"आज मेरी शादी है इसलिए..." Fuel भरवाने के बाद पेट्रोल पंप वाले भैया से क्या बोली दुल्हन

Dulhan Ka Viral Video: शादियों का सीजन चल रहा है. ऐसे में दूल्हा दुल्हन के फनी वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं. कहीं दूल्हा अपनी हरकतों से वायरल हो जाता तो कहीं दुल्हन अपनी ही शादी में रायता फैला देती है. जहां सब कुछ सही होता है वहां मेहमानों की हरकतें शादी का मजा किरकिरा कर देती हैं. इस बार सोशल मीडिया पर दूल्हा दुल्हन के फनी और अजीब हरकतों के नहीं, बल्कि दुल्हन का एक प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद आप भी दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाएंगे.

क्या था पेट्रोल पंप वाले भैया का रिएक्शन?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि दुल्हन गाड़ी में बैठी है और गाड़ी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए रुकी है. इस दौरान दुल्हन ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठी थी. दुल्हन पेट्रोल पंप वाले भैया को पैसे देती है और पैसे देने के बाद कहती है, "मेरी बात सुनो, मेरी आज शादी है मुझे आशीर्वाद दे दो." इसके बाद पेट्रोल पंप वाले भैया भी खुशी से दुल्हन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं. आशीर्वाद मिलते ही दुल्हन भी खुश हो जाती है. जहां एक तरफ शादियों में दुल्हन के अजीब नखरे देखने को मिलते हैं वहां एक दुल्हन का पेट्रोल पंप वाले भैया से आशीर्वाद लेने काफी अलग, मजेदार और खूबसूरत है. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sandeep_kumroh नाम के हैंडल से शेयर किया गया और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "ये दुआ अनमोल है"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

