दुल्हन बनी डॉक्टर और दूल्हा बना पेशेंट, स्टेज पर लगाई सुई तो देखते रह गए मेहमान! वीडियो ने सबको कर दिया इमोशनल

Viral Wedding Video: शादी के स्टेज पर दुल्हन ने ऐसा काम कर दिया कि मेहमान देखते रह गए. डॉक्टर बनी दुल्हन ने दूल्हे को इंजेक्शन लगाया और वीडियो सोशल मीडिया पर दिल जीत रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 15, 2025, 08:23 AM IST
Bride Doctor Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में शादी का नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला. लाल जोड़े में सजी दुल्हन हाथ में इंजेक्शन लिए स्टेज पर बैठी है और सामने दूल्हा चुपचाप उसका इंतजार कर रहा है. जैसे ही दुल्हन डॉक्टर की तरह इंजेक्शन लगाती है, वहां मौजूद मेहमान कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं. यह शादी का ऐसा पल था, जिसे देखकर लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए.

दुल्हन डॉक्टर और दूल्हा पेशेंट क्यों बना?

वीडियो में दुल्हन जिस आत्मविश्वास के साथ इंजेक्शन लगाती है, उससे साफ लगता है कि वह असल जिंदगी में भी डॉक्टर है. दूल्हा भी बिना किसी डर के स्टेज पर बैठा हुआ है, लेकिन चेहरे पर हल्की सी घबराहट साफ दिखाई देती है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि शायद दूल्हा नर्वस था, इसलिए दुल्हन ने मजाकिया अंदाज में उसे इमरजेंसी इंजेक्शन दे दिया.

यह भी पढ़ें: झूले के नीचे बैठकर पोज दे रही थी लड़की, तभी हुआ भयानक हादसा और मौत! क्या ये AI है या ओरिजनल?

यह वीडियो किसने शेयर किया और कितना वायरल हुआ?

इस दिल छू लेने वाले वीडियो को इंस्टाग्राम पर mk_maheshsml नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, "डॉक्टर वाइफ दूल्हे को दिया इमरजेंसी इंजेक्शन". वीडियो ने कुछ ही घंटों में लोगों का ध्यान खींच लिया और एक ही दिन में इसे 32 हजार से ज्यादा बार देखा गया. लाइक्स और कमेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@mk_maheshsml)

 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं?

वीडियो पर यूजर्स के मजेदार और प्यारे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि दूल्हा शायद नर्वस है इसलिए इंजेक्शन लगाया गया. दूसरे यूजर ने लिखा, "बहुत बढ़िया जी भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दे." वहीं तीसरे यूजर ने मशहूर डायलॉग लिखते हुए कहा, "वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है." इन प्रतिक्रियाओं ने वीडियो को और ज्यादा वायरल बना दिया. यह वीडियो सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते में भरोसे और समझ को भी दिखाता है.

यह भी पढ़ें: क्या आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है? तो सुलझाएं जानवरों के वजन वाली ये पहेली

शादी के मंच पर दुल्हन का डॉक्टर और दूल्हे का पेशेंट बनना यह बताता है कि दोनों एक दूसरे के साथ कितने सहज और कंफर्टेबल हैं. यह पल शादी के पारंपरिक माहौल में एक ताजगी लेकर आया. आज के दौर में लोग ऐसी शादियां पसंद करते हैं, जिनमें कुछ अलग और यादगार देखने को मिले. यह वीडियो भी उसी वजह से लोगों के दिल को छू रहा है. इसमें प्यार है, भरोसा है और हल्का सा मजाक भी है.

 

