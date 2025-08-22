Viral Video: हाथी, घोड़े, बग्गी पर नहीं, इस शाही चीज से दुल्हनिया लेने आया शख्स, वीडियो देख हक्के-बक्के हो गए लोग

Batmobile Dulha Entry Video: हाल ही में वायरल हुए एक शादी वीडियो में दूल्हा बैटमोबाइल पर दुल्हन के घर पहुंचा. पारंपरिक पोशाक और ढोल-नगाड़ों के बीच यह एंट्री अनोखी और मजेदार रही. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुआ और नेटिज़न्स ने मजेदार कमेंट्स किए, इसे भारतीय शादियों में रचनात्मकता की मिसाल बताया.
Trending Photos
Dulha Entry Video: बारात निकलते समय आपने अक्सर दूल्हे को घोड़े, हाथी या शानदार कार पर देखा होगा लेकिन एक दुल्हे ने कुछ ऐसा किया सबकी नज़रें उसकी तरफ थम सी गई. लेकिन हाल ही में एक बारात का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें दूल्हा आया… बैटमोबाइल पर! जी हां, गॉथम के सुपरहीरो बैटमैन की शानदार गाड़ी ने सबकी निगाहें खींच ली. दुल्हे की पारंपरिक पोशाक और ढोल नगाड़ों की थाप के बीच यह अनोखी एंट्री लोगों के लिए मजेदार और यादगार बन गई. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई.
ये भी पढ़ें: दुनिया का सबसे खूंखार Octopus, जिसके पास है बिजली का झटका देने की ताकत! देखें 5 सबसे खतरनाक प्रजातियां
दूल्हा आया बैटमोबाइल पर
शादी के इस वीडियो में दूल्हा ने घोड़े या महंगी कार की बजाय बैटमोबाइल से दुल्हन के घर पहुंचा. दूल्हा पारंपरिक कपड़े पहने इस शानदार गाड़ी पर बैठा था और ढोल-नगाड़ों की धुन पर बाराती जोर-जोर से नाच रहे थे. बैटमोबाइल ने पूरी बारात का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और ये एंट्री शादी की सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया. इसके बाद इस वीडियो को जैसे ही इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, ये आग की तरह फैल गया. DC और बैटमैन के फैंस के साथ-साथ आम लोग भी हैरान रह गए. लोग कमेंट्स में मजाक भी कर रहे थे और तारीफ भी. किसी ने लिखा, "ये कार कम से कम 100 करोड़ लड़कों का सपना है."
यूजर कर रहे कमेंट
लोगों ने दूल्हे और गाड़ी के लिए मजेदार कमेंट कर रहे हैं.एक यूजर ने लिखा, "अब यही सही तरीका है बारात में एंट्री करने का." किसी ने मजाक में लिखा, "बैटमैन, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है." एक और कमेंट था, "कार ने दूल्हे की चमक को पूरी तरह ढक दिया." यह बैटमोबाइल बारात दर्शाती है कि भारतीय शादियों में रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है. लोग अब हेलीकॉप्टर, बाइक या सुपरहीरो गाड़ियों के जरिए एंट्री करना पसंद कर रहे हैं. ऐसी अनोखी एंट्रियां शादी को मनोरंजक बनाने के साथ-साथ यादगार भी बना देती हैं.