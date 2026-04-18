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Hindi Newsजरा हटकेननद की एक हरकत ने बर्बाद कर दी दुल्हन की जिंदगी! शादी के मंडप में घुसकर किया ऐसा कांड, मातम में बदली खुशियां

ननद की एक हरकत ने बर्बाद कर दी दुल्हन की जिंदगी! शादी के मंडप में घुसकर किया ऐसा कांड, मातम में बदली खुशियां

एक दुल्हन के साथ उसकी शादी के दिन ही ननद ने बदला लेने के लिए उसके सफेद जोड़े पर काला पेंट फेंक दिया. जानिए इस हैरान कर देने वाले 'रिवेंज अटैक' की पूरी कहानी और कोर्ट का फैसला.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 18, 2026, 08:36 AM IST
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ननद की एक हरकत ने बर्बाद कर दी दुल्हन की जिंदगी! शादी के मंडप में घुसकर किया ऐसा कांड, मातम में बदली खुशियां

Wedding Paint Attack: शादी का दिन हर लड़की के लिए एक सपने जैसा होता है, जहां वह दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन दिखना चाहती है. लेकिन जेम्मा मोंक (Gemma Monk) के लिए यह दिन जिंदगी का सबसे बुरा दुस्वप्न बन गया. जैसे ही जेम्मा अपने बचपन के प्यार के साथ फेरे लेने के लिए आगे बढ़ी, उसकी अपनी ही ननद ने उन पर काला पेंट फेंक दिया. यह हमला इतना भयानक था कि उनका कीमती सफेद गाउन, चेहरा और आंखें पूरी तरह काले रंग से सन गए.

20 साल का इंतजार और 2 सेकंड का हमला

जेम्मा और उनके पार्टनर केन 20 साल से ज्यादा समय से साथ थे. उन्होंने अपनी शादी के लिए सालों तक पैसे बचाए थे. जेम्मा ने करीब ₹1.8 लाख का शानदार गाउन खरीदा था. लेकिन शादी की रस्म शुरू होने से ठीक पहले, उनकी ननद एंटोनिया ईस्टवुड (Antonia Eastwood) वहां पहुंची, जिसे शादी में आमंत्रित नहीं किया गया था. एंटोनिया ने गुस्से में जेम्मा पर काला पेंट फेंक दिया और मौके से फरार हो गई.

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कैंसर से जंग और ननद की नफरत

सबसे दुखद बात यह है कि जेम्मा उस समय कैंसर के डर से जूझ रही थीं और उनका वजन काफी गिर गया था. उनके परिवार का कहना है कि ननद को जेम्मा की बीमारी के बारे में पता था, फिर भी उसने बदले की नीयत से यह हमला किया. जेम्मा ने कोर्ट में बताया कि इस घटना ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया है और वह डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं.

अधूरा रह गया हनीमून का सपना

इस हमले के बाद जेम्मा ने हार नहीं मानी. उन्होंने किसी तरह खुद को साफ किया और एक उधार के गाउन में शादी की रस्में पूरी कीं. हालांकि, वह इतनी सदमे में थीं कि उन्होंने मालदीव जाने वाला अपना ड्रीम हनीमून भी कैंसिल कर दिया. उनका कहना है कि उस दिन के बाद से वह खुद को आइने में देखकर सवाल करती हैं कि क्या उन्होंने कुछ गलत किया था.

कोर्ट का फैसला और सजा

यह मामला मेडस्टोन क्राउन कोर्ट पहुंचा, जहां जज ने एंटोनिया की इस हरकत को बेहद घिनौना और नीच बताया. कोर्ट ने एंटोनिया को 10 महीने की जेल की सजा सुनाई, जिसे 12 महीने के लिए निलंबित रखा गया है. साथ ही उसे 160 घंटे बिना वेतन के काम करने और जेम्मा को ₹5 लाख से ज्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है.

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क्या कभी खत्म होगी नफरत?

जेम्मा ने कोर्ट में कहा कि वह अपनी ननद की माफी कभी स्वीकार नहीं करेंगी. हालांकि कोर्ट के फैसले से उन्हें थोड़ी राहत मिली है, लेकिन वह यादें आज भी उनके दिल में ताजा हैं. जेम्मा और केन अब योजना बना रहे हैं कि वे भविष्य में फिर से अपनी शादी की कसमें दोहराएंगे, ताकि उस पुरानी काली याद को मिटाकर नई और खूबसूरत यादें बना सकें.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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