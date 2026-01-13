आसमान से उतरी खुशियां... शादी में दुल्हन नहीं, तितलियां लेकर आई अंगूठी, देख फटी रह गईं सबकी आंखें

शादियों में अब तक आपने दुल्हन की एंट्री, फूलों की बारिश और ढोल-नगाड़े देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आसमान से उड़ती तितली को अंगूठी लाते देखा है? चीन की एक शादी में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसने हर मेहमान को हैरान कर दिया. जैसे ही शादी का अहम पल आया, न तो दुल्हन अंगूठी लेकर आई और न ही कोई बच्चा. बल्कि हवा में उड़ती एक खूबसूरत तितली अचानक सबके सामने उतरी और सीधे दूल्हा-दुल्हन तक अंगूठी पहुंचा दी. यह नज़ारा इतना खास था कि देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

परंपरा और तकनीक का अनोखा संगम

चीन में हुई इस शादी ने परंपरा और आधुनिक तकनीक का खूबसूरत मेल दिखाया. दरअसल, अंगूठी लेकर आने वाली तितली कोई असली नहीं, बल्कि एक बायोनिक बटरफ्लाई ड्रोन थी. इसे खास तौर पर शादी के लिए डिजाइन किया गया था. जैसे ही म्यूजिक बजा, यह ड्रोन तितली की तरह फड़फड़ाते हुए मंच की ओर बढ़ी. उसकी उड़ान इतनी सॉफ्ट और नेचुरल थी कि कई लोग कुछ पलों तक समझ ही नहीं पाए कि यह एक मशीन है. दूल्हा-दुल्हन के पास पहुंचते ही तितली ने अंगूठी डिलीवर की, जिससे पूरा हॉल तालियों और खुशी से गूंज उठा.

Add Zee News as a Preferred Source

मेहमानों की आंखें खुली की खुली रह गईं

इस अनोखे पल को देख शादी में मौजूद मेहमान हैरान रह गए. किसी ने फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो कोई मुस्कुराते हुए इस खास पल को जीता नजर आया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग इस इनोवेशन से कितने प्रभावित हैं. कई यूजर्स ने इसे “फ्यूचर वेडिंग” बताया, तो कुछ ने कहा कि ऐसी शादी जिंदगी भर याद रहती है. खास बात यह रही कि तकनीक का इस्तेमाल बहुत सलीके से किया गया, जिससे शादी की भावनात्मक गर्माहट कहीं भी कम नहीं हुई.