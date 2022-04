Dulhan Video: लहंगे और गहने में दुल्हन ने लगाए पुश-अप्स, मसल्स देखकर चौंक जाएंगे

Bride Pushups Video: सोशल मीडिया पर दूल्हा-दुल्हन से जुड़े वीडियो जमकर देखे और पसंद किए जाते हैं. इन दिनों एक दुल्हन का वीडियो (Bride Video) जमकर धूम मचा रहा है. इस वीडियो में दुल्हन ने अपने अजीबोगरीब अंदाज से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इंटरनेट की पब्लिक दुल्हन का यह अंदाज देखकर हैरान रह गई है. इस वीडियो में एक दुल्हन लहंगा और ज्वैलरी पहनकर पुश-अप्स (Bride Pushups Viral Video) लगाती हुई दिख रही है.

दुल्हन का इस वीडियो (Bride Viral Video) को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुल्हन भारी-भरकम ब्राइडल लहंगा पहनी हुई है. इसके अलावा वह ढेर सारे गहने भी पहने नजर आ रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन अचानक जमीन में अपने दोनों हाथ रखकर पुश-अप्स मारने लगती है. पुश-अप्स मारने के बाद दुल्हन के चेहरे पर जो खुशी आती है, वह आप देख सकते हैं.

सिर्फ यही नहीं दुल्हन पुश-अप्स लगाने के बाद अपने मसल्स भी दिखाती है. दुल्हन का ये अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर तहलका मचा रहा है. मात्र 12 सेकंड का यह वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. वीडियो देखकर लोग दुल्हन की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं. वहीं कुछ लोग यह कहते नजर आ रहे हैं कि दुल्हन बॉडी बिल्डर है. देखें वीडियो-

Fitness with a difference. A bride doing pushups with lehenga and jewellery,,, pic.twitter.com/WQYYiubnVN

— dinesh akula (@dineshakula) April 14, 2022