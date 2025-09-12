शादी की रस्मों के बीच लिया 5 घंटे का ब्रेक, फिर टहलते-फिरते होटल के कमरे में जाकर दूल्हा-दुल्हन ने किया... देखें वीडियो

Dulha Dulhan ka Video: स्पेन में फेलिशिया और हेरॉल्ड ने शादी के बीच 5 घंटे का ब्रेक लेकर आराम किया. दोनों टहलने गए और होटल में लंच का मजा लिया. उनका यह अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग इसे शादी में आराम और खुशी का नया ट्रेंड मान रहे हैं.
Dulha Dulhan ka Video: शादियों में भागदौड़, थकान और लगातार कार्यक्रमों के बीच दूल्हा-दुल्हन को आराम करने का मौका नहीं मिलता. लेकिन स्पेन में एक जोड़े ने इस परंपरा को तोड़ दिया. मैड्रिड में अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के दौरान फेलिशिया एलपी और हेरॉल्ड वाज़क्वेज़ ने शादी की रस्मों के बीच पूरे 5 घंटे का ब्रेक लिया। दोनों आराम से टहलने गए, खाना खरीदा और होटल के कमरे में बैठकर लंच किया. उनका यह अलग अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया है. लोग इसे नया ट्रेंड बता रहे हैं और इसे अपनाने की चर्चा कर रहे हैं.
शादी में 5 घंटे का ब्रेक
मैड्रिड, स्पेन में हुई शादी में फेलिशिया और हेरॉल्ड ने अपने दिन की योजना अलग बनाई. शादी के बीच 5 घंटे का ब्रेक लेकर दोनों आराम से घूमे। उन्होंने औपचारिक कपड़े उतारकर आरामदायक कपड़े पहने और होटल के कमरे में लंच का आनंद लिया. आम तौर पर शादियों में दिनभर कार्यक्रम चलता रहता है और दूल्हा-दुल्हन खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते. लेकिन इस जोड़े ने सोचा कि शादी का दिन खुद के लिए भी होना चाहिए. उनका यह तरीका लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.
लोगों की प्रतिक्रिया
फेलिशिया ने कहा कि शादी का दिन थकाने वाला होता है, इसलिए आराम करना जरूरी है. उनका यह विचार सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोगों ने इसे सराहा और कहा कि शादी के बीच आराम करना सही है. कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या ऐसा करने से उत्सव का माहौल कम हो सकता है. फिर भी अधिकतर लोग उनके इस अनोखे प्रयोग की तारीफ कर रहे हैं. उनका वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है और लोग इसे शादी की नई शैली मान रहे हैं. डेस्टिनेशन वेडिंग्स का चलन बढ़ रहा है. न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, 2024 में इटली में ही 15,000 से ज्यादा शादियां हुईं. ज्यादातर जोड़े अमेरिका से थे और उन्हें इटली और मैक्सिको जैसे स्थान पसंद आए. अब लोग शादी में खुद के लिए समय निकालना भी जरूरी समझ रहे हैं. यह तरीका शादी को थकान से दूर रखकर यादगार बनाने का नया तरीका बन सकता है