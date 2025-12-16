Advertisement
trendingNow13042524
Hindi Newsजरा हटकेशादी के दो घंटे पहले चुपके से Ex-बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची दुल्हन, बीच सड़क पर लगाया गले! Video वायरल

शादी के दो घंटे पहले चुपके से Ex-बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची दुल्हन, बीच सड़क पर लगाया गले! Video वायरल

Wedding Video: शादी से ठीक दो घंटे पहले दुल्हन ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मुलाकात कर उसे गले लगाया और किस किया. यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया है, जहां लोग प्यार, वफादारी और शादी जैसे सवाल उठा रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी के दो घंटे पहले चुपके से Ex-बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची दुल्हन, बीच सड़क पर लगाया गले! Video वायरल

Viral Wedding Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक भावुक वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है. वीडियो में एक दुल्हन, जिसकी शादी में सिर्फ दो घंटे बाकी हैं, अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंचती है. इंस्टाग्राम पर सामने आए इस क्लिप में दुल्हन उसे बीच सड़क पर गले लगाती है, जिससे होने वाले दूल्हे के लिए लोगों के दिल टूटते दिखे.

यह वीडियो कहां और कब शेयर किया गया?

यह वीडियो 13 दिसंबर को इंस्टाग्राम हैंडल @chalte_phirte098 पर शेयर किया गया. क्लिप में दुल्हन पूरी शादी की पोशाक में नजर आती है और बताया जाता है कि वह एक खतरनाक शॉर्टकट लेकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची. वीडियो के एंगल और लोकेशन इसे और ज्यादा नाटकीय बनाते हैं. वीडियो की शुरुआत दुल्हन कार से पहुंचने से होती है, जिसे उसका एक दोस्त चला रहा होता है. यह मुलाकात वैष्णव केमिस्ट नाम की जगह पर होती है. दुल्हन फोन पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से लोकेशन की बात करती दिखती है, जिससे यह साफ होता है कि यह मुलाकात पहले से तय थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: क्या आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है? तो सुलझाएं जानवरों के वजन वाली ये पहेली

दोस्त ने कैमरे पर क्या दावा किया?

दुल्हन का दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहता है कि वो काफी समय से एक आखिरी मुलाकात चाहती थी. दोस्त का दावा है कि दुल्हन परिवार के दबाव में शादी कर रही है. वह इसे सच्चे प्यार की कुर्बानी बताती है, जो सामाजिक और पारिवारिक दबाव में दी जा रही है. जैसे ही दुल्हन अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है, वह भावुक हो जाती है. दोनों के बीच बातचीत होती है, दुल्हन उसे कसकर गले लगाती है और फिर तेजी से वापस कार की ओर दौड़ जाती है. यही पल वीडियो का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा बन गया.

देखें पोस्ट-

यह भी पढ़ें: झूले के नीचे बैठकर पोज दे रही थी लड़की, तभी हुआ भयानक हादसा और मौत! क्या ये AI है या ओरिजनल?

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

वीडियो पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आई, लेकिन ज्यादातर कमेंट्स निगेटिव रहे. कई लोगों ने होने वाले दूल्हे के लिए दुख जताया और कहा कि असली पीड़ा उसी को झेलनी पड़ेगी. कुछ लोगों ने दुल्हन से सवाल किया कि अगर इतना प्यार था तो शादी करने का फैसला क्यों लिया. कई यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि शादी से ठीक पहले एक्स के लिए इतनी भावनाएं होना, आने वाले रिश्ते के लिए क्या संकेत देता है. कुछ लोगों ने इस वीडियो को पूरी तरह स्क्रिप्टेड और सोशल मीडिया के लिए बनाया गया ड्रामा भी बताया. कैमरा एंगल और टाइमिंग को देखकर कई लोगों को शक है कि यह सब सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए किया गया हो सकता है.

(डिस्क्लेमर: सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के आधार पर इस खबर को बनाई गई है. जी न्यूज क्लिप में दिखाए गए कंटेंट की सच्चाई या तथ्यात्मक सटीकता की पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Wedding Videotrendingviral

Trending news

दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
encounter
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
Kolkata High Court
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
CIA India China spying
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
MGNREGA
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
Punjab news
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
Maharashtra news
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल
#WeatherForecast
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल