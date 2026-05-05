सर्दी-खांसी हुई तो डॉक्टर के पास गई दुल्हन! इंजेक्शन लगाया तो 92 दिनों तक कोमा में चली गई, होश आया तो...

कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं लेकिन कभी-कभी किस्मत ऐसे इम्तिहान लेती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. चीन के ताइआन (Taian) से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक 24 साल की लड़की अपनी शादी के हसीन सपने देख रही थी. लेकिन एक मामूली सी सर्दी-खांसी और डॉक्टर की एक बड़ी लापरवाही ने उसे मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया. यह कहानी है वांग रानरान की जो महीनों तक कोमा में रहने के बाद ठीक अपनी शादी की तारीख से पहले होश में आई.

एक मामूली जुकाम और गलत फैसला

वांग रानरान और उसके मंगेतर झांग सिरुई छह साल से रिलेशनशिप में थे. पिछले साल के अंत में उन्होंने अपनी शादी रजिस्टर्ड कराई थी और 25 अप्रैल को धूमधाम से शादी होने वाली थी. इसी साल जनवरी में वांग को गले में खराश महसूस हुई. वह अपने मंगेतर के साथ पास के एक क्लिनिक गई जिसे वह साधारण जुकाम समझ रही थी. वहां डॉक्टर ने बिना किसी एलर्जी टेस्ट के उसे एक इंजेक्शन लगा दिया.

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4 मिनट की लापरवाही और कोमा

इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनटों बाद वांग की तबीयत बिगड़ने लगी. उसकी जीभ सुन्न हो गई और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी. जब तक एम्बुलेंस पहुंची वह शॉक में जा चुकी थी. अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि उसे दवाओं से 'एलर्जिक शॉक' लगा है जिससे उसके दिमाग को 4 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिली. ऑक्सीजन की इस कमी ने उसके दिमाग को गहरा नुकसान पहुंचाया और वह कोमा में चली गई.

फर्जी डॉक्टर का पर्दाफाश

झांग ने जब इस मामले की कानूनी शिकायत की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए. जांच में पता चला कि जिस शख्स ने वांग को इंजेक्शन लगाया था वह मेडिकल स्टाफ का हिस्सा ही नहीं था. इतना ही नहीं जिस डॉक्टर ने पर्चे पर साइन किए थे उसके पास प्रैक्टिस करने की योग्यता भी नहीं थी. मामला बिगड़ता देख क्लिनिक बंद हो गया और आरोपी डॉक्टर मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे देकर फरार हो गया.

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92 दिनों का संघर्ष और चमत्कार

92 दिनों तक वांग मौत से लड़ती रही. झांग और उसका परिवार दिन-रात उसकी सेवा में लगा रहा. इस दौरान वांग के इलाज पर 7 लाख युआन से ज्यादा का खर्च आ चुका था. 25 अप्रैल को उनकी शादी होनी थी और ठीक दो दिन पहले यानी 23 अप्रैल को एक चमत्कार हुआ. 92 दिनों बाद वांग ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं और अपने मंगेतर को देखकर मुस्कुराई. हालांकि वह अभी बोल या चल नहीं सकती लेकिन उसकी आंखों की रोशनी ने झांग की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया.

झांग का कहना है कि वांग की आंखों में दोबारा जान देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए. भले ही वे तय तारीख पर शादी नहीं कर पाए लेकिन झांग का प्यार कम नहीं हुआ है. वह आज भी वांग के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार कर रहा है. यह घटना चीन में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग क्लिनिक की लापरवाही पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.