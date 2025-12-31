शादी तो होती रहेगी... फेरों से पहले दूल्हा-दुल्हन ने देखा फेवरेट टीवी शो, Video वायरल

Viral Video: शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में शादी और शादी से जुड़ी रस्मों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. कई वीडियो तो इतने फनी हैं कि जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. कहीं दुल्हन के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे तो कहीं दूल्हा अपनी ही हरकतों के चलते वायरल है. कहीं साली फिल्मी अंदाज में जीजा जी को मना रही है, लेकिन हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो इन सबसे अलग है. वीडियो में दिखता है कि दुल्हा-दुल्हन डिनर के टाइम एक टीवी शो देख रहे हैं. चलिए जानते हैं वो कौन-सा शो देख रहे थे.

कौन-सा सीरियल देख रहा था कपल?

अक्सर डेली रूटीन की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आसानी से छूट नहीं पाती, जैसे खाना खाते समय टीवी या फोन देखना, नहाते समय जोर जोर से गाना. इसके अलावा अकेले बात करना. इसमें सबसे कॉमन आदत है और वो है खाते समय स्क्रीन देखना. कुछ लोग खाते समय क्रिकेट मैच देखना पसंद करते हैं तो कुछ लोग अखबार लेकर खाना खाते हैं, खाते भी रहते हैं और समाचार भी पढ़ते रहते हैं. इसके अलावा कुछ लोग फिल्म देखते हुए खाना पसंद करते हैं सबका अपना टेस्ट है. सोशल मीडिया पर इसी आदत से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें जयमाला के बाद दूल्हा दुल्हन डिनर कर रहे हैं और सामने फोन पर पॉपुलर टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा ' चल रहा है. दूल्हा दुल्हन की ये वाइब और शादी से ज्यादा जरूरी डेली रूटीन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ssquarein_love नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 47 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कुछ भी हो डिसिप्लिन छूटनी नहीं चाहिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "अरे कितना प्लान करते शादी की."

