शादी का कार्ड बना 'डेटिंग प्रोफाइल'! दुल्हन के इस आइडिया ने मचाया बवाल, लोग बोले- 'गिफ्ट वापस ले जाऊंगा'

Wedding Card Viral: सोशल मीडिया पर एक अनोखा वेडिंग कार्ड लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. दरअसल अमेरिका की रहने वाली जेसिका ब्रांडा ने अपनी शादी में दोस्तों के लिए कुछ ऐसे कार्ड छपवाए कि वो खुद ही देखकर हंस पड़े.  

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 15, 2025, 06:58 PM IST
शादी का कार्ड बना 'डेटिंग प्रोफाइल'! दुल्हन के इस आइडिया ने मचाया बवाल, लोग बोले- 'गिफ्ट वापस ले जाऊंगा'

Viral Wedding Card: शादी का माहौल हो और हंसी-मजाक न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आजकल की शादियों में हंसी मजाक कुछ ऐसा हो जाता है, जो सोशल मीडिया पर छा जाता है. शादी से जुड़ा ऐसा ही हंसी मजाक वाला एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक दुल्हन ने अपनी शादी में आए मेहमानों के लिए कुछ ऐसा किया कि वो रातों-रात वायरल हो गई. दरअसल इस दुल्हन ने अपनी शादी में आए उन मेहमानों के लिए एक खास 'मैचमेकिंग कार्ड' बनाया, जो अभी तक सिंगल थे. ये कार्ड अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

सिंगल दोस्तों के लिए बनवाया कार्ड
अमेरिका के न्यू जर्सी की 27 वर्षीय पब्लिसिस्ट जेसिका ब्रांडा ने अपनी शादी में एक खास कार्ड तैयार करवाया. इस कार्ड में उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों की तस्वीरें और उनसे जुड़ी कुछ बातें लिखी हुई थीं, जो सिंगल थे. इस कार्ड को उसने अपनी शादी के रिसेप्शन में रखा, ताकि जो भी मेहमान सिंगल हो, वह वहां आकर अपना जीवनसाथी ढूंढ सकें. कह सकते हैं कि यह एक तरह का 'बायोडाटा कार्ड' था. इसे दुल्हन ने दोस्तों के साथ मजाक करने के लिए तैयार करवाया था. हालांकि इसके बाद दुल्हन का यह अनोखा तरीका अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. 

हालांकि यह कार्ड वायरल होने के बाद कुछ लोग इस मजाक से नाराज नजर आए. इस पर जेसिका ने जवाब दिया कि जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो उसने सबसे पूछा कि उन्हें बुरा तो नहीं लगा? इस पर सबसे इसे काफी मजेदार बताया. साथ ही दुल्हन ने यह भी कहा कि इस सिंगल्स शीट से किसी जोड़े का मेल नहीं हुआ और कोई भी डेट पर नहीं गया. न ही कोई कपल नहीं बना. यह केवल एक हंसी-मजाक था, जिसे सबने इंजॉय किया. 

लोगों ने कुछ इस तरह दी प्रतिक्रियाएं
जैसे ही यह कार्ड और इससे जुड़े फोटोज, वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो लोगों ने जमकर कमेंट्स भी करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा- अगर मैं शादी में जाऊं और अपना नाम ऐसी लिस्ट में देखूं, तो अपना गिफ्ट वापस ले जाऊंगा. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- यह तो सीधा-सीधा शर्मिंदा करने जैसा है. इसी तरह कई लोग इसे अपमान मान रहे हैं तो कई लोग इसे मजाक का हिस्सा बता रहे हैं. 

