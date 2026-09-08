/12000 फीट की ऊंचाई, हवा में फंसा पैराशूट... फिर ऐसे बची महिला स्काइडाइवर की जान; चमत्कार देख लोग हैरान

स्काइडाइविंग का रोमांच कुछ ही पलों में कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा ब्रिटेन की होली विफन के साथ हुए हादसे से लगाया जा सकता है. वह हजारों फीट ऊपर एक प्लेन से छलांग लगाकर बाकी स्काइडाइवर्स के साथ नीचे आ रही थीं. शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद एक ऐसी टक्कर हुई, जिसने पूरे जंप को जानलेवा बना दिया.
डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, होली नॉटिंघम के पास लैंगर एयरफील्ड में स्काइडाइविंग कर रही थीं. 7 अगस्त को हुए इस हादसे में एक दूसरे स्काइडाइवर का पैर उनके सिर से टकरा गया. टक्कर इतनी तेज थी कि होली हवा में ही बेहोश हो गईं. इसके बाद उनके लिए सबसे जरूरी काम पैराशूट खोलना था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकीं.
होली एक ग्रुप के साथ स्काइडाइविंग कर रही थीं. इस दौरान ग्रुप 'ट्रैकिंग' तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था. इसमें स्काइडाइवर अपने शरीर को लगभग सीधा और हवा के हिसाब से फैलाकर तेज रफ्तार से नीचे की तरफ बढ़ते हैं. करीब 12 हजार फीट की ऊंचाई पर विमान से छलांग लगाने के बाद सभी स्काइडाइवर्स अपनी-अपनी पोजिशन में नीचे आने लगे. कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा. फिर अचानक एक दूसरे स्काइडाइवर का पैर होली के सिर से टकरा गया. इस टक्कर के बाद होली बेहोश हो गईं. सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वह पैराशूट खोलने की स्थिति में ही नहीं थीं. इसका मतलब उनके पास नीचे आने के दौरान खुद को संभालने का मौका तक नहीं था.
होली को इस हालत में नीचे गिरते देखकर एक दूसरे स्काइडाइवर ने तुरंत उनका पीछा करना शुरू किया. उसने हवा में उनके करीब पहुंचने और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिससे किसी तरह उन्हें संभाला जा सके. लेकिन हजारों फीट की ऊंचाई पर तेज रफ्तार से गिर रही किसी बेहोश व्यक्ति तक पहुंचना बेहद मुश्किल था. साथी स्काइडाइवर करीब 3 हजार फीट की ऊंचाई तक होली के पीछे रहा. इसके बाद उसे खुद अपना पैराशूट खोलना पड़ा. होली तब भी नीचे गिर रही थीं. हादसे का कुछ हिस्सा हेलमेट पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड होने की बात भी सामने आई है. यह पूरा नजारा बताता है कि उस वक्त हालात कितने खतरनाक रहे होंगे.
डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, होली करीब 10 हजार फीट तक बिना पैराशूट खुले नीचे गिरती रहीं. इस दौरान उनके साथ वास्तव में क्या हो रहा था, उन्हें इसकी ज्यादा याद नहीं है. बाद में होली ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हों. उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी स्काइडाइविंग कर रही हैं. हादसे के दौरान बेहोश होने की वजह से उनके दिमाग में इस पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट याद नहीं बनी. उनकी अगली साफ याद तब आई, जब उन्होंने खुद को जमीन पर पाया. यानी बीच का एक बड़ा हिस्सा उनकी याददाश्त में ही नहीं है.
इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद होली का बच पाना अपने आप में हैरान करने वाली बात है. वह तय लैंडिंग वाली जगह पर नहीं पहुंचीं, बल्कि नीचे आते समय एक पेड़ से टकरा गईं. पेड़ ने उनके गिरने की रफ्तार को कुछ हद तक कम किया. यही उनके लिए सबसे बड़ा फर्क साबित हुआ. अगर वह सीधे जमीन पर गिरतीं तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी. इस हादसे में होली की बाईं टांग टूट गई. उनकी रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हुआ. इसके अलावा शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं और काफी गंभीर नीले निशान पड़े.
पेड़ से टकराने के बाद होली जमीन पर पहुंचीं तो उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. इतनी ऊंचाई से गिरने और पैराशूट नहीं खुलने के बावजूद उनका जिंदा बचना डॉक्टरों और हादसे से जुड़े लोगों के लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं था. हालांकि, चोटें कम नहीं थीं. पैर और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के साथ शरीर पर कई चोटें आईं. उन्हें रिकवरी के लिए मेडिकल देखभाल की जरूरत पड़ी.
इस घटना की सबसे अजीब बातों में से एक यह है कि होली को अपने साथ हुए हादसे का बड़ा हिस्सा याद ही नहीं है. उनके लिए आखिरी साफ याद स्काइडाइविंग की है और अगली स्पष्ट याद जमीन पर आंख खुलने की. हवा में सिर पर चोट लगने के बाद वह बेहोश हो गई थीं. ऐसे में पैराशूट खोलने की प्रक्रिया भी नहीं हो पाई. इसीलिए करीब 10 हजार फीट तक उनका नीचे गिरना इस हादसे का सबसे खतरनाक हिस्सा माना जा रहा है.
स्काइडाइविंग में पैराशूट का सही समय पर खुलना सबसे अहम होता है. लेकिन होली के मामले में हालात पूरी तरह उनके खिलाफ थे. वह बेहोश थीं, पैराशूट नहीं खुला और एक साथी की कोशिश भी उन्हें समय रहते पकड़ नहीं पाई. इसके बावजूद जमीन तक पहुंचने से पहले पेड़ का रास्ते में आना उनके लिए जिंदगी बचाने वाला साबित हुआ. पेड़ से टकराने की वजह से गिरने की ताकत कुछ कम हुई और वह जानलेवा स्थिति से बच गईं.
होली विफन के साथ हुआ यह हादसा सिर्फ एक खतरनाक स्काइडाइविंग जंप की कहानी नहीं है. यह उन कुछ सेकंड की कहानी है, जब एक मामूली सी टक्कर ने रोमांच को जिंदगी और मौत के बीच पहुंचा दिया. 12 हजार फीट से छलांग, हवा में सिर पर चोट, बेहोशी, करीब 10 हजार फीट तक बिना खुले पैराशूट के गिरना और आखिर में पेड़ से टकराकर बच जाना. घटनाओं की यह पूरी कड़ी किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है. लेकिन होली के लिए यह एक ऐसा अनुभव है, जिसे वह जिंदगी भर शायद कभी भूल नहीं पाएंगी.