Viral Video: विदाई पर अपने कुत्ते को गले लगा फूट-फूटकर रोई दुल्हन, इंटरनेट पर छाया भावुक पल!

Viral Video: शादी के मौसम में हंसी-खुशी के साथ कई भावुक पल भी देखने को मिलते हैं. लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. सोशल मीडिया पर पहले एक वीडियो छाया था, जिसमें दूल्हा अपने डॉगी को बाइक पर बैठाकर शादी में पहुंचा था. अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दुल्हन विदाई के वक्त अपने प्यारे कुत्ते को गले लगाकर फूट-फूटकर रो रही है. इस वीडियो ने लोगों के दिल छू लिए और सोशल मीडिया पर इमोशनल चर्चाओं का सिलसिला शुरू हो गया.

दुल्हन और डॉगी की जुदाई का दर्द

वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी खत्म होने के बाद जब विदाई का समय आया तो दुल्हन रोते हुए अपने डॉगी को पकड़कर लिपट गई. उसे अपने घर छोड़ने का दर्द तो था ही, साथ ही अपने प्यारे दोस्त से बिछड़ने का गम भी झेलना मुश्किल हो गया. दुल्हन की तरह ही डॉगी भी भावुक हो गया. दोनों एक-दूसरे से चिपककर रोते दिखे. वीडियो देखने वालों की आंखें नम हो गईं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर हो रहा है. हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं है कि यह वीडियो किस शहर या शादी का है.

वीडियो ने बिखेरी भावनाओं की बाढ़

इंस्टाग्राम पर @logielingo अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो को लाखों लोगों ने देख लिया है. लोग इसे देखकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, “जानवरों में असली प्यार होता है,” तो किसी ने लिखा, “यह देखकर मेरी आंखें भर आईं.” कई यूज़र्स ने कहा कि आजकल रिश्तों की पहचान इंसानों से ज्यादा जानवर करते हैं. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, “इस प्यार को देखिए, दिल पिघल जाएगा.” वीडियो को देखकर लोग अपने पालतू जानवरों के साथ बिताए पलों को याद कर भावुक हो उठे.

असली प्यार की पहचान जानवर करते हैं

इस वायरल वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्तों का असली अर्थ क्या है. कई लोगों ने कहा कि जानवरों में वफादारी और भावनाओं की गहराई इंसानों से कहीं ज्यादा होती है. दुल्हन का अपने डॉगी से ऐसा लगाव देखकर सोशल मीडिया पर प्यार, दोस्ती और साथ का नया संदेश फैला है. वीडियो ने यह भी बताया कि शादी जैसे बड़े मौके पर भी जानवरों का साथ कितना अहम होता है. कुल मिलाकर यह वीडियो सिर्फ एक शादी का पल नहीं, बल्कि इंसान और जानवर के बीच की गहरी दोस्ती की मिसाल बन गया है. लोगों ने इसे खूब पसंद किया और साझा किया.