लहंगा पहनने से इंकार कर जींस में फेरे लेना चाहती थी दुल्हन, Video देखकर भड़क गए लोग

Bride in Jeans Video: सोशल मीडिया पर एक दुल्हन का वीडियो (Viral Video On Social Media) खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Bride Video Viral) में दुल्हन डेनिम जींस में फेरे लेने की बात कहती (Bride Pheras in Jeans) दे रही है. इस वीडियो के इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) होने के बाद लोग भड़क गए हैं.

जींस में फेरे लेना चाहती थी दुल्हन

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की अपनी शादी के दिन दुल्हन के आउटफिट में सजी हुई है. उसने पूरा मेकअप किया हुआ है और ढेर सारी ज्वेलरी पहनी हुई है. हालांकि लड़की ने बाकी ड्रेसअप तो दुल्हन की तरह किया हुआ है, लेकिन लहंगे की जगह व्हाइट कलर की रिप्ड डेनिम जींस पहनी हुई है. रेड ड्रेस में दुल्हन काफी सुंदर लग रही है. उसका मेकअप भी बहुत खूबसूरत लग रहा है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैमरे के दूसरी तरफ दुल्हन के रिश्तेदार खड़े हैं. रिश्तेदार दुल्हन को फेरे के लिए ले जाने की बात कह रहे हैं. इसी बीच दुल्हन नखरे दिखाने लगती है और कहती है कि वह लहंगा नहीं पहनना चाहती. दुल्हन कहती है कि उसे डेनिम में ही फेरों पर जाना है. ये बात सुनकर दुल्हन के सारे रिश्तेदार हंसने लगते हैं. उनमें से एक रिश्तेदार उसे डेनिम में ही फेरों के लिए ले जाने के लिए तैयार भी हो जाता है. देखें वीडियो-

वीडियो देखकर भड़क गए लोग

दुल्हन की अजीबोगरीब डिमांड का यह वीडियो witty_wedding नामक Instagram अकाउंट से शेयर किया गया है. यह वीडियो सामने आने के बाद लोग गुस्से में आ गए हैं. कई लोग इस वीडियो पर भड़कते हुए कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ये क्या नौटंकी है?' एक दूसरे यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया, 'यार शादी कर रही हो या मजाक?' वहीं एक अन्य यूजर ने दुल्हन के नखरे देख कमेंट किया, 'जब डेनिम ही पहनना था तो इतना महंगा लहंगा खरीदा क्यों और इतना मेकअप क्यों किया?' वीडियो को अब तक 7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

