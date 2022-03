युद्ध में बिछड़ गया कपल, मिलते ही रचा डाली शादी; बाराती बने यूक्रेनी सैनिकों ने बजाया बैंड- सामने आया Video

एक यूक्रेनी कपल (Ukrainian Couple) जो 22 साल से एक साथ हैं और उनकी एक 18 साल की बेटी है, उन्होंने रविवार को कीव में बॉर्डर लाइन पर शादी करके अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का फैसला किया. पिछले महीने रूस के साथ युद्ध शुरू होने पर दुल्हन लेसिया इवाशेंको ने अपनी नौकरी छोड़ दी और कीव के बाहरी इलाके में अपने इलाके की सुरक्षा के लिए रीजनल डिफेंस फोर्स में शामिल हो गई. बीते रविवार को उन्होंने अपनी शादी यूक्रेनी सैनिकों के बीच कर ली. दुल्हन ने बताया कि रूसी हमलों के बाद से उसने अपने साथी वैलेरी फीलीमोनोव को नहीं देखा था. जैसे ही वह मिले तो यह जोड़ी आधिकारिक रूप से शादी के बंधन में बंध गए.

दुल्हन लेसिया इवाशेंको ने आधिकारिक तौर पर शादी के बंधन में बंधने के बाद कहा, 'बेशक, मैं खुश हूं. सबसे पहले मुझे खुशी है कि हम जीवित हैं, मेरे पति जीवित हैं, और वह मेरे साथ हैं. कौन जाने कल क्या होगा. अब हमने तय किया कि पूरे देश के सामने, भगवान के सामने शादी करनी चाहिए. हमारी एक वयस्क बेटी है, और मुझे लगता है कि वह खुश है कि हमने आखिरकार ऐसा किया.'

This couple, Lesya and Valeriy, just got married next to the frontline in Kyiv. They are with the territorial defense. pic.twitter.com/S6Z8mGpxx9

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 6, 2022