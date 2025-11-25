हल्दी की रस्म बनी 'दर्दनाक हादसा'; एंट्री लेते ही हाइड्रोजन गुब्बारों में हुआ भयंकर धमाका, दूल्हा-दुल्हन बुरी तरह घायल

शादी का माहौल हमेशा खुशियों और उत्साह से भरा होता है, लेकिन कभी-कभी एक छोटी-सी गलती पूरे समारोह का रंग बदल सकती है. कुछ ऐसा ही हुआ एक हल्दी रस्म के दौरान, जब कपल ने अपनी एंट्री को खास बनाने के लिए गुब्बारों का एक आकर्षक सेटअप तैयार करवाया था. उनका मकसद था कि वे थोड़ा हटकर और यादगार एंट्री करें, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि यही आइडिया उनकी खुशी को हादसे में बदल देगा. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस घटना के बारे में जानकर हैरान हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा-दुल्हन मुस्कुराते हुए गुब्बारों के बने आर्च के नीचे से गुजरने वाले थे. उसी दौरान पीछे से किसी ने कलर गन ऊपर की ओर चला दी. गन से निकली गर्म हवा सीधे गुब्बारों पर पड़ी और हाइड्रोजन भरे गुब्बारे तेज धमाके के साथ फट गए. पलभर में तेज आवाज, चिंगारी और उड़ते गुब्बारों ने पूरे समारोह की रौनक को डर में बदल दिया. माहौल पूरी तरह बिगड़ गया और लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे. खुशियों भरा पल अचानक चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल गया.

हल्दी की रस्म में झुलसे दूल्हा-दुल्हन, बाल भी जले

वीडियो पोस्ट करने वाले कपल ने बताया कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हल्दी जैसे शुभ मौके पर ऐसा बड़ा हादसा हो सकता है. धमाके के बाद दोनों बुरी तरह झुलस गए. दुल्हन के चेहरे, पीठ और हाथों पर जलने के निशान बन गए. वहीं दूल्हे के हाथ, कंधे और पीठ झुलस गई. हादसे में दोनों के बाल भी जल गए, जिन्हें बाद में सुधारना पड़ा. दुल्हन ने भावुक होकर लिखा कि जिस दिन उन्हें सबसे सुंदर दिखना था, उसी दिन उन्हें अपनी चोटों को मेकअप से छिपाना पड़ा.

गलत टाइमिंग से हुआ बड़ा धमाका

कपल ने बताया कि उनकी एंट्री का असली प्लान कुछ और था. पहले गुब्बारे छोड़े जाने थे, उसके बाद कलर गन चलनी थी. लेकिन जल्दबाजी में किसी ने गलत दिशा में कलर गन चला दी और हाइड्रोजन गैस भरे गुब्बारों में तुरंत आग लग गई. हादसा कुछ सेकंड में हुआ, लेकिन इससे उबरने में कपल को कई दिन लगे. दर्द और घबराहट के बावजूद उन्होंने अपनी बाकी रस्में नहीं रुकने दीं. हल्दी से लेकर वरमाला तक, दोनों ने पूरी हिम्मत के साथ सभी रस्में निभाईं. उन्होंने कहा कि दिन परफेक्ट नहीं था, लेकिन एक-दूसरे का साथ उन्हें हिम्मत देता रहा.

A couple used Hydrogen Balloons in their Haldi celebration. The balloons exploded during their grand entry and left both the bride and groom with burns. They were following some sort of "viral trend" and ended up ruining their plans. Using Hydrogen in balloons is absolutely… pic.twitter.com/qhazUxNVlS — Incognito (@Incognito_qfs) November 24, 2025

वीडियो पर लोगों की चेतावनी

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कमेंट में अपनी नाराजगी भी जाहिर की. कई यूजर्स ने लिखा कि हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से आग पकड़ती है और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल समारोह में बिल्कुल नहीं होना चाहिए. कई लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया ट्रेंड देखकर लोग ऐसे आइडियाज अपनाते हैं, जो असल में बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं. कुछ यूजर्स ने चेतावनी दी कि सिर्फ अच्छी तस्वीरों और वीडियो के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालना ठीक नहीं है. सभी ने सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सलाह दी.