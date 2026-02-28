Advertisement
दुल्हन ने अपने विदेशी दूल्हे को सिंदूर लगाना सिखाया, वायरल हो गया यादगार पल

दुल्हन ने अपने विदेशी दूल्हे को सिंदूर लगाना सिखाया, वायरल हो गया यादगार पल

Dulhan Ka Video: जब मांग में सिंदूर भरने की बारी आई तो विदेशी दूल्हे को कुछ समझ नहीं आया. ऐसे में दुल्हन ने दूल्हे को सिंदूर लगाना सिखाया. ये यादगार पल अब सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 28, 2026, 03:23 PM IST
दुल्हन ने अपने विदेशी दूल्हे को सिंदूर लगाना सिखाया, वायरल हो गया यादगार पल

Dulhan Ka Video: शादियों का सीजन है ऐसे में सोशल मीडिया पर दूल्हा-दुल्हन के फनी मोमेंट वायरल हो रहे हैं. कहीं दूल्हा फेरों से पहले अपनी शर्त रख देता है, तो कहीं पंडित जी नीले ड्रम का जिक्र कर माहौल चिल कर देते हैं. इस बार सिंदूर लगाने की रस्म एक यादगार पल बन गई. दुल्हन अपने विदेशी दूल्हे को सिखा रही है कि सिंदूर कैसे लगाना है. चलिए वीडियो देखते हैं. 

इंटरनेट पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा-दुल्हन फेरों पर बैठे हैं. इस दौरान पंडित जी विधि-विधान से विवाह संपन्न करा रहे हैं. जब सिंदूर लगाने की रस्म होती है तो माहौल लाइट हो जाता है. दरअसल, दूल्हा विदेशी है, जो सिंदूर लगाने की रस्म से बिल्कुल अनजान है. ऐसे में उसके लिए ये बिल्कुल नया और अनोखा पल है. दूल्हे को सिंदूर लगाना नहीं आ रहा है.

दुल्हन ने संभाली कमान
दुल्हन ने अपने हाथों में कमान ली और दूल्हे को समझाने लगी कि सिंदूर कैसे लगाया जाता है. दुल्हन अपने माथे पर उंगली रखकर बताती है कि यहां से ऊपर की ओर लगाना है. इस काम में एक महिला दूल्हे का साथ दे रही है. दूल्हा कंफ्यूज नजर आ रहा है पर वो समझ चुका है. तभी पास खड़ी महिला ने दूल्हे का हाथ पकड़कर सहारा दिया और सिंदूर लगाने की रस्म को पूरा करवाने में मदद की. इसके बाद वहां मौजूद सभी मेहमान हंसने लगे और तालियां बजाने लगे. आखिर में फोटोग्राफर ने दूल्हे से दुल्हन की मांग पर हाथ लगाने को कहा ताकि ये यादगार पल कैमरे में हमेशा के लिए कैद किया जा सके. 
किसने पोस्ट किया वीडियो?
वीडियो इंस्टाग्राम पर @priyaxandrei नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को 14 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 2.7 लाख से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. 

क्या बोले यूजर्स?
एक यूजर ने लिखा, 'वाह, वो सब कुछ सीख जाएंगे. चिंता मत करो, भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दे.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'हंसने की क्या जरूरत है? जाहिर है उसे हमारे रीति-रिवाजों का पता नहीं है, कम से कम उसने कोशिश तो की. हंसो मत.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

