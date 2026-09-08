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12000 फीट की ऊंचाई, हवा में फंसा पैराशूट... फिर ऐसे बची महिला स्काइडाइवर की जान; चमत्कार देख लोग हैरान

ब्रिटेन में 35 साल की होली विफन के लिए 12 हजार फीट की ऊंचाई से लगाई गई स्काइडाइविंग जंप अचानक जिंदगी और मौत की लड़ाई बन गई. हवा में दूसरे स्काइडाइवर से टक्कर लगने के बाद वह बेहोश हो गईं और उनका पैराशूट भी नहीं खुल पाया. करीब 10 हजार फीट तक वह बिना खुले पैराशूट के नीचे गिरती रहीं. अंत में एक पेड़ से टकराने के बाद उनकी जान बच गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 08, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:03 AM IST
12000 फीट की ऊंचाई, हवा में फंसा पैराशूट... फिर ऐसे बची महिला स्काइडाइवर की जान; चमत्कार देख लोग हैरान
Image Credit: पैराशूट खुला नहीं और 12 हजार फुट से नीचे आ गई महिला! प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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