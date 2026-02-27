Advertisement
Dulhan Ka Video: फेरों पर पंडित जी जब वर-वधू को वचन पढ़कर सुना रहे थे तो दुल्हन अचानक हंसने लगी. इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे. चलिए वीडियो में देखते हैं पंडित जी कि किस बात पर छूटी दुल्हन की हंसी?

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:54 PM IST
फेरों पर पंडित जी ने कही ऐसी बात, दुल्हन की छूट गई हंसी; वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: शादी का सीजन चल रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया पर शादी की रस्मों से जुड़े वीडियो वायरल आए दिन वायरल हो रहे हैं. कहीं दूल्हा फेरों से पहले अपनी शर्त रख देता है, तो कहीं पंडित जी नीले ड्रम का जिक्र कर माहौल चिल कर देते हैं. इस बार तो पंडित जी की बात पर दुल्हन की ही हंसी छूट गई. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं पंडित जी की किस बात पर सबको हंसी आई.

पंडित जी फेरों के दौरान वर-वधु को एक दूसरे के वचन पढ़कर सुनाते हैं. इस दौरान पंडित जी दुल्हन को समझा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है. पंडित जी दुल्हन से कहते हैं, 'अकेले कहीं नहीं जाना. आप भाई के साथ जाएंगी या पिता के साथ या पति के साथ.' इसके बाद वो कहते हैं कि जब भी कहीं जाओगी तो पति से पूछकर जाओगी. ये सुनते ही पहले तो दूल्हे की हंसी छूटी, लेकिन दूल्हे ने खुद को कंट्रोल कर लिया. इसके बाद पंडित जी ने कहा, 'कभी अकेले में जोर से हंसते हुए किसी से बात नहीं करना है.' जैसे ही पंडित जी ने हंसने को मना किया वैसे ही दूल्हन की हंसी छूट गई. हालांकि बाद में दुल्हन ने पूछा कि ग्रुप में तो हंस सकते हैं? इस पर पंडित जी ने सहमति जता दी. अब ये फेरों पर बना फनी मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: मैडम की शादी में गया स्टूडेंट, स्टेज पर ही पूछने लगा डाउट, दुल्हन बनी टीचर ने दिया ये जवाब

एक दूसरे को देते हैं वचन
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पंडित जी शादी की रस्मों को विधि-विधान से संपन्न करा रहे हैं. हिंदू विवाह में वर-वधू अग्नि को साक्षी (गवाह) मानकर सात फेरे लेते हैं और सात जन्मों के लिए एक-दूसरे के हो जाते हैं. इस दौरान पंडित जी वचन पढ़ते हैं. वर-वधू एक दूसरे के वचनों को सुनते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं. ये वचन वैवाहिक जीवन, आपसी प्रेम, विश्वास, सुख-दुःख में साथ निभाने और परिवार की जिम्मेदारियों को साझा करने का वादा करते हैं. जब पंडित जी वचन पढ़ते हैं तो सब ध्यान से सुनते हैं. 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
वीडियो इंस्टाग्राम पर @rahil_makeovers नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 9.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

