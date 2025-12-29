शादी में दूल्हे के हाथ चूमने लगी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, दुल्हन ने बाल पकड़कर नोंच डाला! Video देख कांप उठे सभी

Groom Ex Girlfriend In Wedding: इंडोनेशिया की एक शादी का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शादी के मंच पर एक ऐसा पल देखने को मिलता है, जिसने खुशी के माहौल को अचानक तनाव में बदल दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं, तभी एक महिला वहां पहुंचती है और दूल्हे के काफी करीब आ जाती है.

दूल्हे के पास क्यों खड़ी थी उसकी गर्लफ्रेंड?

वायरल क्लिप में महिला को दूल्हे का हाथ चूमने की कोशिश करते हुए देखा गया. सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि यह महिला दूल्हे की कथित पूर्व प्रेमिका है. जैसे ही उसने यह इशारा किया, माहौल में असहजता साफ नजर आने लगी. कैमरे और फोटोग्राफर के सामने यह सब हो रहा था, जिससे स्थिति और भी संवेदनशील हो गई. महिला की इस हरकत पर दुल्हन ने बिना एक पल गंवाए तुरंत प्रतिक्रिया दी. दुल्हन का रिएक्शन इतना फास्ट और सटीक था कि वहां मौजूद लोग भी चौंक गए. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि दुल्हन ने जो किया, वह पूरी तरह जायज था और उसने अपनी सीमाएं साफ कर दीं.

During a wedding in Indonesia, the groom's ex-girlfriend went up to the podium during the photo session and tried to kiss his hand in front of the bride. The bride's reaction was immediate. pic.twitter.com/1yo6RArbwO — RussiaNews (@mog_russEN) December 26, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

इस वीडियो पर इंटरनेट पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि दूल्हे की कथित एक्स गर्लफ्रेंड को शादी में बुलाया ही क्यों गया. वहीं कई यूजर्स ने दुल्हन के समर्थन में खुलकर लिखा कि उसका रिएक्शन ‘इंस्टेंट और लीजेंडरी’ था. एक यूजर ने कहा कि दुल्हन ने इतिहास को दोहराने से रोक दिया. कई लोगों का मानना है कि जिस तरह से महिला ने दूल्हे का हाथ चूमने की कोशिश की, वह सांस्कृतिक रूप से भी गलत माना जा सकता है. इसी वजह से दुल्हन की प्रतिक्रिया को सही ठहराया जा रहा है.