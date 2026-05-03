मंडप में दूल्हा देखता रह गया... दुल्हन ने प्रेमी के गले में वरमाला डाल दी, शादी की रस्मों के बीच मची खलबली

Viral Wedding Video: अक्सर आपने शादियों में छोटे-मोटे विवाद होते देखे होंगे, लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. यह घटना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की बताई जा रही है. यहां एक शादी समारोह उस वक्त अखाड़ा और हाई-वोल्टेज ड्रामे में बदल गया, जब दुल्हन ने ऐन मौके पर दूल्हे को ठेंगा दिखा दिया और अपने प्रेमी के गले में वरमाला डाल दी. दूल्हा बेचारा हाथ में माला लिए खड़ा रह गया और दुल्हन अपने 'राजकुमार' के साथ रफूचक्कर हो गई. अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर 'आग' की तरह फैल रहा है. लोग सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर लिख रहे हैं कि यह तो 'हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया' का रियल लाइफ वर्जन है.

शादी का माहौल, अचानक बदल गया सीन

बताया जा रहा है कि दूल्हा अपनी बारात लेकर पूरे धूमधाम से शादी स्थल पर पहुंचा था. परिवार और रिश्तेदार खुशी से भरे हुए थे. सभी को जयमाला का इंतजार था, जो शादी की सबसे खास रस्म मानी जाती है. दूल्हा स्टेज पर खड़ा था और दुल्हन के आने का इंतजार कर रहा था. कुछ ही देर में दुल्हन भी सज-धज कर मंच पर पहुंची. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ कि सभी के होश उड़ गए.

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दूल्हे को छोड़ प्रेमी के गले में डाली माला

जैसे ही जयमाला की रस्म शुरू हुई, सभी को लगा कि दुल्हन दूल्हे को माला पहनाएगी. लेकिन अचानक दुल्हन मुड़ी और वहां मौजूद एक युवक के पास पहुंच गई. उसने बिना झिझक उस युवक के गले में माला डाल दी. बताया जा रहा है कि वह युवक उसका प्रेमी था. यह दृश्य देखकर वहां मौजूद मेहमान और परिवार के लोग पूरी तरह हैरान रह गए.

Bride Runs Away Mid-Wedding, Marries Lover Instead in MP In a shocking incident from , a bride stunned everyone by garlanding her lover instead of the groom during the wedding ceremony. Chaos erupted as the bride’s family allegedly assaulted the lover, leading to a clash… pic.twitter.com/CQe6QUI23h Atulkrishan (@iAtulKrishan1) April 30, 2026

मंच से भागी दुल्हन, मच गया हंगामा

माला पहनाने के बाद दुल्हन अपने प्रेमी के साथ तुरंत वहां से निकल गई. यह सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. शादी का माहौल कुछ ही सेकंड में हंगामे में बदल गया. लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर अभी-अभी हुआ क्या है? कुछ लोगों ने गुस्से में उस युवक के साथ मारपीट भी कर दी, जिससे स्थिति और बिगड़ गई.

दूल्हे ने तोड़ी शादी, बारात लेकर लौटा

इस घटना के बाद दूल्हे ने साफ इनकार कर दिया कि वह अब यह शादी नहीं करेगा. वह अपनी बारात के साथ वापस लौट गया. बताया जा रहा है कि दूल्हे के परिवार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि दुल्हन के परिवार ने पहले से चल रहे रिश्ते की जानकारी छुपाई थी.

पहले से था प्रेम संबंध

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुल्हन का उस युवक के साथ पहले से प्रेम संबंध था. उसने अपने परिवार को इसके बारे में बताया भी था, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया. परिवार ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी. ऐसे में दुल्हन ने शादी के दिन ही सबके सामने अपना फैसला ले लिया और अपने प्रेमी के साथ जाने का कदम उठा लिया.

सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोग दुल्हन के फैसले को सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 'जिससे प्यार है, उसी से शादी करनी चाहिए.' वहीं कई लोग इसे गलत बताते हुए कह रहे हैं कि 'इससे दोनों परिवारों की इज्जत को ठेस पहुंची है.' यह घटना सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है. क्या पसंद से शादी करने के लिए इस तरह का व्यवहार करना चाहिए?

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