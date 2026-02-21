Advertisement
trendingNow13117151
Hindi Newsजरा हटके48 घंटे भी नहीं टिकी शादी! मंडप की खुशबू उतरी भी नहीं थी कि दुल्हन ने मांग लिया तलाक, फिर...

48 घंटे भी नहीं टिकी शादी! मंडप की खुशबू उतरी भी नहीं थी कि दुल्हन ने मांग लिया तलाक, फिर...

कनाडा की 56 वर्षीय महिला ने शादी के सिर्फ 48 घंटे बाद तलाक ले लिया, क्योंकि शादी के दिन पति ने केक फेंककर उसका अपमान किया. रेडिट पर उसने भरोसा टूटने और अपनी खुशी व सम्मान की रक्षा के लिए यह कदम बताया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 21, 2026, 06:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

48 घंटे भी नहीं टिकी शादी! मंडप की खुशबू उतरी भी नहीं थी कि दुल्हन ने मांग लिया तलाक, फिर...

शादी का दिन आमतौर पर खुशियों और उत्सव का दिन होता है, लेकिन कनाडा की महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए. 56 वर्षीय दुल्हन ने शादी के महज 48 घंटे बाद अपने पति से तलाक ले लिया. कहानी इतनी वायरल हुई कि सोशल मीडिया पर चर्चा छा गई. महिला ने रेडिट पर खुद अपनी कहानी शेयर की, जिसमें बताया कि कैसे शादी के मौके पर पति की अपमानजनक हरकत ने उनकी खुशियों को झटके में बदल दिया. उनके शादी का जो “जश्न” था, वह सिर्फ गुस्सा और भरोसा टूटने की कहानी बन गया.

शादी में हुआ हादसा

महिला ने बताया कि शादी की तैयारियों के दौरान पति जैक प्रैंक वीडियो में इतना व्यस्त था कि उसने वादा तोड़ दिया. शादी के दिन, केक काटते समय जैक ने अचानक दुल्हन को धक्का देकर उनका चेहरा केक में गिरा दिया. पूरा कमरा हँस पड़ा, फोटोग्राफर ने फोटो क्लिक कर ली. महिला ने गुस्से में जैक पर झटका मारा और रोते हुए हॉल से बाहर भाग गई. जैक का भाई फ्रैंक पीछे दौड़ा और दुल्हन को समझाया. महिला ने बाद में बताया कि यह घटना उसकी शादी की खुशी को खत्म कर देने वाली थी, और उसने फैसला किया कि भरोसा टूट चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

तलाक का फैसला और आगे की राह

दुल्हन ने शादी के 48 घंटे के भीतर तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी. उसने बताया कि बार-बार मना करने और वादा करने के बावजूद पति की हरकत ने भरोसा तोड़ दिया. फ्रैंक ने भी इसे सही ठहराया और मदद का भरोसा दिया. महिला ने कहा कि वह अपनी खुशी और सम्मान के लिए ऐसा कदम उठाना जरूरी समझती थी. रेडिट पोस्ट में महिला ने स्पष्ट किया कि शादी तोड़ना उसकी व्यक्तिगत हक की रक्षा थी, और ऐसे व्यवहार के साथ किसी का भी भरोसा नहीं बचता. अब वह अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देने के लिए तैयार है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

bride divorces husband after prank

Trending news

कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
Punjab
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
video
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव