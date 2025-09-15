Viral Video: विदाई पर अपने कुत्ते को गले लगा फूट-फूटकर रोई दुल्हन, इंटरनेट पर छाया भावुक पल!
Advertisement
trendingNow12923262
Hindi Newsजरा हटके

Viral Video: विदाई पर अपने कुत्ते को गले लगा फूट-फूटकर रोई दुल्हन, इंटरनेट पर छाया भावुक पल!

Viral Video: शादी के विदाई में दुल्हन अपने डॉगी को गले लगाकर फूट-फूटकर रोती दिखी. दोनों की जुदाई का दर्द देखकर लोग भावुक हो गए. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने इसे असली प्यार, वफादारी और इंसान‑जानवर के गहरे रिश्ते की मिसाल बताया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 15, 2025, 04:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video: विदाई पर अपने कुत्ते को गले लगा फूट-फूटकर रोई दुल्हन, इंटरनेट पर छाया भावुक पल!

Viral Video: शादी के मौसम में हंसी-खुशी के साथ कई भावुक पल भी देखने को मिलते हैं. लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. सोशल मीडिया पर पहले एक वीडियो छाया था, जिसमें दूल्हा अपने डॉगी को बाइक पर बैठाकर शादी में पहुंचा था. अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दुल्हन विदाई के वक्त अपने प्यारे कुत्ते को गले लगाकर फूट-फूटकर रो रही है. इस वीडियो ने लोगों के दिल छू लिए और सोशल मीडिया पर इमोशनल चर्चाओं का सिलसिला शुरू हो गया.

 दुल्हन और डॉगी की जुदाई का दर्द

वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी खत्म होने के बाद जब विदाई का समय आया तो दुल्हन रोते हुए अपने डॉगी को पकड़कर लिपट गई. उसे अपने घर छोड़ने का दर्द तो था ही, साथ ही अपने प्यारे दोस्त से बिछड़ने का गम भी झेलना मुश्किल हो गया. दुल्हन की तरह ही डॉगी भी भावुक हो गया. दोनों एक-दूसरे से चिपककर रोते दिखे. वीडियो देखने वालों की आंखें नम हो गईं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर हो रहा है. हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं है कि यह वीडियो किस शहर या शादी का है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं; Viral Video: विदेशी गोरी ने भरे बाजार पोस्टर पर लिख दी ऐसी डिमांड, देख लोगों के छूट गई हंसी!

 वीडियो ने बिखेरी भावनाओं की बाढ़

इंस्टाग्राम पर @logielingo अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो को लाखों लोगों ने देख लिया है. लोग इसे देखकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, “जानवरों में असली प्यार होता है,” तो किसी ने लिखा, “यह देखकर मेरी आंखें भर आईं.” कई यूज़र्स ने कहा कि आजकल रिश्तों की पहचान इंसानों से ज्यादा जानवर करते हैं. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, “इस प्यार को देखिए, दिल पिघल जाएगा.” वीडियो को देखकर लोग अपने पालतू जानवरों के साथ बिताए पलों को याद कर भावुक हो उठे.

 

 असली प्यार की पहचान जानवर करते हैं

इस वायरल वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्तों का असली अर्थ क्या है. कई लोगों ने कहा कि जानवरों में वफादारी और भावनाओं की गहराई इंसानों से कहीं ज्यादा होती है. दुल्हन का अपने डॉगी से ऐसा लगाव देखकर सोशल मीडिया पर प्यार, दोस्ती और साथ का नया संदेश फैला है. वीडियो ने यह भी बताया कि शादी जैसे बड़े मौके पर भी जानवरों का साथ कितना अहम होता है. कुल मिलाकर यह वीडियो सिर्फ एक शादी का पल नहीं, बल्कि इंसान और जानवर के बीच की गहरी दोस्ती की मिसाल बन गया है. लोगों ने इसे खूब पसंद किया और साझा किया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral VideoViral Newsoffbeat news

Trending news

स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
Sarbananda Sonowal
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
PM Modi
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
asia cup 2025 india pakistan match
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
Kashmir
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
rahul gandhi punjab visit
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
Thiruvananthapuram
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
शुक्र है उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं… आखिर ऐसा क्यों बोलीं DMK सांसद
Anurag Thakur
शुक्र है उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं… आखिर ऐसा क्यों बोलीं DMK सांसद
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
Karnataka High Court
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
;