट का खतरा बना रहता है. विशेषज्ञों का कहना है कि स्टेज पर इस तरह के इफेक्ट का इस्तेमाल केवल प्रशिक्षित लोग ही करें.

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वायरल होने की वजह क्या है?

वीडियो की सबसे बड़ी खासियत इसका अनोखा और चौंकाने वाला दृश्य है. दूल्हा-दुल्हन की चिंगारियों वाली वारतलबाज़ी ने इसे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर दिया. यूजर्स इसे देखकर मजाक भी कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या शादी में इस तरह के स्टेज इफेक्ट की जरूरत थी. यह वीडियो न सिर्फ चर्चा का विषय बना है, बल्कि स्टेज इफेक्ट्स की सुरक्षा और जिम्मेदारी पर लोगों का ध्यान भी खींच रहा है.