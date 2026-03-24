दुल्हन बनी प्रोफेशनल, मंडप में बैठे-बैठे कर दिया ऐसा काम कि दूल्हा रह गया शॉक्ड!

शादी जैसे खास मौके पर हर कोई जहां तैयारियों और जश्न में डूबा होता है, वहीं एक दुल्हन ने कुछ ऐसा किया जिसने इंटरनेट को चौंका दिया. वायरल वीडियो में दुल्हन अपनी शादी के दिन ही लीगल टेक एनालिस्ट की नौकरी के लिए आवेदन करती नजर आती है. पारंपरिक ब्राइडल आउटफिट में सजी यह दुल्हन कार के अंदर बैठकर शांत मन से अपने फोन पर जॉब एप्लीकेशन भेजती दिखाई देती है. यह वीडियो आज की युवा पीढ़ी के ‘हसल कल्चर’ को बखूबी दिखाता है.

वीडियो में क्या दिखा?

इंस्टाग्राम पर सांची और शिवम नाम के कपल द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में दुल्हन शादी की भागदौड़ के बीच कार में बैठी नजर आती है. वह अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए आराम से एक ईमेल टाइप कर रही होती है. इसी दौरान वह अपनी शादी की व्यस्तता के बीच एक छोटे से शांत पल का इस्तेमाल कर नौकरी के लिए आवेदन भेजने में करती है. यह दृश्य दिखाता है कि आज की दुल्हनें सिर्फ पारंपरिक जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने करियर को भी उतनी ही प्राथमिकता देती हैं.

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लोगों ने क्यों किया रिएक्ट?

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने इसे मजाकिया और मनोरंजक बताया, तो कुछ ने इसे रियल लाइफ मल्टीटास्किंग का बेहतरीन उदाहरण कहा. एक यूजर ने लिखा “ये तो गजब हो गया”, जबकि दूसरे ने कहा “ये क्या हो रहा है भाई.” कई लोगों ने इसे आज की जनरेशन का सच बताया, जहां लोग निजी और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ संभालने की कोशिश करते हैं. यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

क्या है इसके पीछे की सोच?

यह वीडियो सिर्फ एक मजेदार पल नहीं, बल्कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी का एक आईना भी है. इसमें दिखाया गया है कि लोग अब बड़े से बड़े मौके पर भी अपने करियर को नहीं भूलते. चाहे शादी हो या कोई अन्य बड़ा इवेंट, काम और जीवन का संतुलन अब पूरी तरह बदल चुका है. दुल्हन की यह शांत और फोकस्ड एप्रोच दर्शाती है कि कैसे युवा प्रोफेशनल्स हर मौके को अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं.

क्यों बना ये वीडियो वायरल?

इस वीडियो ने लोगों का ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि यह एक अनोखा और रिलेटेबल मोमेंट था. शादी जैसे इमोशनल और व्यस्त दिन में भी दुल्हन का करियर पर फोकस लोगों को प्रेरणादायक लगा. कुछ ने इसे डेडिकेशन कहा, तो कुछ ने इसे मजेदार मल्टीटास्किंग. अंत में, यह वीडियो सोशल मीडिया पर सिर्फ एक क्लिप नहीं रहा, बल्कि आज की युवा सोच और लाइफस्टाइल का वायरल उदाहरण बन गया.