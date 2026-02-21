48 घंटे भी नहीं टिकी शादी! मंडप की खुशबू उतरी भी नहीं थी कि दुल्हन ने मांग लिया तलाक, फिर...

शादी का दिन आमतौर पर खुशियों और उत्सव का दिन होता है, लेकिन कनाडा की महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए. 56 वर्षीय दुल्हन ने शादी के महज 48 घंटे बाद अपने पति से तलाक ले लिया. कहानी इतनी वायरल हुई कि सोशल मीडिया पर चर्चा छा गई. महिला ने रेडिट पर खुद अपनी कहानी शेयर की, जिसमें बताया कि कैसे शादी के मौके पर पति की अपमानजनक हरकत ने उनकी खुशियों को झटके में बदल दिया. उनके शादी का जो “जश्न” था, वह सिर्फ गुस्सा और भरोसा टूटने की कहानी बन गया.

शादी में हुआ हादसा

महिला ने बताया कि शादी की तैयारियों के दौरान पति जैक प्रैंक वीडियो में इतना व्यस्त था कि उसने वादा तोड़ दिया. शादी के दिन, केक काटते समय जैक ने अचानक दुल्हन को धक्का देकर उनका चेहरा केक में गिरा दिया. पूरा कमरा हँस पड़ा, फोटोग्राफर ने फोटो क्लिक कर ली. महिला ने गुस्से में जैक पर झटका मारा और रोते हुए हॉल से बाहर भाग गई. जैक का भाई फ्रैंक पीछे दौड़ा और दुल्हन को समझाया. महिला ने बाद में बताया कि यह घटना उसकी शादी की खुशी को खत्म कर देने वाली थी, और उसने फैसला किया कि भरोसा टूट चुका है.

तलाक का फैसला और आगे की राह

दुल्हन ने शादी के 48 घंटे के भीतर तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी. उसने बताया कि बार-बार मना करने और वादा करने के बावजूद पति की हरकत ने भरोसा तोड़ दिया. फ्रैंक ने भी इसे सही ठहराया और मदद का भरोसा दिया. महिला ने कहा कि वह अपनी खुशी और सम्मान के लिए ऐसा कदम उठाना जरूरी समझती थी. रेडिट पोस्ट में महिला ने स्पष्ट किया कि शादी तोड़ना उसकी व्यक्तिगत हक की रक्षा थी, और ऐसे व्यवहार के साथ किसी का भी भरोसा नहीं बचता. अब वह अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देने के लिए तैयार है.