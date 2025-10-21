Advertisement
Viral Video: फेरों के इस वचन पर दुल्हन ने पंडित जी से कह दी ऐसी बात, छा गया संन्नाटा

Shadi Ka Viral Video: पंडित जी विवाह की रस्में पूरी करा रहे थे. मायका में अनुमति लेके जाने के वचन पर दुल्हन ने ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद बराती कुछ सेकेंड के लिए खामोश हो गए. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Shadi Ka Viral Video: शादी का दिन सबसे के लिए खास होता है और लोग इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं. हंसी-खुशी, गीत और रस्मों-रिवाज के बीच खूब मौज मस्ती होती है. ऐसे में कई बार कुछ मोमेंट ऐसे हो जाते हैं जो हमेशा के लिए याद बन जाते हैं. सोशल मीडिया पर शादी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दुल्हन ने ऐसी बात बोली कि वहां मौजूद सभी मेहमान खामोश हो गए.

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक दुल्हन लाल जोड़े में बैठी है जो देखने में फुल कॉन्फिडेंट लगती है. दूल्हा और दुल्हन फेरों पर बैठे थे पंडित जी विवाह की रस्में पूरी करा रहे थे और फैमिली मेंबर इस पल के गवाह बन रहे थे. इस दौरान जब पंडित जी विवाह के वचन पढ़ रहे थे तब दुल्हन ने ऐसी बात बोल दी कि सब देखते रह गए. परंपरा के अनुसार, पंडित जी ने दुल्हन से कहा कि अब मायका उसका नहीं रहा और वहां आने जाने के लिए अनुमति लेनी होगी. बस इतना सुनकर ही दुल्हन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, “वो मेरे पापा हैं, जब जरूरत होगी मैं जाऊंगी. इसके लिए मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है.”
मंडप में सब चुप
जब दुल्हन ने ये जवाब दिया कि वो पापा हैं, मुझे जाने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं. तो वहां मौजूद बाराती और घराती सब कुछ सेकेंड के लिए चुप हो गए. उसके बाद एकदम से माहौल बदल गया. किसी ने ताली बजाई तो किसी ने मुस्कुराकर दुल्हन की हिम्मत को सलाम किया. इसके बाद दुल्हन ने मजाकिया अंदाज में आगे कहा, “चित मेरी, पट भी मेरी.” दुल्हन की ये बात ने मंडप का माहौल थोड़ा लाइट कर दिया और सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी. अक्सर समाज में ये समझा जाता है कि लड़की की शादी के बाद मयका उनका नहीं होता, लेकिन इस दुल्हन ने दिखा दिया कि शादी के बाद भी पिता और बेटी का रिश्ता उतना ही मजबूत रहता है और पिता का घर कभी पराया नहीं होता है.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने काफी संख्या में कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "आपको मंडप में पंडित जी के विधि विधान से शादी क्यों करनी है? हर स्थान की एक मर्यादा होती है." दूसरे यूजर ने लिखा, "हर लड़कियों को फेरे में यही करना चाहिए, जिस तरह लड़के के मां बाप महत्वपूर्ण हैं ठीक वैसे ही लड़की के मां बाप भी महत्वपूर्ण हैं."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

