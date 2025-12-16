शादी के दो घंटे पहले चुपके से Ex-बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची दुल्हन, बीच सड़क पर लगाया गले! Video वायरल

Viral Wedding Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक भावुक वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है. वीडियो में एक दुल्हन, जिसकी शादी में सिर्फ दो घंटे बाकी हैं, अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंचती है. इंस्टाग्राम पर सामने आए इस क्लिप में दुल्हन उसे बीच सड़क पर गले लगाती है, जिससे होने वाले दूल्हे के लिए लोगों के दिल टूटते दिखे.

यह वीडियो कहां और कब शेयर किया गया?

यह वीडियो 13 दिसंबर को इंस्टाग्राम हैंडल @chalte_phirte098 पर शेयर किया गया. क्लिप में दुल्हन पूरी शादी की पोशाक में नजर आती है और बताया जाता है कि वह एक खतरनाक शॉर्टकट लेकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची. वीडियो के एंगल और लोकेशन इसे और ज्यादा नाटकीय बनाते हैं. वीडियो की शुरुआत दुल्हन कार से पहुंचने से होती है, जिसे उसका एक दोस्त चला रहा होता है. यह मुलाकात वैष्णव केमिस्ट नाम की जगह पर होती है. दुल्हन फोन पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से लोकेशन की बात करती दिखती है, जिससे यह साफ होता है कि यह मुलाकात पहले से तय थी.

दोस्त ने कैमरे पर क्या दावा किया?

दुल्हन का दोस्त कैमरे की तरफ देखकर कहता है कि वो काफी समय से एक आखिरी मुलाकात चाहती थी. दोस्त का दावा है कि दुल्हन परिवार के दबाव में शादी कर रही है. वह इसे सच्चे प्यार की कुर्बानी बताती है, जो सामाजिक और पारिवारिक दबाव में दी जा रही है. जैसे ही दुल्हन अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है, वह भावुक हो जाती है. दोनों के बीच बातचीत होती है, दुल्हन उसे कसकर गले लगाती है और फिर तेजी से वापस कार की ओर दौड़ जाती है. यही पल वीडियो का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा बन गया.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

वीडियो पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आई, लेकिन ज्यादातर कमेंट्स निगेटिव रहे. कई लोगों ने होने वाले दूल्हे के लिए दुख जताया और कहा कि असली पीड़ा उसी को झेलनी पड़ेगी. कुछ लोगों ने दुल्हन से सवाल किया कि अगर इतना प्यार था तो शादी करने का फैसला क्यों लिया. कई यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि शादी से ठीक पहले एक्स के लिए इतनी भावनाएं होना, आने वाले रिश्ते के लिए क्या संकेत देता है. कुछ लोगों ने इस वीडियो को पूरी तरह स्क्रिप्टेड और सोशल मीडिया के लिए बनाया गया ड्रामा भी बताया. कैमरा एंगल और टाइमिंग को देखकर कई लोगों को शक है कि यह सब सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए किया गया हो सकता है.

(डिस्क्लेमर: सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के आधार पर इस खबर को बनाई गई है. जी न्यूज क्लिप में दिखाए गए कंटेंट की सच्चाई या तथ्यात्मक सटीकता की पुष्टि नहीं करता है.)