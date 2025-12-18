Advertisement
लाल जोड़े में दुल्हन, हाथों में लैपटॉप... शादी के 10 मिनट बाद शुरू किया ऑफिस का काम, लोग कर रहे गुस्सा

Bride Start Office Work At Wedding: शादी के सिर्फ 10 मिनट बाद दुल्हन ने लैपटॉप खोलकर स्टार्टअप का बड़ा बग ठीक किया, यह तस्वीर वायरल होते ही वर्क-लाइफ बैलेंस और स्टार्टअप कल्चर पर बहस छिड़ गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:30 AM IST
Viral Wedding Photo: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक दुल्हन अपने पूरे लाल और सुनहरे शादी के जोड़े में लैपटॉप पर काम करती नजर आ रही है. यह तस्वीर किसी फोटोशूट का हिस्सा नहीं, बल्कि एक असली हालात को दिखाती है. शादी की रस्म पूरी होने के सिर्फ 10 मिनट बाद दुल्हन अपने स्टार्टअप के एक गंभीर सॉफ्टवेयर बग को ठीक कर रही थी.

दुल्हन कौन है और कहानी कैसे सामने आई?

इस पोस्ट को KoyalAI के CEO मेहुल अग्रवाल ने शेयर किया. उन्होंने बताया कि तस्वीर में दिख रही दुल्हन उनकी बहन और स्टार्टअप की को-फाउंडर गौरी अग्रवाल हैं. मेहुल ने कहा कि लोग स्टार्टअप की जिंदगी को ग्लैमर से देखते हैं, लेकिन असलियत में यह बेहद तनावपूर्ण और लगातार मेहनत मांगने वाला सफर होता है. मेहुल ने साफ लिखा कि यह कोई दिखावा नहीं था. उन्होंने बताया कि जब गौरी शादी के तुरंत बाद लैपटॉप लेकर बैठीं, तो माता-पिता दोनों भाई-बहन पर नाराज हो गए. परिवार चाहता था कि यह समय सिर्फ शादी और जश्न के लिए हो, न कि ऑफिस के तनाव के लिए.

हनीमून में भी काम क्यों चर्चा में आ गया?

विवाद यहीं नहीं रुका. मेहुल ने एक और पोस्ट में बताया कि गौरी अपने हनीमून के दौरान भी रोज करीब तीन घंटे मीटिंग्स ले रही हैं. उन्होंने मजाक में लिखा कि पति इससे खुश नहीं हैं. इस खुलासे ने इंटरनेट पर वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर बहस को और तेज कर दिया. इस पोस्ट पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ लोगों ने गौरी के समर्पण और मेहनत की तारीफ की और कहा कि यही जुनून स्टार्टअप को आगे ले जाता है. वहीं कई यूजर्स ने इसे टॉक्सिक वर्क कल्चर का उदाहरण बताया. किसी ने लिखा कि जिंदगी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं.

 

 

कई यूजर्स का मानना था कि शादी जैसे खास पल दोबारा नहीं आते और ऐसे समय में काम को अलग रखना चाहिए. कुछ ने सवाल उठाया कि अगर यही काम पति करता, तो शायद शिकायत होती. वहीं कुछ लोगों ने इसे टाइम मैनेजमेंट की कमी और सोशल मीडिया दिखावे से भी जोड़ा.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

