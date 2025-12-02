सुहागरात से पहले कमरे में गई दुल्हन, 20 मिनट में बाहर आई बोली- मुझे तलाक चाहिए! खौफ में आई फैमिली

Blinkit Wedding: महीनों से तय शादी कुछ ही मिनटों में ऐसे टूटी कि दोनों परिवारों के होश उड़ गए. यूपी के देवरिया में भलुआनी के विशाल मधेसिया जो अपने पिता की जनरल स्टोर में मदद करते हैं वो 25 नवंबर को सलेमपुर की पूजा से शादी कर चुके थे. बारात शाम 7 बजे पहुंची और रात तक सभी रस्में पूरी हो गईं. अगले दिन विदाई हुई और दुल्हन ससुराल पहुंच भी गई, लेकिन असली ड्रामा तो उसके बाद शुरू हुआ.

20 में क्यों छोड़ दिया ससुराल?

ससुराल पहुंचने के बाद दुल्हन को उसके कमरे तक छोड़ दिया गया, लेकिन करीब 20 मिनट बाद वह अचानक बाहर आई और पूरे आंगन में मौजूद मेहमानों के सामने यह ऐलान कर दिया कि वह अपने पति के साथ नहीं रहेगी. यह सुनते ही सभी हैरान रह गए. रिश्तेदारों को लगा कि शायद वह मजाक कर रही है, लेकिन पूजा चुप रही और कोई कारण बताने से साफ इनकार कर दिया.

दुल्हन ने कारण बताने से क्यों किया इनकार?

लोगों ने पूछा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ, लेकिन पूजा केवल एक ही बात दोहराती रही कि मेरे माता-पिता को बुलाइए, मैं यहां नहीं रहूंगी. विशाल के परिवार ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन पूजा अपने फैसले पर अडिग रही. दूल्हे के परिवार ने उसके माता-पिता को बुलाया, लेकिन वे भी उससे वजह नहीं जान पाए. दोनों परिवार उलझन में थे कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसके बारे में वह बोलना ही नहीं चाहती.

UP Deoria: Bride Pooja spent just 20 mins at in-laws' house, refused to stay, demanded divorce. After 5-hr talks, groom Vishal signed divorce papers same night instead of suhaagraat. pic.twitter.com/Kg73Xqie7C — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 1, 2025

पंचायत की जरूरत क्यों पड़ गई?

जब समझाने का कोई तरीका काम नहीं आया तो गांव की पंचायत बुलानी पड़ी, जहां 26 नवंबर को लगभग पांच घंटे तक दोनों परिवारों और गांववालों ने इस मामले पर चर्चा की. हर कोई उम्मीद कर रहा था कि शायद दुल्हन कोई वजह बताएगी, लेकिन वह अपनी चुप्पी से टस से मस नहीं हुई. आखिर पंचायत को बड़ा फैसला लेना पड़ा.

जब कोई हल नहीं निकला, तो पंचायत ने दोनों परिवारों को अलग होने की सलाह दी. एक लिखित समझौता तैयार किया गया कि यह शादी दोनों पक्षों की सहमति से खत्म की जा रही है और दोनों अब किसी और से शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं. साथ ही शादी में दिए गए सारे गिफ्ट और पैसे वापस करने का भी फैसला किया गया. शाम 6 बजे पूजा अपने मायके लौट गई.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं वायरल

मामला वायरल होते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने कहा कि लंबे समय तक समझौता करके जिंदगी खराब करने से बेहतर है कि शुरू में ही फैसला सही ले लिया जाए. कुछ लोगों ने दुल्हन और उसके परिवार पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “20 मिनट का ट्रायल पीरियड था और उसने अनसब्सक्राइब कर दिया.” किसी ने कहा, “20 मिनट में घर देखा, रिव्यू दिया और सीधे रिटर्न... यहां तो Amazon से भी तेज सर्विस चल रही है.” कई लोगों ने इसे मजाक में Blinkit Wedding नाम दे दिया.